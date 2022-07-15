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Новости Фото Война
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Германия передала ВСУ 80 пикапов, - посольство. ФОТО

За последние три недели Германия передала Украине 80 пикапов для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер посольства ФРГ.

Германия передала ВСУ 80 пикапов, - посольство 01
Германия передала ВСУ 80 пикапов, - посольство 02

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Германия передала ВСУ 80 пикапов, - посольство 03

Германия (6955) помощь (7801) посольство (1081) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+23
Данке!
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15.07.2022 13:47
+15
Зер гуд!
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15.07.2022 13:50
+11
Схожі на L-200. В хазяйстві все знадобиться.
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15.07.2022 13:52
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Данке!
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15.07.2022 13:47 Ответить
но лучше 80 леопардов
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15.07.2022 14:20 Ответить
Наверное, таки да. Но лучше так, чем никак. Еще пару ударов по нашим домам, и Леопарды тоже пойдут.
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15.07.2022 14:36 Ответить
Gerne
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15.07.2022 14:54 Ответить
Зер гуд!
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15.07.2022 13:50 Ответить
Схожі на L-200. В хазяйстві все знадобиться.
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15.07.2022 13:52 Ответить
що це в Німетчині Міцубісі ?
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15.07.2022 13:53 Ответить
скрисятничали на Геліках!
редіски, ковбаси ліверні....
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15.07.2022 15:53 Ответить
І всі роздадуть у военкомати.Як завжди.
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15.07.2022 13:53 Ответить
когда вы передохните со своей зрадой...
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15.07.2022 14:14 Ответить
После того как простудимся на похоронах у гундосика боневтика
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15.07.2022 14:40 Ответить
Гундосік Янелох 1 Боневтік Шашликович безсмертний.
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15.07.2022 15:48 Ответить
так думал Вечный Жид,
но большевики его расстреляли в Одессе в 1918 году
Остап Бендер
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15.07.2022 15:56 Ответить
віддайте Котлеті Титану
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15.07.2022 15:54 Ответить
як би тільки вони всі доїхали до хлопців на передову а не залишились по штабах..
бо пацани воюють на корчах а теоборона західної та центральної України їздить на крутих джипах та пікапах
і амуніція у них покруче чим на передовій. бо, млять в Яремче чи буковелі ніяк не обійтися без тактичних окулярів чи рукавичок
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15.07.2022 13:56 Ответить
так то не до них питання?
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15.07.2022 14:01 Ответить
Тойота и Мицубиши Эль 200. Зер гуд. Еще бы фольц амарок и мерседес икс-класс подарили - было бы круто!
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15.07.2022 13:59 Ответить
У Німеччини справа бити цю хрінь як можна краще, за дідів, до речі:
https://drive.google.com/file/d/1hzMYlkCZUNm373qCPg7z7PgEB5BEdvqz/view?usp=sharing
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15.07.2022 14:03 Ответить
Дарованому коню в зуби не заглядають, але якби це були танки чи бронетранспортери, а не пікапи, то вони точно до передової доїхали б.
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15.07.2022 14:11 Ответить
Колір не військовий, повернути все.
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15.07.2022 14:15 Ответить
пікапи не для війскових,а для тих,хто наживається на війскових і на війні українського народу.
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15.07.2022 14:59 Ответить
✅Написать на них "Leopard II" что бы немцам не так стыдно было.
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15.07.2022 14:21 Ответить
О , ти дивись шо німці витворяють?!
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15.07.2022 14:28 Ответить
По моему, кондитер и то больше пикапов ЗСУ подогнал
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15.07.2022 14:41 Ответить
Краще б передали 80 танків з амуніцією.
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15.07.2022 14:58 Ответить
На першому знімку Мерседеси зі шноркелем гарна автівка, командирська
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15.07.2022 14:59 Ответить
тойота, не?
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15.07.2022 15:22 Ответить
бачив аналогычні за 100 км від фронту. кожен день один такий возить якусь жінку на роботу, особистий водій і машина а 100 км від фронту
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15.07.2022 15:14 Ответить
Дякую Німеччина і дякую Німцям!
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15.07.2022 16:59 Ответить
 
 