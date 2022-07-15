Германия передала ВСУ 80 пикапов, - посольство. ФОТО
За последние три недели Германия передала Украине 80 пикапов для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер посольства ФРГ.
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редіски, ковбаси ліверні....
но большевики его расстреляли в Одессе в 1918 году
Остап Бендер
бо пацани воюють на корчах а теоборона західної та центральної України їздить на крутих джипах та пікапах
і амуніція у них покруче чим на передовій. бо, млять в Яремче чи буковелі ніяк не обійтися без тактичних окулярів чи рукавичок
https://drive.google.com/file/d/1hzMYlkCZUNm373qCPg7z7PgEB5BEdvqz/view?usp=sharing