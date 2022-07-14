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Новости За рубежом
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Премьер Эстонии Каллас объявила об отставке

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

каллас

Премьер-министр Эстонии и глава Партии реформ Кая Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку по собственной инициативе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Вместе с премьер-министром в отставку уйдет все правительство.

В то же время Каллас предложила созвать в пятницу внеочередное заседание Рийгикогу для голосования по новой коалиции.

Премьер-министр по традиции информирует о решении уйти в отставку президента и Рийгикога.

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Топ комментарии
+25
...а вот дермак разрешит Зеленскому его отпустить, только вместе с золотовалютным запасом Украины и ещё трошки сверху
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14.07.2022 11:01
+12
Ее партия, где она председатель создет новую коалицию с новыми партиями и людьми и она хочет поменять старый состав министров без шума и скандалов. Она уходит в оставку со всеми, и приходит с новой командой.
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14.07.2022 11:10
+10
Вот и вся РАЗНИЦА между Украиной и Европой, где важно ДОВЕРИЕ не к конкрентным личностям (в политике), а к ИНСТИТУЦИЯМ государственного управления (к МАГИСТРАТАМ)!
А еще обижаются, почему сразу не приняли в ЕС!
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14.07.2022 11:12
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український політикум: тю, дурна!
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14.07.2022 10:59 Ответить
...а вот дермак разрешит Зеленскому его отпустить, только вместе с золотовалютным запасом Украины и ещё трошки сверху
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14.07.2022 11:01 Ответить
🤣🤣🤣
він не легітимний - тому вцепився в ЗЕяк клещ
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14.07.2022 11:16 Ответить
отакої!... відпишіться про причини, будь ласка, хто шо знає.
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14.07.2022 11:06 Ответить
Ее партия, где она председатель создет новую коалицию с новыми партиями и людьми и она хочет поменять старый состав министров без шума и скандалов. Она уходит в оставку со всеми, и приходит с новой командой.
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14.07.2022 11:10 Ответить
Да, она приходит в правительство с новой командой, с новыми двумя партиями, и опять возглавит правительство. Она же разогнала прежнее правительство, так как у неё возникли разногласия с партией, с кем вместе правили больше года, и теперь избавилась от этой партии, хитрая баба.. )
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14.07.2022 11:39 Ответить
Вот и вся РАЗНИЦА между Украиной и Европой, где важно ДОВЕРИЕ не к конкрентным личностям (в политике), а к ИНСТИТУЦИЯМ государственного управления (к МАГИСТРАТАМ)!
А еще обижаются, почему сразу не приняли в ЕС!
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14.07.2022 11:12 Ответить
А причем конкретно этот случай к тому что ты написал? Тетенька проводит рокировку, а не уходит с правительства и займет свое же место премьерминистра.
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14.07.2022 11:21 Ответить
Она хочет поработать в модельном агентстве
"Лунный свет над руинами кремля".
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14.07.2022 11:31 Ответить
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14.07.2022 11:47 Ответить
А в Україні маса народу проти завгоспа, і йому ніхто нічого зробити не може, тому що за ним ФСБ стоїть.
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14.07.2022 11:44 Ответить
 
 