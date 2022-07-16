Росіянам та білорусам в Естонії заборонять володіти зброєю
Тих громадян країни-окупанта Росії та її союзниці Білорусі, які вже мають зброю, позбавлять ліцензії.
Це є частиною нової коаліційної угоди щодо національної оборони уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Дозволи на зброю для громадян РФ і Білорусі будуть визнані недійсними і їхня подальша видача буде припинена", - йдеться в коаліційній угоді.
Майбутній міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс заявив, що дозволи мають бути відкликані не лише у громадян РФ і РБ, але також можуть бути переглянуті у всіх, хто висловив ворожість до Естонії чи України.
"Поліція має перевіряти й всіх інших. Тому що обов'язково є люди з естонським громадянством, які можуть бути неестонцями, недружніми щодо України й, можливо, мати думки, які несумісні із сьогоднішньою ситуацією з безпекою. Це означає, що з ними також треба боротися", – вважає він.
Оскільки анулювання ліцензій потребує змін до законів, на реалізацію піде кілька місяців, прогнозує майбутній глава МВС країни.
За відкритими даними за 2020 рік, в Естонії проживало 1300 громадян РФ з місцевим дозволом на носіння зброї та тих, хто володіє вогнепальною зброєю.
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У всьому Всесвіті вони мають бути роззброєні, на вєка! 😼
без права голосовать и быть избранными
без гражданства
І все одно не поїдуть до своїх бєрьзок за яким вони весь час згадують в "вимушенній еміграціі"