УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4151 відвідувач онлайн
Новини
17 361 32

В німецькому Штутгарті скасували концерт пропутінської оперної співачки Нетребко

нетребко

Анна Нетребко та її чоловік Юсіф Ейвазов мали виступити у парадному дворі Штутгартського замку 3 вересня. Але отримали відмову в наданні майданчика.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Концерт скасували через відмову земельної компанії нерухомості та будівництва Баден-Вюртемберга. Земельна компанія нерухомості та будівництва належить міністерству фінансів Баден-Вюртемберга та керує, серед іншого, державними замками та парками.

Міністр фінансів землі Даніал Баяз пояснив відмову у наданні майданчика тим, що проведення заходу створило б для Штутгарта "загрозу громадській безпеці та порядку аж до злочинів та заворушень".

Раніше в березні Баяз звинуватив Нетребко у тому, що вона недостатньо явно дистанціювалася від президента Росії Володимира Путіна. Доки вона не дистанціюється "правдоподібно", вона не співатиме у парадному дворі Штутгартського замку у вересні, заявив він тоді газетам Stuttgarter Nachrichten і Stuttgarter Zeitung. Оперна співачка публічно виступила проти війни в Україні, проте не проти Путіна.

Також читайте: Росіянам та білорусам в Естонії заборонять володіти зброєю

Минулого тижня міністерство фінансів повідомило, що не вважає можливим виступ Нетребко, поки в Україні триває війна.

Автор: 

Німеччина (7344) культура (434) музика (488) росія (65052) опера (42)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
Ще й прізвище українське. Тьху, гидота.
показати весь коментар
16.07.2022 12:59
+16
нетребка теперь всем адекватным не требка !!!!
показати весь коментар
16.07.2022 12:59
+12
Тепер вона Нетреба
показати весь коментар
16.07.2022 13:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нетребка теперь всем адекватным не требка !!!!
показати весь коментар
16.07.2022 12:59 Відповісти
Ще й прізвище українське. Тьху, гидота.
показати весь коментар
16.07.2022 12:59 Відповісти
😁 Дуже українське. І дуже промовисте! Українці вміли давати прізвиська, які згодом ставали прізвищоми. 😊
показати весь коментар
16.07.2022 13:12 Відповісти
тоді у вас аналогія з комариком
показати весь коментар
16.07.2022 15:43 Відповісти
Вона з Кубані родом. Українського там - погана крапля.
показати весь коментар
16.07.2022 13:20 Відповісти
там все українське... було до приходу кацапів. тепер там все асимільовано, денаціоналізовано, кацапізовано....- частину нації на кубані знищено і газові камери "Освенціума" не понадобились....
показати весь коментар
16.07.2022 15:14 Відповісти
Якби цю корову на сцені доїли, то все одно на концерт ніхто не пішов.
показати весь коментар
16.07.2022 13:00 Відповісти
Тепер вона Нетреба
показати весь коментар
16.07.2022 13:01 Відповісти
Непотребка Нетребко
показати весь коментар
16.07.2022 13:08 Відповісти
Там добре, де вас нема і не треба.
показати весь коментар
16.07.2022 13:14 Відповісти
Німцям варто частіше нагадувать слова Ади Роговцевої: "Спочатку до вас заходить Алла Пугачова.... Потім - група "Любе".... А потім - Гіркін з автоматом...."
показати весь коментар
16.07.2022 13:26 Відповісти
На птахофабрику кроком руш.
показати весь коментар
16.07.2022 13:16 Відповісти
в рузге казарме теперь петь будет....
показати весь коментар
16.07.2022 13:20 Відповісти
Бурные, продолжительные аплодисменты, временами переходящие в крики ДОЛОЙ!
показати весь коментар
16.07.2022 13:20 Відповісти
натурально теперь её фамилиё - непотребко )
показати весь коментар
16.07.2022 13:21 Відповісти
Нетребко, тобі кажуть, що співати з язиком у ж*пі руzzкага міра неестетично.
показати весь коментар
16.07.2022 13:22 Відповісти
А що ця гидота взагалі робить в Европі. Оце чмо чомусь не хоче їхати в расєю за урал. І сидять суки все рівно в Европі
показати весь коментар
16.07.2022 13:39 Відповісти
Більш того! Воно співало в Метрополітен-опера - її звідти виперли, тепер виперли з Штутгарта - але воно вміст силами намагається хоч десь прилаштуватись, щоб таки не повертатися в таку улюблену рашу. Ось Вам уривок з її інтерв'ю:"Да, я не могу угодить всем. Ну и ладно, я могу с этим жить. И да, я хочу усидеть на этих двух стульях, или даже на трех, если потребуется". Тобто, воно з усіх сил любить кацапію,але так же з усіх сил хоче втриматись в "загнівающей" Європі.
показати весь коментар
16.07.2022 14:10 Відповісти
она любит кацапию на расстоянии.
как большинство этих уродов.
показати весь коментар
16.07.2022 15:44 Відповісти
ТП.
показати весь коментар
16.07.2022 13:42 Відповісти
Нехай в нарьян-марі тепер поспіває. Ну або де-небудь в улан-удє. Там кацапосвині зацінять...
показати весь коментар
16.07.2022 13:43 Відповісти
кацапка нетребко і НАХ нікому НЕ ТРЕБА!!!!
співай на паРашці!!!!
показати весь коментар
16.07.2022 13:50 Відповісти
Мене більше дивує, що взагалі був анонсований концерт цієї путінської хабалки.
Вона не має права навіть виїджати з мордору і повинна трясти геніталіями виключно перед московитами.
показати весь коментар
16.07.2022 13:56 Відповісти
Цей непотріб ще й співіє!А чому не в Донецьку,якому тварюка переказувала свої кошти?
показати весь коментар
16.07.2022 14:04 Відповісти
Вона переказала кошти не Донецьку,а донецькому театру,хоч це мало що змінює.
показати весь коментар
16.07.2022 14:21 Відповісти
Эта ватная пися приперлась в Израиль стоимость билетов зашкаливает за 500 зелени ,уже больше половины проданы.
показати весь коментар
16.07.2022 14:22 Відповісти
То що ж ви мовчите?
показати весь коментар
18.07.2022 22:25 Відповісти
можна співати для москалів на кораблях,ідти з ними в бій ,а до нормальних людей їй зась.....НЕТРЕБА НЕТРЕБКО
показати весь коментар
16.07.2022 14:59 Відповісти
Пральна!
Не треба нам Ненужко!
Тоись, не нужно нам Нетребко!
показати весь коментар
16.07.2022 15:07 Відповісти
"Их в дверь, они в окно!"(с)
показати весь коментар
16.07.2022 15:45 Відповісти
певичка никакая, но заглатывает глубоко...
показати весь коментар
16.07.2022 17:28 Відповісти
 
 