В Берлине хотят показать пророссийскую оперу: украинская общественность требует отмены
Украинские культурные деятели, медийщики и ученые обратились к организаторам берлинского фестиваля Into The Open Music Festival с открытым письмом с призывом отменить показ оперы "Russia: Today" 10 мая.
Об этом говорится в заявлении украинского сообщества, передает Цензор.НЕТ.
В обращении отмечается, что авторы проекта - композитор Евгений Бирман, режиссер Сергей Морозов, ответственная за визуальное сопровождение Александра Карелина и либреттист Скотт Дил - создали "эмоциональный аудиовизуальный нарратив, оправдывающий Россию через образ "страдающей нации", сохраняя имперскую идею ее особой духовной миссии и избегая признания ответственности за военную агрессию, колониализм и преступления против человечности".
Отмечается, что произведение транслирует российские пропагандистские нарративы, игнорируя агрессию РФ против Украины, и представляет угрозу демократическим ценностям в Европе.
"Вместо того чтобы осудить гибридную войну, которую ведет Россия, авторы все сводят к тезису о "взаимных предвзятых политических обидах России и Запада", фактически ставя под сомнение масштаб российской агрессии и ответственность за ее последствия", - отмечают подписанты.
Авторы проекта Russia: Today называют свой проект "документальной оперой", однако уже в этой формулировке есть искажения.
Термин "документальный" предполагает достоверность, фактологичность и привязку к политическому и историческому контексту.
Проект Russia: Today впервые был представлен в 2019 году, в эстонском городе Нарва - когда Российская Федерация уже осуществила аннексию Крыма, а также развернула системную кампанию политических репрессий, отравлений и убийств оппозиционных деятелей как на своей территории, так и за ее пределами.
"В этом нарративе россияне представлены не как соучастники агрессии и колониальной политики, а как невинные жертвы исторических обстоятельств", - указывается в тексте.
Приводятся и примеры риторики самих авторов оперы: "Сергей Морозов и Евгений Бирман в своих интервью называют войну России в Украине "известными событиями" и "всем происходящим", а либреттист Скотт Дил предлагает посмотреть на россиян как на "dramatic proxy for all of us".
В конце обращения культурные деятели отмечают:
"Без прямого осуждения действий российского правительства и армии авторами проекта Russia: Today, без критической рамки, исторического и политического контекста это произведение является инструментом российской пропаганды, нормализующим и оправдывающим действия правительства и армии Российской Федерации".
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