В Берлине хотят показать пророссийскую оперу: украинская общественность требует отмены

Украинские культурные деятели, медийщики и ученые обратились к организаторам берлинского фестиваля Into The Open Music Festival с открытым письмом с призывом отменить показ оперы "Russia: Today" 10 мая.

Об этом говорится в заявлении украинского сообщества, передает Цензор.НЕТ.

В обращении отмечается, что авторы проекта - композитор Евгений Бирман, режиссер Сергей Морозов, ответственная за визуальное сопровождение Александра Карелина и либреттист Скотт Дил - создали "эмоциональный аудиовизуальный нарратив, оправдывающий Россию через образ "страдающей нации", сохраняя имперскую идею ее особой духовной миссии и избегая признания ответственности за военную агрессию, колониализм и преступления против человечности".

Отмечается, что произведение транслирует российские пропагандистские нарративы, игнорируя агрессию РФ против Украины, и представляет угрозу демократическим ценностям в Европе.

"Вместо того чтобы осудить гибридную войну, которую ведет Россия, авторы все сводят к тезису о "взаимных предвзятых политических обидах России и Запада", фактически ставя под сомнение масштаб российской агрессии и ответственность за ее последствия", - отмечают подписанты.

Авторы проекта Russia: Today называют свой проект "документальной оперой", однако уже в этой формулировке есть искажения.

Термин "документальный" предполагает достоверность, фактологичность и привязку к политическому и историческому контексту.

Проект Russia: Today впервые был представлен в 2019 году, в эстонском городе Нарва - когда Российская Федерация уже осуществила аннексию Крыма, а также развернула системную кампанию политических репрессий, отравлений и убийств оппозиционных деятелей как на своей территории, так и за ее пределами.

"В этом нарративе россияне представлены не как соучастники агрессии и колониальной политики, а как невинные жертвы исторических обстоятельств", - указывается в тексте.

Приводятся и примеры риторики самих авторов оперы: "Сергей Морозов и Евгений Бирман в своих интервью называют войну России в Украине "известными событиями" и "всем происходящим", а либреттист Скотт Дил предлагает посмотреть на россиян как на "dramatic proxy for all of us".

В конце обращения культурные деятели отмечают:

"Без прямого осуждения действий российского правительства и армии авторами проекта Russia: Today, без критической рамки, исторического и политического контекста это произведение является инструментом российской пропаганды, нормализующим и оправдывающим действия правительства и армии Российской Федерации".

