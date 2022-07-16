В немецком Штутгарте отменили концерт пропутинской оперной певицы Нетребко
Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов должны были выступить в парадном дворе Штутгартского замка 3 сентября. Но получили отказ в предоставлении площадки.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.
Концерт отменили из-за отказа земельной компании недвижимости и строительства Баден-Вюртемберга. Земельная компания недвижимости и строительства принадлежит министерству финансов Баден-Вюртемберг и управляет, среди прочего, государственными замками и парками.
Министр финансов земли Даниал Баяз объяснил отказ в предоставлении площадки тем, что проведение мероприятия создало бы для Штутгарта "угрозу общественной безопасности и порядка вплоть до преступлений и беспорядков".
Ранее в марте Баяз обвинил Нетребко в том, что она недостаточно явно дистанцировалась от президента России Владимира Путина. Пока она не дистанцируется "правдоподобно", она не будет петь в парадном дворе Штутгартского замка в сентябре, заявил он тогда газетам Stuttgarter Nachrichten и Stuttgarter Zeitung. Оперная певица публично выступила против войны в Украине, но не против Путина.
На минувшей неделе министерство финансов сообщило, что не считает возможным выступление Нетребко, пока в Украине продолжается война.
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как большинство этих уродов.
співай на паРашці!!!!
Вона не має права навіть виїджати з мордору і повинна трясти геніталіями виключно перед московитами.
Не треба нам Ненужко!
Тоись, не нужно нам Нетребко!