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Новости
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Россиянам и белорусам в Эстонии запретят владеть оружием

зброя

Тех граждан страны-оккупанта России и ее союзницы Беларуси, которые уже имеют оружие, лишат лицензии.

Это часть нового коалиционного соглашения по национальной обороне правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Разрешения на оружие для граждан РФ и Беларуси будут признаны недействительными и их дальнейшая выдача будет прекращена", – говорится в коалиционном соглашении.

Будущий министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что разрешения на оружие должны быть отозваны не только у граждан РФ и РБ, но также могут быть пересмотрены у всех, кто выразил враждебность по отношению к Эстонии или Украине..

"Полиция должна проверять и всех остальных. Потому что обязательно есть люди с эстонским гражданством, которые могут быть неэстонцами, недружественными по отношению к Украине и, возможно, иметь мнения и мысли, которые несовместимы с сегодняшней ситуацией с безопасностью. Это означает, что с ними тоже нужно бороться", – считает он.

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Поскольку аннулирование лицензий требует изменений в законах, на реализацию уйдет несколько месяцев, прогнозирует будущий глава МВД страны.

По открытым данным за 2020 год, в Эстонии проживало 1300 граждан РФ с местным разрешением на ношение оружия и владеющих огнестрельным оружием.

Беларусь (7889) оружие (10204) россия (95454) Эстония (1420)


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Топ комментарии
+16
нам би такий Закон про хто висловив ворожість до України і ЄС ТА США
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16.07.2022 09:29
+16
..а в Україні навпаки, по-факту, зброя, як правило є у про- і кацапських піарасів, а у Українців, яких розстрілюють зі зв"язаними руками, зброї нема завдяки турботливій the владі "щоб ми не поранилися чи не перестріляли один одного, неначасі" - впевнені озброєні до зубів можновладці-приколісти
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16.07.2022 09:40
+13
Тобто прирівняли рашистюг до розумововідсталих. На законодавчому рівні. Аплодую стоячи.
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16.07.2022 09:43
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нам би такий Закон про хто висловив ворожість до України і ЄС ТА США
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16.07.2022 09:29 Ответить
А що там забули лапті з бульбашами?
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16.07.2022 09:30 Ответить
Як що? Їм звідти "родіну" любити зручніше, а ще в Німеччині ціла купа "любітєлєй родіни".
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16.07.2022 10:12 Ответить
А у них "любовь к Родине"- як любов до тещі - вимірюється в кілометрах Вони хочуть жить в Європі і продовжують ненавидіть європейців які й створюють їм умови для цього життя Їх в Росію "дрючком не виженеш"! Так само як і з США та Ізраїлю!
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16.07.2022 10:40 Ответить
Правительство маленькой Эстонии боится рашистов меньше, чем наши доморощенные "патриоты"
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16.07.2022 09:31 Ответить
Доморощєнниє патріоти - це Zeкоманда?
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16.07.2022 09:44 Ответить
Да, это доморощенные косовороточники.
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16.07.2022 10:16 Ответить
..а в Україні навпаки, по-факту, зброя, як правило є у про- і кацапських піарасів, а у Українців, яких розстрілюють зі зв"язаними руками, зброї нема завдяки турботливій the владі "щоб ми не поранилися чи не перестріляли один одного, неначасі" - впевнені озброєні до зубів можновладці-приколісти
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16.07.2022 09:40 Ответить
Тобто прирівняли рашистюг до розумововідсталих. На законодавчому рівні. Аплодую стоячи.
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16.07.2022 09:43 Ответить
В Естонії лише? 🙄
У всьому Всесвіті вони мають бути роззброєні, на вєка! 😼
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16.07.2022 10:00 Ответить
Було б добре, щоб всі країни, де вчяться москальські студенти, одночасно вигнали їх в московію з одним єдиним поясненням: "Нам непотрібні студенти з країни - агресора"
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16.07.2022 10:05 Ответить
Ще краще би всіх емігрантів депортували "запарєбрік" (на расію) родіну любіть.)
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16.07.2022 10:15 Ответить
неблагоналежные
без права голосовать и быть избранными
без гражданства
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16.07.2022 10:22 Ответить
Намордники им ещё надо надеть. А к ним подвесить по 2 пудовые гири.
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16.07.2022 10:36 Ответить
Дивно, ви ж вільна країна, вашою країною керують естонці, патріоти, не те що у нас, а дивно те, що ви досі цю погань з крани не вигнали..
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16.07.2022 10:42 Ответить
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16.07.2022 10:50 Ответить
Така екіпіровка має бутим на кожному кацапі.
І все одно не поїдуть до своїх бєрьзок за яким вони весь час згадують в "вимушенній еміграціі"
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16.07.2022 11:23 Ответить
Ми думали,що заборонять ходити вулицями.
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16.07.2022 12:09 Ответить
 
 