РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6695 посетителей онлайн
Новости
3 131 11

Концерт пропутинской певицы Анны Нетребко в Швейцарии отменили из-за мирной конференции по Украине

Концерт Нетребко у Швейцарії скасували

Власти кантона Люцерн попросили центр культуры отменить концерт путинистки Анны Нетребко "из-за повышенного риска нарушения общественного порядка". Вскоре после концерта в кантоне запланирована мирная конференция по Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Swissinfo.

Выступление должно было состояться 1 июня в Центре культуры и конгрессов KKL. Официальной причиной его отмены стала близость выступления к мирной конференции по Украине, которая запланирована на середину июня на горе Бюргеншток, рядом с Люцерном.

Также читайте: Выступление российской оперной певицы Нетребко в государственной опере Берлина требуют отменить

Кантональная и муниципальная власть попросила комплекс KKL отменить концерт в связи с повышенным риском нарушения общественного порядка. Правительство кантона Люцерн, в частности, предупредило о возможных беспорядках и протестах в городе, которые могут поставить под угрозу безопасность населения.

Министр образования и культуры кантона Люцерн Армин Гартманн в письме в концертный зал KKL выразил ожидания, что концерт с участием Анны Нетребко будет отменен.

Читайте также: В немецком Штутгарте отменили концерт пропутинской оперной певицы Нетребко

Сама Нетребко выразила сожаление по поводу отмены концерта "вопреки контрактным обязательствам и договоренностям с организаторами". Ее менеджмент в письменном заявлении отметил, что мирная конференция по Украине состоится через две недели после даты концерта. Кроме того, ни одно из ее почти ста выступлений с марта 2022 года, якобы, не приводило к нарушениям общественного порядка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские оперные певцы отказались ехать в Германию на фестиваль из-за пропутинской Нетребко

Нетребко связывают с близким кругом президента России Владимира Путина. В 2014 году она отметила свой 50-й день рождения в Кремле и в том же году появилась на публике с флагом террористических группировок "ЛНР" и "ДНР". После полномасштабного вторжения России в Украину певицу стали подвергать на Западе все большей критике.

Автор: 

концерт (401) Швейцария (612) шоу-бизнес (151) опера (63) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
От що ту *****....у, яка ненавидить усе Європейське, туди тягне? Срашка велика, усі на патріотизмі, пиз....е туди співати. У Сибір, на Калиму, в Мвагадан... Які проблеми і ображення....???? Даріть свій вокал ненемцям, калмикам....
показать весь комментарий
02.05.2024 12:00
+3
я розумію що у нетребко якийсь ******** оперний голос, але що вже блд скінчились у світі всі оперні співачки що це лайно запрошують на концерти і фінансують цю свиноту? чому б її в кацапії не жити і не заробляьт?
показать весь комментарий
02.05.2024 11:36
+2
а царьов, що,ще не здох від цероза?
показать весь комментарий
02.05.2024 11:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а царьов, що,ще не здох від цероза?
показать весь комментарий
02.05.2024 11:26 Ответить
на жаль не здох...але фотка 2014 року
показать весь комментарий
02.05.2024 11:34 Ответить
він, скоріш за все, здохне від передозу свинцю, як ківін.
показать весь комментарий
02.05.2024 13:41 Ответить
і якасст трявка не зрозуміла
показать весь комментарий
02.05.2024 11:27 Ответить
луганська республіка чи що за гівно в руках алкаша
показать весь комментарий
02.05.2024 11:29 Ответить
я розумію що у нетребко якийсь ******** оперний голос, але що вже блд скінчились у світі всі оперні співачки що це лайно запрошують на концерти і фінансують цю свиноту? чому б її в кацапії не жити і не заробляьт?
показать весь комментарий
02.05.2024 11:36 Ответить
Нехай виступає на розігріві в кобзона , "хороші" орки , ті що не бачить тепловізор ,зацінять .
показать весь комментарий
02.05.2024 11:43 Ответить
московські метастази як миші у всі шпарини лізуть аби вижити і розносити хворобу
показать весь комментарий
02.05.2024 11:59 Ответить
От що ту *****....у, яка ненавидить усе Європейське, туди тягне? Срашка велика, усі на патріотизмі, пиз....е туди співати. У Сибір, на Калиму, в Мвагадан... Які проблеми і ображення....???? Даріть свій вокал ненемцям, калмикам....
показать весь комментарий
02.05.2024 12:00 Ответить
+100500!
показать весь комментарий
02.05.2024 12:16 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2024 12:14 Ответить
 
 