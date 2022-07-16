В немецком Штутгарте отменили концерт пропутинской оперной певицы Нетребко

Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов должны были выступить в парадном дворе Штутгартского замка 3 сентября. Но получили отказ в предоставлении площадки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Концерт отменили из-за отказа земельной компании недвижимости и строительства Баден-Вюртемберга. Земельная компания недвижимости и строительства принадлежит министерству финансов Баден-Вюртемберг и управляет, среди прочего, государственными замками и парками.

Министр финансов земли Даниал Баяз объяснил отказ в предоставлении площадки тем, что проведение мероприятия создало бы для Штутгарта "угрозу общественной безопасности и порядка вплоть до преступлений и беспорядков".

Ранее в марте Баяз обвинил Нетребко в том, что она недостаточно явно дистанцировалась от президента России Владимира Путина. Пока она не дистанцируется "правдоподобно", она не будет петь в парадном дворе Штутгартского замка в сентябре, заявил он тогда газетам Stuttgarter Nachrichten и Stuttgarter Zeitung. Оперная певица публично выступила против войны в Украине, но не против Путина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Германия передала ВСУ 80 пикапов, - посольство. ФОТО

На минувшей неделе министерство финансов сообщило, что не считает возможным выступление Нетребко, пока в Украине продолжается война.