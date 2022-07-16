В німецькому Штутгарті скасували концерт пропутінської оперної співачки Нетребко

Анна Нетребко та її чоловік Юсіф Ейвазов мали виступити у парадному дворі Штутгартського замку 3 вересня. Але отримали відмову в наданні майданчика.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Концерт скасували через відмову земельної компанії нерухомості та будівництва Баден-Вюртемберга. Земельна компанія нерухомості та будівництва належить міністерству фінансів Баден-Вюртемберга та керує, серед іншого, державними замками та парками.

Міністр фінансів землі Даніал Баяз пояснив відмову у наданні майданчика тим, що проведення заходу створило б для Штутгарта "загрозу громадській безпеці та порядку аж до злочинів та заворушень".

Раніше в березні Баяз звинуватив Нетребко у тому, що вона недостатньо явно дистанціювалася від президента Росії Володимира Путіна. Доки вона не дистанціюється "правдоподібно", вона не співатиме у парадному дворі Штутгартського замку у вересні, заявив він тоді газетам Stuttgarter Nachrichten і Stuttgarter Zeitung. Оперна співачка публічно виступила проти війни в Україні, проте не проти Путіна.

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Минулого тижня міністерство фінансів повідомило, що не вважає можливим виступ Нетребко, поки в Україні триває війна.