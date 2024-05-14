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Пропутинскую оперную певицу Нетребко вернули в Берлинскую оперу

Пропутінську Нетребко повернули у Берлінську оперу

Российскую оперную певицу Анну Нетребко, которая известна своей поддержкой Владимира Путина, вернули в Берлинскую государственную оперу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Berliner Zeitung.

Руководство Берлинской оперы несмотря на ноты протеста, петиции и акции общественности решило включить Нетребко в афишу следующего сезона.

Издание kulturfreak.de сообщает, что 2 октября она исполнит главную роль в "Набукко" Джузеппе Верди.

Художественный руководитель Элизабет Соботка заявила: "Я надеюсь, что протестов не будет, потому что я действительно не считаю это оправданным. Она сделала глупость, но потом дистанцировалась и на самом деле больше не имеет ничего общего с Россией".

Кто такая Анна Нетребко

Анну Нетребко связывают с близким кругом российского диктатора Путина. В 2014 году она отметила свой 50-й день рождения в Кремле. Также она появлялась на публике с флагом так называемых "ЛДНР".

Пропутінську оперну співачку Нетребко повернули в Берлінську оперу

Ранее активисты требовали отменить выступление Нетребко в государственной опере Берлина.

Также Нетребко уволили из Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

Читайте: Концерт пропутинской певицы Анны Нетребко в Швейцарии отменили из-за мирной конференции по Украине

Автор: 

Берлин (225) Германия (6939) россия (95420) опера (63) певица (62)


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Топ комментарии
+26
Безхребетні ...
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14.05.2024 15:06
+20
Непотребко.
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14.05.2024 15:07
+10
Непотрєбео буде співати. Може навіть хутін відвідає її концерт у Берліні.
Взагалі еліти аналізували історії падіння імперій, розвинутих країн перед варварами ?
Нехай задумаються. Вони повторюють шлях знищених.
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14.05.2024 15:15
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Безхребетні ...
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14.05.2024 15:06 Ответить
- ...черт ее знает, кто она такая. Просто дура какая-то...

(М. А. Булгаков, "Мастер и Маргарита")
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14.05.2024 15:06 Ответить
Непотребко.
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14.05.2024 15:07 Ответить
НЕ ходіть у оперу.
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14.05.2024 15:08 Ответить
....там пива немає!
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14.05.2024 15:12 Ответить
Во МХАТе коньяк был. Но с парковкой хреново было
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14.05.2024 16:30 Ответить
Це вона з догфакером на фото?
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14.05.2024 15:09 Ответить
ГУР повинен її ліквідувати як пособницю рашистського режиму!
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14.05.2024 15:10 Ответить
У ГУР є набагато важливійші цілі, ніж якась пєвічка ротом.
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14.05.2024 15:14 Ответить
Непотрєбео буде співати. Може навіть хутін відвідає її концерт у Берліні.
Взагалі еліти аналізували історії падіння імперій, розвинутих країн перед варварами ?
Нехай задумаються. Вони повторюють шлях знищених.
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14.05.2024 15:15 Ответить
Нажаль його всі повторють..
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14.05.2024 15:18 Ответить
Це її повернули, щоб звеличувала НСРПН?
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14.05.2024 15:17 Ответить
НСРПН - класс, сам придумал?
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14.05.2024 15:34 Ответить
Ну так вонаж путіністка, а ***** другий гітлер
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14.05.2024 16:08 Ответить
Це приклад того, що, як і в Україні сидять на посадах в ЦОВВ оті ЖДУНИ московитів, так і у Німеччині сидять, такі ж споживачі сруськага лайна! Акакаяразніца … На Берлін, за нємкамі…
Концтабори були, як і у сраліна (Радянська Росія та СРСРУ Радянській Росії перші концентраційні табори були створені за наказом Троцького наприкінці травня 1918 року, коли передбачалося роззброювання чехословацького корпусу), так і гітлєра!
Співпадіння, що ще залишилися «ветерани» з вертухаїв цих таборів!!
Тільки для Німеччини був Нюрнберг, а для московії, чертив сралін «красниє лінії», щоб його боялися…
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14.05.2024 15:17 Ответить
Слів нема! Хоч би вже прилетіло конкретно в той Берлін! Під час концерту з цією падалью!
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14.05.2024 15:21 Ответить
Якісь дії протесту від плісняви будуть ?
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14.05.2024 15:27 Ответить
оце все, робота нашого мзс, на чолі з імбецилом кулєбою. нашого посла в німеччині, особисто.
це, все, робота наших закордонних медіа, на чолі з марафоном!

повна криворукість, профанація, безкарність!
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14.05.2024 15:35 Ответить
"Іскусство внє палітікі!"
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14.05.2024 15:41 Ответить
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14.05.2024 16:01 Ответить
Ось здавалось би той же кедмі яшка ... Воно ж громодянин Ізраїлю . Але почуває себе в Ізраїлі дуже некомфортно . По вулиці спокійно пройтися не може -- щою йому не харкнули б в очі . Усі канали йому повну абструкцію зробили , навіть його приятелі соромляться контактувати з ним .

До речі , за того ж кобздона йще в єльцінськи часи колись посол Бовін усі кабінети МІДа оббігав , що йому дали право в"їхати в Ізраїль . А в 2014 році цьому ********* знов заборонили в"їзд в Ізраїль й воно жалкувалося , мовлял йому відмовляють у лікуванні . А ось Шаріте йому не відмовляло .
Бо звіти усі ці шрьодер-меркельші ?! Звіти це почуття провини перед новосібірськом , коли 70% радянської теріторії , на яких нацисти коїли їх злочини це Україна , а зовсім не Сибір чи Урал .

Й 90% молоді , яку як рабів вони погнали у Дойч це теж були українські дівчата й хлопці . А зовсім не жителі Оренбургу , який наци ніколи не захоплювали . Й саме українську пшеницю й метал з вугіллям вони грабували в 1941-1944 роках .
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14.05.2024 16:18 Ответить
в тому то і річ. Найбільш багатостраждальна нація світу -то Україна, і ніяк не розпіарений ізраїль
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14.05.2024 22:24 Ответить
вотакіє вони, кубанскіє казачкі
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14.05.2024 16:24 Ответить
Цій нетребкі сказали що не треба ля ля ля, смокчи у плешивого гітлера…
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14.05.2024 17:08 Ответить
Клоуни...
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14.05.2024 17:32 Ответить
Путинские жополизы на ставке у пахана.
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14.05.2024 17:33 Ответить
Цю гниду навіть у цирк неможна пускати, не то шо в оперу...
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14.05.2024 17:34 Ответить
 
 