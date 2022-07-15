Нова урядова коаліція Естонії пообіцяла всебічну підтримку Україні
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Нова керівна коаліція Естонії пообіцяла всебічну підтримку Україні та українським біженцям, а також збирається позбавити громадян Росії та Білорусі ліцензій на носіння зброї.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.
У п'ятницю лідери Партії реформ, партії "Вітчизна" (Isamaa) та Соціал-демократичної партії Естонії підписали коаліційний договір. Плани нової коаліції на найближчі 8 місяців символічно вмістились на восьми сторінках. Зокрема, у коаліційному договорі прописано зобов'язання щодо України.
"Ми підтримаємо Україну на всіх міжнародних рівнях, включаючи зусилля України щодо НАТО та ЄС", - сказано в тексті договору.
Щоб впоратися з кількістю українських біженців, уряд підтримає місцеві самоврядування та намагатиметься забезпечити доступність вивчення естонської мови та навчання українських дітей в естонських школах.
"Ми створимо програму підтримки повернення українських біженців додому, гарантуємо їм можливість підтримувати зв'язок зі своїм мовним та культурним простором та підтримаємо відновлення зруйнованих регіонів України", - сказано в документі.
Естонія також підтримує продовження економічної ізоляції Російської Федерації на рівні ЄС, включно з повною забороною на перевезення російських товарів автомобільним, залізничним і морським транспортом.
Також коаліційний договір передбачає відкликання у громадян Росії та Білорусі ліцензій на носіння зброї. "Це питання безпосередньо пов'язане з держбезпекою", - пояснив лідер соцдемів, кандидат на пост міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.
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