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Новини
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Росіянам та білорусам в Естонії заборонять володіти зброєю

зброя

Тих громадян країни-окупанта Росії та її союзниці Білорусі, які вже мають зброю, позбавлять ліцензії.

Це є частиною нової коаліційної угоди щодо національної оборони уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Дозволи на зброю для громадян РФ і Білорусі будуть визнані недійсними і їхня подальша видача буде припинена", - йдеться в коаліційній угоді.

Майбутній міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс заявив, що дозволи мають бути відкликані не лише у громадян РФ і РБ, але також можуть бути переглянуті у всіх, хто висловив ворожість до Естонії чи України.

"Поліція має перевіряти й всіх інших. Тому що обов'язково є люди з естонським громадянством, які можуть бути неестонцями, недружніми щодо України й, можливо, мати думки, які несумісні із сьогоднішньою ситуацією з безпекою. Це означає, що з ними також треба боротися", – вважає він.

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Оскільки анулювання ліцензій потребує змін до законів, на реалізацію піде кілька місяців, прогнозує майбутній глава МВС країни.

За відкритими даними за 2020 рік, в Естонії проживало 1300 громадян РФ з місцевим дозволом на носіння зброї та тих, хто володіє вогнепальною зброєю.

Автор: 

Білорусь (7927) зброя (7451) росія (65052) Естонія (1609)


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Топ коментарі
+16
нам би такий Закон про хто висловив ворожість до України і ЄС ТА США
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16.07.2022 09:29
+16
..а в Україні навпаки, по-факту, зброя, як правило є у про- і кацапських піарасів, а у Українців, яких розстрілюють зі зв"язаними руками, зброї нема завдяки турботливій the владі "щоб ми не поранилися чи не перестріляли один одного, неначасі" - впевнені озброєні до зубів можновладці-приколісти
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16.07.2022 09:40
+13
Тобто прирівняли рашистюг до розумововідсталих. На законодавчому рівні. Аплодую стоячи.
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16.07.2022 09:43
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нам би такий Закон про хто висловив ворожість до України і ЄС ТА США
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16.07.2022 09:29 Відповісти
А що там забули лапті з бульбашами?
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16.07.2022 09:30 Відповісти
Як що? Їм звідти "родіну" любити зручніше, а ще в Німеччині ціла купа "любітєлєй родіни".
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16.07.2022 10:12 Відповісти
А у них "любовь к Родине"- як любов до тещі - вимірюється в кілометрах Вони хочуть жить в Європі і продовжують ненавидіть європейців які й створюють їм умови для цього життя Їх в Росію "дрючком не виженеш"! Так само як і з США та Ізраїлю!
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16.07.2022 10:40 Відповісти
Правительство маленькой Эстонии боится рашистов меньше, чем наши доморощенные "патриоты"
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16.07.2022 09:31 Відповісти
Доморощєнниє патріоти - це Zeкоманда?
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16.07.2022 09:44 Відповісти
Да, это доморощенные косовороточники.
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16.07.2022 10:16 Відповісти
..а в Україні навпаки, по-факту, зброя, як правило є у про- і кацапських піарасів, а у Українців, яких розстрілюють зі зв"язаними руками, зброї нема завдяки турботливій the владі "щоб ми не поранилися чи не перестріляли один одного, неначасі" - впевнені озброєні до зубів можновладці-приколісти
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16.07.2022 09:40 Відповісти
Тобто прирівняли рашистюг до розумововідсталих. На законодавчому рівні. Аплодую стоячи.
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16.07.2022 09:43 Відповісти
В Естонії лише? 🙄
У всьому Всесвіті вони мають бути роззброєні, на вєка! 😼
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16.07.2022 10:00 Відповісти
Було б добре, щоб всі країни, де вчяться москальські студенти, одночасно вигнали їх в московію з одним єдиним поясненням: "Нам непотрібні студенти з країни - агресора"
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16.07.2022 10:05 Відповісти
Ще краще би всіх емігрантів депортували "запарєбрік" (на расію) родіну любіть.)
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16.07.2022 10:15 Відповісти
неблагоналежные
без права голосовать и быть избранными
без гражданства
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16.07.2022 10:22 Відповісти
Намордники им ещё надо надеть. А к ним подвесить по 2 пудовые гири.
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16.07.2022 10:36 Відповісти
Дивно, ви ж вільна країна, вашою країною керують естонці, патріоти, не те що у нас, а дивно те, що ви досі цю погань з крани не вигнали..
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16.07.2022 10:42 Відповісти
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16.07.2022 10:50 Відповісти
Така екіпіровка має бутим на кожному кацапі.
І все одно не поїдуть до своїх бєрьзок за яким вони весь час згадують в "вимушенній еміграціі"
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16.07.2022 11:23 Відповісти
Ми думали,що заборонять ходити вулицями.
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16.07.2022 12:09 Відповісти
 
 