Пропутинскую оперную певицу Нетребко вернули в Берлинскую оперу

Российскую оперную певицу Анну Нетребко, которая известна своей поддержкой Владимира Путина, вернули в Берлинскую государственную оперу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Berliner Zeitung.

Руководство Берлинской оперы несмотря на ноты протеста, петиции и акции общественности решило включить Нетребко в афишу следующего сезона.

Издание kulturfreak.de сообщает, что 2 октября она исполнит главную роль в "Набукко" Джузеппе Верди.

Художественный руководитель Элизабет Соботка заявила: "Я надеюсь, что протестов не будет, потому что я действительно не считаю это оправданным. Она сделала глупость, но потом дистанцировалась и на самом деле больше не имеет ничего общего с Россией".

Кто такая Анна Нетребко

Анну Нетребко связывают с близким кругом российского диктатора Путина. В 2014 году она отметила свой 50-й день рождения в Кремле. Также она появлялась на публике с флагом так называемых "ЛДНР".

Ранее активисты требовали отменить выступление Нетребко в государственной опере Берлина.

Также Нетребко уволили из Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

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