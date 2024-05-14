Пропутинскую оперную певицу Нетребко вернули в Берлинскую оперу
Российскую оперную певицу Анну Нетребко, которая известна своей поддержкой Владимира Путина, вернули в Берлинскую государственную оперу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Berliner Zeitung.
Руководство Берлинской оперы несмотря на ноты протеста, петиции и акции общественности решило включить Нетребко в афишу следующего сезона.
Издание kulturfreak.de сообщает, что 2 октября она исполнит главную роль в "Набукко" Джузеппе Верди.
Художественный руководитель Элизабет Соботка заявила: "Я надеюсь, что протестов не будет, потому что я действительно не считаю это оправданным. Она сделала глупость, но потом дистанцировалась и на самом деле больше не имеет ничего общего с Россией".
Кто такая Анна Нетребко
Анну Нетребко связывают с близким кругом российского диктатора Путина. В 2014 году она отметила свой 50-й день рождения в Кремле. Также она появлялась на публике с флагом так называемых "ЛДНР".
Ранее активисты требовали отменить выступление Нетребко в государственной опере Берлина.
Также Нетребко уволили из Метрополитен-опера в Нью-Йорке.
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(М. А. Булгаков, "Мастер и Маргарита")
Взагалі еліти аналізували історії падіння імперій, розвинутих країн перед варварами ?
Нехай задумаються. Вони повторюють шлях знищених.
Концтабори були, як і у сраліна (Радянська Росія та СРСРУ Радянській Росії перші концентраційні табори були створені за наказом Троцького наприкінці травня 1918 року, коли передбачалося роззброювання чехословацького корпусу), так і гітлєра!
Співпадіння, що ще залишилися «ветерани» з вертухаїв цих таборів!!
Тільки для Німеччини був Нюрнберг, а для московії, чертив сралін «красниє лінії», щоб його боялися…
це, все, робота наших закордонних медіа, на чолі з марафоном!
повна криворукість, профанація, безкарність!
До речі , за того ж кобздона йще в єльцінськи часи колись посол Бовін усі кабінети МІДа оббігав , що йому дали право в"їхати в Ізраїль . А в 2014 році цьому ********* знов заборонили в"їзд в Ізраїль й воно жалкувалося , мовлял йому відмовляють у лікуванні . А ось Шаріте йому не відмовляло .
Бо звіти усі ці шрьодер-меркельші ?! Звіти це почуття провини перед новосібірськом , коли 70% радянської теріторії , на яких нацисти коїли їх злочини це Україна , а зовсім не Сибір чи Урал .
Й 90% молоді , яку як рабів вони погнали у Дойч це теж були українські дівчата й хлопці . А зовсім не жителі Оренбургу , який наци ніколи не захоплювали . Й саме українську пшеницю й метал з вугіллям вони грабували в 1941-1944 роках .