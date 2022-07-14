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Прем'єрка Естонії Каллас оголосила про відставку
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем'єр-міністр Естонії та голова Партії реформ Кая Каллас офіційно проінформувала уряд про рішення піти у відставку за власною ініціативою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
Разом із прем'єр-міністром у відставку піде весь уряд.
Водночас Каллас запропонувала скликати у п'ятницю позачергове засідання Рійгікогу для голосування по новій коаліції.
Прем'єр-міністр за традицією інформує про рішення піти у відставку президента та Рійгікогу.
Топ коментарі
+25 Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар14.07.2022 11:01
+12 Игорь Билык
показати весь коментар14.07.2022 11:10
+10 RustIck
показати весь коментар14.07.2022 11:12
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він не легітимний - тому вцепився в ЗЕяк клещ
А еще обижаются, почему сразу не приняли в ЕС!
"Лунный свет над руинами кремля".