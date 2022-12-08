УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10229 відвідувачів онлайн
Новини
7 135 203

Фон дер Ляєн та Мелоні прийшли на прем’єру російської опери "Борис Годунов", яку українці просили не ставити

фон,дер,ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та президент країни Серджо Матарелла відвідали прем’єру сезону в міланському театрі Ла Скала, яку відкрила російська опера "Борис Годунов". Раніше українці просили не ставити оперу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Біля театру Мелоні, фон дер Ляєн і Матареллу зустріла група з близько 30 українців, які протестували проти висвітлення російської культури на тлі ведення Росією війни, суть якої полягає в запереченні унікальної української культури.

Відповідаючи на закиди українців, президентка Єврокомісії похвалила їх як "фантастичних, хоробрих і мужніх людей", але сказала, що російську культуру не слід ототожнювати з Путіним. "Ми не повинні дозволити Путіну знищити все це", - сказала вона, маючи на увазі російських письменників і композиторів, як-то автора "Бориса Годунова" Модеста Мусоргського.

Читайте: Понад 1000 об’єктів культурної сфери зруйновано через війну РФ проти України, - Ткаченко

Таку ж позицію висловила й прем’єрка Італії, відома підтримкою України: "Ми не маємо нічого проти російського народу, російської історії, російської культури. Ми маємо щось проти тих, хто зробив політичний вибір вторгнутися в суверенну країну".

Генеральний директор Ла Скала Домінік Меєр на пресконференції перед відкриттям сезону заявив, що "Борис Годунов" мав на меті показати ціну, яку заплатив російський цар за абсолютну владу, а до того ж, часу змінити оперу начебто вже не було.

"Ставлячи "Бориса Годунова", ми не займаємося пропагандою Путіна... Це великий шедевр в історії мистецтва. Ми повинні проводити різницю між реальною політичною ситуацією і Росією", - заявив він.

Також читайте: Сенат США розгляне резолюцію про визнання дій Росії геноцидом проти українського народу

Як повідомлялося, консул України в Мілані Андрій Картиш звернувся до директора театру Ла Скала Домініка Майєра, мера Мілана Джузеппе Сала та президента Ломбардії Аттіліо Фонтани з проханням не відкривати сезон 7 грудня російською оперою "Борис Годунов", а також утриматись від інших вистав, щоб не потурати "будь-яким пропагандистським елементам".

Театр Ла Скала відмовився скасовувати "Бориса Годунова", назвавши це рішення таким, що не має стосунку до російської агресії в Україні. Музичний директор Ла Скала Ріккардо Шайлі, який обрав оперу для відкриття сезону (нібито за поради російського баса Ільдара Абдразакова), стверджував, що його інтерпретація твору "абсолютно не піддається проросійській пропаганді".

Автор: 

Італія (1565) культура (434) росія (65007) опера (42) фон дер Ляєн Урсула (764) Мелоні Джорджа (133)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
Для грамотного аналітика це тривожний дзвіночок на майбутнє. Після війни Московію знову простять, завезуть ніжок Буша, знімуть всі санкції і продовжать накачувати грішми. Аж поки московити не почнуть нову війну.

Ці європейські дебіли або неспроможні чомусь навчитись взагалі, або в змові з Московією і просто допомагають їй вижити та повернутись.
показати весь коментар
08.12.2022 09:43
+30
расєйская культура вже навіть чується як брудний матюк...
показати весь коментар
08.12.2022 09:42
+23
Іскуства внє палітікі
показати весь коментар
08.12.2022 09:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
И мальчики кровавые в глазах...

І мальчікі расп'ятиє в трусах... Вєсьма актуальна опєра!

показати весь коментар
08.12.2022 20:58 Відповісти
они до сих пор верят в плохого путина и хороший и культурный российский народ...
Этих дебилов ничего не исправит.....
показати весь коментар
08.12.2022 22:53 Відповісти
Вы сперва разберитесь, что такое "российская культура"! Это:
а) всё, что создано подданными Российской империи (например фрески Врубеля в Кирилловской церкви
б) это объекты культуры, которыми размахивает расийская пропаганда.
Вам шашечки или ехать?
показати весь коментар
18.12.2022 10:42 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 