Понад 1000 об’єктів культурної сфери зруйновано через війну РФ проти України, - Ткаченко

Понад тисячу об’єктів культурної сфери в Україні зруйновано під час розв’язаної Росією війни.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав під час виступу на щорічному форумі "Креативна Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Понад тисячу об'єктів культурної сфери. Ця цифра включає в себе всю інфраструктуру. Переважно це бібліотеки та клуби, як ви розумієте, але серед них є надзвичайно велика цифра об'єктів культурної спадщини, які або пошкоджені, або повністю зруйновані. Перед нами стоїть надзвичайно великий виклик щодо того, що робити", – сказав Ткаченко.

Він вкотре подякував за допомогу міжнародним партнерам, які підтримують Україну в культурній сфері. "При чому, що на відміну від інших сфер, тут зв'язки працюють горизонтально дуже активно. Це заклад до закладу, це сфери до сфери, тому дуже спонукає користуватися цими горизонтальними зв'язками, тому що там допомога за час війни сягала десятків мільйонів євро. І вона надходить. Надходить постійно", - додав урядовець.

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