Концерт пропутинской певицы Анны Нетребко в Швейцарии отменили из-за мирной конференции по Украине

Власти кантона Люцерн попросили центр культуры отменить концерт путинистки Анны Нетребко "из-за повышенного риска нарушения общественного порядка". Вскоре после концерта в кантоне запланирована мирная конференция по Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Swissinfo.

Выступление должно было состояться 1 июня в Центре культуры и конгрессов KKL. Официальной причиной его отмены стала близость выступления к мирной конференции по Украине, которая запланирована на середину июня на горе Бюргеншток, рядом с Люцерном.

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Кантональная и муниципальная власть попросила комплекс KKL отменить концерт в связи с повышенным риском нарушения общественного порядка. Правительство кантона Люцерн, в частности, предупредило о возможных беспорядках и протестах в городе, которые могут поставить под угрозу безопасность населения.

Министр образования и культуры кантона Люцерн Армин Гартманн в письме в концертный зал KKL выразил ожидания, что концерт с участием Анны Нетребко будет отменен.

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Сама Нетребко выразила сожаление по поводу отмены концерта "вопреки контрактным обязательствам и договоренностям с организаторами". Ее менеджмент в письменном заявлении отметил, что мирная конференция по Украине состоится через две недели после даты концерта. Кроме того, ни одно из ее почти ста выступлений с марта 2022 года, якобы, не приводило к нарушениям общественного порядка.

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Нетребко связывают с близким кругом президента России Владимира Путина. В 2014 году она отметила свой 50-й день рождения в Кремле и в том же году появилась на публике с флагом террористических группировок "ЛНР" и "ДНР". После полномасштабного вторжения России в Украину певицу стали подвергать на Западе все большей критике.