Сенат США розгляне резолюцію про визнання дій Росії геноцидом проти українського народу
Комітет Сенату США із закордонних справ 7 грудня схвалив резолюцію про визнання дій Росії в Україні геноцидом українського народу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це оголосив співавтор резолюції, сенатор від Демократичної партії Бен Кардін.
"Злочини, які вчиняються проти українського народу в ході незаконної та неспровокованої війни Путіна, суперечать численним міжнародним конвенціям і можуть бути охарактеризовані лише як геноцид. Український народ продемонстрував свою рішучість і здатність відбивати постійні атаки, але невинні життя будуть продовжувати гинути, поки Росія не зрозуміє наслідків своїх огидних дій. Відповідальність має настати", – наголосив він.
Після схвалення в профільному комітеті резолюція може бути винесена на голосування в Сенат. Дату голосування має визначити лідер демократичної більшості Чак Шумер.
Нагадаємо, резолюцію про визнання дій Росії геноцидом українського народу Кардін та його колега по Сенату Джим Ріш представили ще в липні.
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Проєкт резолюції засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України та закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу.
Документ також підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.
Раніше кілька держав на політичному рівні назвали російську агресію в Україні геноцидом українського народу.
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вони могли б на своїх високотехнологічних підприємствах просто продукувати цю зброю для ЗСУ, без жодного зусилля чи ризику знищення цих виробничих потужностей кацапськими ракетами
приклад: під час 2-ї Світової на заводах США було виготовлено легендарний літак Р-51 "Мустанг" ("Апач") - в масову серію пішла чисто британська розробка...
подібно, що на нематеріальні речі у Конгресу нема жодних заперечень, аби тим і обмежитися
і ось вийде так, що кацапія - НЕ спонсор тероризму й НЕ терорист, кацапія лише - колективний вбивця, мародер, гвалтівник
вам в кілограмах воєнного заліза, долларах, політичною підтримкою чи щє якось наміряти?
а пенсію (не про воєнну допомогу навіть зараз) вам платять вгадайте з однієї ноти хто? - правильно, 95й квартал.
С этими чуваками о которых говорит журналистка Олена Требушна...Украина вступит в НАТО и ЕС лет через ...50 точно..зуб даю...ждите карман щире...