Германия передала ВСУ 80 пикапов, - посольство. ФОТО

За последние три недели Германия передала Украине 80 пикапов для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер посольства ФРГ.





Также читайте: В партии Шольца считают, что рано или поздно переговоры с РФ возможны. При определенных условиях



