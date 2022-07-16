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В немецком Штутгарте отменили концерт пропутинской оперной певицы Нетребко

нетребко

Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов должны были выступить в парадном дворе Штутгартского замка 3 сентября. Но получили отказ в предоставлении площадки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Концерт отменили из-за отказа земельной компании недвижимости и строительства Баден-Вюртемберга. Земельная компания недвижимости и строительства принадлежит министерству финансов Баден-Вюртемберг и управляет, среди прочего, государственными замками и парками.

Министр финансов земли Даниал Баяз объяснил отказ в предоставлении площадки тем, что проведение мероприятия создало бы для Штутгарта "угрозу общественной безопасности и порядка вплоть до преступлений и беспорядков".

Ранее в марте Баяз обвинил Нетребко в том, что она недостаточно явно дистанцировалась от президента России Владимира Путина. Пока она не дистанцируется "правдоподобно", она не будет петь в парадном дворе Штутгартского замка в сентябре, заявил он тогда газетам Stuttgarter Nachrichten и Stuttgarter Zeitung. Оперная певица публично выступила против войны в Украине, но не против Путина.

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На минувшей неделе министерство финансов сообщило, что не считает возможным выступление Нетребко, пока в Украине продолжается война.

Германия (6946) культура (841) музыка (788) россия (95454) опера (63)


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Топ комментарии
+19
Ще й прізвище українське. Тьху, гидота.
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16.07.2022 12:59
+16
нетребка теперь всем адекватным не требка !!!!
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16.07.2022 12:59
+12
Тепер вона Нетреба
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16.07.2022 13:01
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нетребка теперь всем адекватным не требка !!!!
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16.07.2022 12:59 Ответить
Ще й прізвище українське. Тьху, гидота.
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16.07.2022 12:59 Ответить
😁 Дуже українське. І дуже промовисте! Українці вміли давати прізвиська, які згодом ставали прізвищоми. 😊
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16.07.2022 13:12 Ответить
тоді у вас аналогія з комариком
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16.07.2022 15:43 Ответить
Вона з Кубані родом. Українського там - погана крапля.
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16.07.2022 13:20 Ответить
там все українське... було до приходу кацапів. тепер там все асимільовано, денаціоналізовано, кацапізовано....- частину нації на кубані знищено і газові камери "Освенціума" не понадобились....
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16.07.2022 15:14 Ответить
Якби цю корову на сцені доїли, то все одно на концерт ніхто не пішов.
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16.07.2022 13:00 Ответить
Тепер вона Нетреба
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16.07.2022 13:01 Ответить
Непотребка Нетребко
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16.07.2022 13:08 Ответить
Там добре, де вас нема і не треба.
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16.07.2022 13:14 Ответить
Німцям варто частіше нагадувать слова Ади Роговцевої: "Спочатку до вас заходить Алла Пугачова.... Потім - група "Любе".... А потім - Гіркін з автоматом...."
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16.07.2022 13:26 Ответить
На птахофабрику кроком руш.
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16.07.2022 13:16 Ответить
в рузге казарме теперь петь будет....
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16.07.2022 13:20 Ответить
Бурные, продолжительные аплодисменты, временами переходящие в крики ДОЛОЙ!
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16.07.2022 13:20 Ответить
натурально теперь её фамилиё - непотребко )
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16.07.2022 13:21 Ответить
Нетребко, тобі кажуть, що співати з язиком у ж*пі руzzкага міра неестетично.
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16.07.2022 13:22 Ответить
А що ця гидота взагалі робить в Европі. Оце чмо чомусь не хоче їхати в расєю за урал. І сидять суки все рівно в Европі
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16.07.2022 13:39 Ответить
Більш того! Воно співало в Метрополітен-опера - її звідти виперли, тепер виперли з Штутгарта - але воно вміст силами намагається хоч десь прилаштуватись, щоб таки не повертатися в таку улюблену рашу. Ось Вам уривок з її інтерв'ю:"Да, я не могу угодить всем. Ну и ладно, я могу с этим жить. И да, я хочу усидеть на этих двух стульях, или даже на трех, если потребуется". Тобто, воно з усіх сил любить кацапію,але так же з усіх сил хоче втриматись в "загнівающей" Європі.
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16.07.2022 14:10 Ответить
она любит кацапию на расстоянии.
как большинство этих уродов.
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16.07.2022 15:44 Ответить
ТП.
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16.07.2022 13:42 Ответить
Нехай в нарьян-марі тепер поспіває. Ну або де-небудь в улан-удє. Там кацапосвині зацінять...
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16.07.2022 13:43 Ответить
кацапка нетребко і НАХ нікому НЕ ТРЕБА!!!!
співай на паРашці!!!!
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16.07.2022 13:50 Ответить
Мене більше дивує, що взагалі був анонсований концерт цієї путінської хабалки.
Вона не має права навіть виїджати з мордору і повинна трясти геніталіями виключно перед московитами.
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16.07.2022 13:56 Ответить
Цей непотріб ще й співіє!А чому не в Донецьку,якому тварюка переказувала свої кошти?
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16.07.2022 14:04 Ответить
Вона переказала кошти не Донецьку,а донецькому театру,хоч це мало що змінює.
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16.07.2022 14:21 Ответить
Эта ватная пися приперлась в Израиль стоимость билетов зашкаливает за 500 зелени ,уже больше половины проданы.
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16.07.2022 14:22 Ответить
То що ж ви мовчите?
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18.07.2022 22:25 Ответить
можна співати для москалів на кораблях,ідти з ними в бій ,а до нормальних людей їй зась.....НЕТРЕБА НЕТРЕБКО
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16.07.2022 14:59 Ответить
Пральна!
Не треба нам Ненужко!
Тоись, не нужно нам Нетребко!
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16.07.2022 15:07 Ответить
"Их в дверь, они в окно!"(с)
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16.07.2022 15:45 Ответить
певичка никакая, но заглатывает глубоко...
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16.07.2022 17:28 Ответить
 
 