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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Понад 1000 об’єктів культурної сфери зруйновано через війну РФ проти України, - Ткаченко

ткаченко

Понад тисячу об’єктів культурної сфери в Україні зруйновано під час розв’язаної Росією війни.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав під час виступу на щорічному форумі "Креативна Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Понад тисячу об'єктів культурної сфери. Ця цифра включає в себе всю інфраструктуру. Переважно це бібліотеки та клуби, як ви розумієте, але серед них є надзвичайно велика цифра об'єктів культурної спадщини, які або пошкоджені, або повністю зруйновані. Перед нами стоїть надзвичайно великий виклик щодо того, що робити", – сказав Ткаченко.

Він вкотре подякував за допомогу міжнародним партнерам, які підтримують Україну в культурній сфері. "При чому, що на відміну від інших сфер, тут зв'язки працюють горизонтально дуже активно. Це заклад до закладу, це сфери до сфери, тому дуже спонукає користуватися цими горизонтальними зв'язками, тому що там допомога за час війни сягала десятків мільйонів євро. І вона надходить. Надходить постійно", - додав урядовець.

Також читайте: Бельгія виділить Україні 150 тис. євро допомоги для культурної сфери, - Ткаченко

Автор: 

культура (434) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+7
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07.12.2022 13:20
+5
українські святі Лаври, окуповані бородатими фсб/кгб попами-зю14дерасами коли забереш, міністр ти драний ???
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07.12.2022 13:14
+5
Скіфське золото чому не евакуювали? Хто відповість? Попереджали, що буде напад.
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07.12.2022 13:31
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українські святі Лаври, окуповані бородатими фсб/кгб попами-зю14дерасами коли забереш, міністр ти драний ???
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07.12.2022 13:14 Відповісти
Зрадник, який не зберіг українську спадщину ще на своєму місці й працює знищуючи спадщину українців. І ніяких немає до нього питань у правоохоронних органів. То на кого працюють ті хто повинен цим опікуватись, точно не на Україну.
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07.12.2022 13:15 Відповісти
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07.12.2022 13:20 Відповісти
Скіфське золото чому не евакуювали? Хто відповість? Попереджали, що буде напад.
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07.12.2022 13:31 Відповісти
Скіфське золото ще в Нідерландах
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07.12.2022 17:01 Відповісти
А чего ещё можно от дикарей ждать??
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07.12.2022 13:40 Відповісти
..о це б хто перевірив "культурної спадщину" по хатинках зелених та їхніх бєняфіціарів, по усьому Світі..
без надії сподіваймося, що усьому свій час
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07.12.2022 13:49 Відповісти
То Небензя из ООН боевых Комаров запустил...
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07.12.2022 13:59 Відповісти
Из Ткаченко министр что из меня Маодзедун...🤣
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07.12.2022 14:01 Відповісти
Ткаченко! А що там з Довженко-центром?
Ніяк не вдається зруйнувати?
А упцмп ще досі "наша церква"?
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07.12.2022 18:58 Відповісти
 
 