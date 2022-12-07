УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9923 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 758 19

Сенат США розгляне резолюцію про визнання дій Росії геноцидом проти українського народу

сенат

Комітет Сенату США із закордонних справ 7 грудня схвалив резолюцію про визнання дій Росії в Україні геноцидом українського народу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це оголосив співавтор резолюції, сенатор від Демократичної партії Бен Кардін.

"Злочини, які вчиняються проти українського народу в ході незаконної та неспровокованої війни Путіна, суперечать численним міжнародним конвенціям і можуть бути охарактеризовані лише як геноцид. Український народ продемонстрував свою рішучість і здатність відбивати постійні атаки, але невинні життя будуть продовжувати гинути, поки Росія не зрозуміє наслідків своїх огидних дій. Відповідальність має настати", – наголосив він.

Після схвалення в профільному комітеті резолюція може бути винесена на голосування в Сенат. Дату голосування має визначити лідер демократичної більшості Чак Шумер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вдається до етнічних чисток в Україні, - ISW

Нагадаємо, резолюцію про визнання дій Росії геноцидом українського народу Кардін та його колега по Сенату Джим Ріш представили ще в липні.

Тімоті Снайдер визначив 6 ознак геноциду, дії Путіна їм відповідають
Проєкт резолюції засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України та закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу.

Документ також підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Раніше кілька держав на політичному рівні назвали російську агресію в Україні геноцидом українського народу.

Також читайте: Дії РФ підпадають під визначення геноциду, - Україна в ОБСЄ

Автор: 

геноцид (307) росія (65007) Сенат США (598)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
показати весь коментар
07.12.2022 21:27
+6
от це і буде test number one для щойно вибраного Сенату.
показати весь коментар
07.12.2022 21:23
+5
И толку, все-равно ракеты на 300 км и больше не передадут, как и санкций жесточайших не введут
показати весь коментар
07.12.2022 21:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от це і буде test number one для щойно вибраного Сенату.
показати весь коментар
07.12.2022 21:23 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2022 21:27 Відповісти
Вата вже і не соромиться, а https://www.facebook.com/100016242915127/videos/875125710339166?idorvanity=245115112190195 говорить відкритим текстом .
показати весь коментар
07.12.2022 22:31 Відповісти
И толку, все-равно ракеты на 300 км и больше не передадут, как и санкций жесточайших не введут
показати весь коментар
07.12.2022 21:29 Відповісти
Хай краще дадуть кошти на розробку наших пташок, що повідривали сраки ядерним бомбардувальникам, а не ракети на 300 км.
показати весь коментар
07.12.2022 21:33 Відповісти
та що там кошти, коли всі розробки вже є

вони могли б на своїх високотехнологічних підприємствах просто продукувати цю зброю для ЗСУ, без жодного зусилля чи ризику знищення цих виробничих потужностей кацапськими ракетами

приклад: під час 2-ї Світової на заводах США було виготовлено легендарний літак Р-51 "Мустанг" ("Апач") - в масову серію пішла чисто британська розробка...
показати весь коментар
07.12.2022 21:56 Відповісти
яку силу нормативного акту матиме ця резолюція Сенату США?

подібно, що на нематеріальні речі у Конгресу нема жодних заперечень, аби тим і обмежитися

і ось вийде так, що кацапія - НЕ спонсор тероризму й НЕ терорист, кацапія лише - колективний вбивця, мародер, гвалтівник
показати весь коментар
07.12.2022 21:41 Відповісти
что нам это конкретно даст?
показати весь коментар
07.12.2022 21:47 Відповісти
зі всією повагою, але іноді ви мене вражаєте...
вам в кілограмах воєнного заліза, долларах, політичною підтримкою чи щє якось наміряти?
показати весь коментар
07.12.2022 22:20 Відповісти
та чем небудь наміряйте, кроме трындежа
показати весь коментар
07.12.2022 22:39 Відповісти
триндеж ви слухаєте кожний вечір в пустословних відосах і марафонах,
а пенсію (не про воєнну допомогу навіть зараз) вам платять вгадайте з однієї ноти хто? - правильно, 95й квартал.
показати весь коментар
07.12.2022 22:48 Відповісти
Слухай, русскій Женя, от нахріна воно тобі взагалі?!
показати весь коментар
07.12.2022 22:28 Відповісти
Лучшие возможности для эмиграции в США. Украинцы в этом плане более предпочтительны для Вашингтона
показати весь коментар
08.12.2022 08:45 Відповісти
Геноцид геноцидом,а защитить себя украинцам нельзя,небо закрыть нельзя,ракеты предоставить большей дальности-нельзя,а то-эскалация.Против вас -Геноцид,а остановить это-эскалация.Даже если завтра закроют небо-кто вернёт жизни тысячам погибших?
показати весь коментар
07.12.2022 22:27 Відповісти
Тобто сша дивляться на цей геноцид украінців і не збираються нічого суттєвого робить. Хай вбивають, просто подивляться зі сторон
показати весь коментар
07.12.2022 22:33 Відповісти
https://youtu.be/zb22Fn_-xv8 ...

С этими чуваками о которых говорит журналистка Олена Требушна...Украина вступит в НАТО и ЕС лет через ...50 точно..зуб даю...ждите карман щире...
показати весь коментар
07.12.2022 23:00 Відповісти
Повільніше ніж вмирають наші люди але рухаємося вперед. Це більше юридична тема але якщо доб'ємо до кінця то фінанси отримає кожний українець. Головне звичайно пригвоздити до позорного стовпу нацистів-московитів.
показати весь коментар
08.12.2022 00:38 Відповісти
А от визнати парашку вже країною-терористом слабо? Ну правильно, в такому випадку і розклад ПОВИНЕН бути інший, а це приведе до "ескалації"...вашу мать
показати весь коментар
08.12.2022 05:15 Відповісти
Имитация бурной деятельности. Видимо хотят что бы рыжее кодло опять захватило Белый Дом.
показати весь коментар
08.12.2022 11:04 Відповісти
 
 