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Новини
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Концерт пропутінської співачки Анни Нетребко в Швейцарії скасували через мирну конференцію щодо України

Концерт Нетребко у Швейцарії скасували

Влада кантону Люцерн попросила центр культури скасувати концерт путіністки Анни Нетребко "через підвищений ризик порушення громадського порядку". Невдовзі після концерту в кантоні запланована мирна конференція щодо України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Swissinfo.

Виступ мав відбутися 1 червня в Центрі культури та конгресів KKL. Офіційною причиною його скасування стала близькість виступу до мирної конференції щодо України, яка запланована на середину червня на горі Бюргеншток поряд із Люцерном.

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Кантональна та муніципальна влада попросила комплекс KKL скасувати концерт у зв'язку з підвищеним ризиком порушення громадського порядку. Уряд кантону Люцерн, зокрема, попередив про можливі заворушення та протести у місті, які можуть поставити під загрозу безпеку населення.

Міністр освіти та культури кантону Люцерн Армін Гартманн у листі до концертної зали KKL висловив очікування, що концерт за участю Анни Нетребко буде скасовано.

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Сама Нетребко висловила жаль з приводу скасування концерту "всупереч контрактним зобов'язанням та домовленостям з організаторами". Її менеджмент у письмовій заяві зазначив, що мирна конференція по Україні відбудеться за два тижні після дати концерту. Крім того, жодний із її майже ста виступів з березня 2022 року, нібито, не призводив до порушень громадського порядку.

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Нетребко повʼязують із близьким колом президента Росії Володимира Путіна. 2014 року вона відзначила свій 50-й день народження у Кремлі і того ж року з'явилася на публіці з прапором терористичних угруповань "ЛНР" і "ДНР". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачку стали піддавати на Заході дедалі більшій критиці.

Автор: 

концерт (234) Швейцарія (860) шоу-бізнес (112) опера (42) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
От що ту *****....у, яка ненавидить усе Європейське, туди тягне? Срашка велика, усі на патріотизмі, пиз....е туди співати. У Сибір, на Калиму, в Мвагадан... Які проблеми і ображення....???? Даріть свій вокал ненемцям, калмикам....
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02.05.2024 12:00
+3
я розумію що у нетребко якийсь ******** оперний голос, але що вже блд скінчились у світі всі оперні співачки що це лайно запрошують на концерти і фінансують цю свиноту? чому б її в кацапії не жити і не заробляьт?
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02.05.2024 11:36
+2
а царьов, що,ще не здох від цероза?
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02.05.2024 11:26
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а царьов, що,ще не здох від цероза?
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02.05.2024 11:26 Відповісти
на жаль не здох...але фотка 2014 року
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02.05.2024 11:34 Відповісти
він, скоріш за все, здохне від передозу свинцю, як ківін.
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02.05.2024 13:41 Відповісти
і якасст трявка не зрозуміла
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02.05.2024 11:27 Відповісти
луганська республіка чи що за гівно в руках алкаша
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02.05.2024 11:29 Відповісти
я розумію що у нетребко якийсь ******** оперний голос, але що вже блд скінчились у світі всі оперні співачки що це лайно запрошують на концерти і фінансують цю свиноту? чому б її в кацапії не жити і не заробляьт?
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02.05.2024 11:36 Відповісти
Нехай виступає на розігріві в кобзона , "хороші" орки , ті що не бачить тепловізор ,зацінять .
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02.05.2024 11:43 Відповісти
московські метастази як миші у всі шпарини лізуть аби вижити і розносити хворобу
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02.05.2024 11:59 Відповісти
От що ту *****....у, яка ненавидить усе Європейське, туди тягне? Срашка велика, усі на патріотизмі, пиз....е туди співати. У Сибір, на Калиму, в Мвагадан... Які проблеми і ображення....???? Даріть свій вокал ненемцям, калмикам....
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02.05.2024 12:00 Відповісти
+100500!
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02.05.2024 12:16 Відповісти
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02.05.2024 12:14 Відповісти
 
 