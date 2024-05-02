Концерт пропутінської співачки Анни Нетребко в Швейцарії скасували через мирну конференцію щодо України

Влада кантону Люцерн попросила центр культури скасувати концерт путіністки Анни Нетребко "через підвищений ризик порушення громадського порядку". Невдовзі після концерту в кантоні запланована мирна конференція щодо України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Swissinfo.

Виступ мав відбутися 1 червня в Центрі культури та конгресів KKL. Офіційною причиною його скасування стала близькість виступу до мирної конференції щодо України, яка запланована на середину червня на горі Бюргеншток поряд із Люцерном.

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Кантональна та муніципальна влада попросила комплекс KKL скасувати концерт у зв'язку з підвищеним ризиком порушення громадського порядку. Уряд кантону Люцерн, зокрема, попередив про можливі заворушення та протести у місті, які можуть поставити під загрозу безпеку населення.

Міністр освіти та культури кантону Люцерн Армін Гартманн у листі до концертної зали KKL висловив очікування, що концерт за участю Анни Нетребко буде скасовано.

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Сама Нетребко висловила жаль з приводу скасування концерту "всупереч контрактним зобов'язанням та домовленостям з організаторами". Її менеджмент у письмовій заяві зазначив, що мирна конференція по Україні відбудеться за два тижні після дати концерту. Крім того, жодний із її майже ста виступів з березня 2022 року, нібито, не призводив до порушень громадського порядку.

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Нетребко повʼязують із близьким колом президента Росії Володимира Путіна. 2014 року вона відзначила свій 50-й день народження у Кремлі і того ж року з'явилася на публіці з прапором терористичних угруповань "ЛНР" і "ДНР". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачку стали піддавати на Заході дедалі більшій критиці.