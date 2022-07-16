Россиянам и белорусам в Эстонии запретят владеть оружием

Тех граждан страны-оккупанта России и ее союзницы Беларуси, которые уже имеют оружие, лишат лицензии.

Это часть нового коалиционного соглашения по национальной обороне правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Разрешения на оружие для граждан РФ и Беларуси будут признаны недействительными и их дальнейшая выдача будет прекращена", – говорится в коалиционном соглашении.

Будущий министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что разрешения на оружие должны быть отозваны не только у граждан РФ и РБ, но также могут быть пересмотрены у всех, кто выразил враждебность по отношению к Эстонии или Украине..

"Полиция должна проверять и всех остальных. Потому что обязательно есть люди с эстонским гражданством, которые могут быть неэстонцами, недружественными по отношению к Украине и, возможно, иметь мнения и мысли, которые несовместимы с сегодняшней ситуацией с безопасностью. Это означает, что с ними тоже нужно бороться", – считает он.

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Поскольку аннулирование лицензий требует изменений в законах, на реализацию уйдет несколько месяцев, прогнозирует будущий глава МВД страны.

По открытым данным за 2020 год, в Эстонии проживало 1300 граждан РФ с местным разрешением на ношение оружия и владеющих огнестрельным оружием.