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Премьер Эстонии Каллас объявила об отставке
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Премьер-министр Эстонии и глава Партии реформ Кая Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку по собственной инициативе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
Вместе с премьер-министром в отставку уйдет все правительство.
В то же время Каллас предложила созвать в пятницу внеочередное заседание Рийгикогу для голосования по новой коалиции.
Премьер-министр по традиции информирует о решении уйти в отставку президента и Рийгикога.
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