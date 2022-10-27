Дії РФ підпадають під визначення геноциду, - Україна в ОБСЄ

Дії військових армії РФ в Україні підпадають під визначення міжнародного злочину геноциду.

Про це постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кожен тиждень російської загарбницької війни приносить нові й нові повідомлення про руйнування та смерть. Минулі вихідні в Україні розпочалися з обстрілів російськими ракетами, знову спрямованих на критично важливу цивільну інфраструктуру. Того дня, 22 жовтня, Росія запустила 36 ракет. За даними Міненерго, російські окупанти пошкодили до 40% енергетичної інфраструктури України", - сказав Цимбалюк.

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Він також звернув увагу на повідомлення про мінування росіянами одного з найбільших українських енергетичних об'єктів - Каховської ГЕС, у разі руйнування якої може бути затоплено 80 населених пунктів, у тому числі Херсон, а Запорізька АЕС залишиться без води для охолодження.

"Все частіше надходять повідомлення про примусове вивезення місцевих жителів, особливо дітей, з Херсонщини. Крім того, РФ продовжує вбивати українських дітей, народжених і ненароджених. Два дні тому в Дніпрі внаслідок чергового ракетного обстрілу загинули двоє людей, у тому числі вагітна жінка. Також є історія 8-річного хлопчика з Бахмута, у якого під час обстрілу загинули тато й мама на сьомому місяці вагітності", - заявив посол.

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За його словами, станом на 26 жовтня від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні загинуло 430 дітей, щонайменше 822 дитини дістали поранення. І це не остаточні дані, оскільки значна територія захоплена Росією.

"Водночас, на звільнених територіях виявляється все більше слідів російських злочинів. Наразі в Харківській області виявлено 22 катівні. Ось так виглядає геноцид", - зазначив посол України при ОБСЄ.

Він нагадав, як міжнародна конвенція визначає ознаки цього жахливого міжнародного злочину: "Вбивство членів групи; заподіяння тяжких фізичних або психічних ушкоджень членам групи; навмисне створення для групи життєвих умов, розрахованих на її повне або часткове фізичне знищення; застосування заходів, спрямованих на запобігання народжуваності в групі; примусове переміщення дітей однієї групи в іншу".

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Цимбалюк наголосив, що дії Росії в Україні підпадають під визначення цього злочину. "Навмисні удари по критичній цивільній інфраструктурі України, примусова депортація та всиновлення українських дітей, сексуальне насильство, тортури, невибіркові обстріли тощо - усі дії Росії підпадають під визначення цього злочину", - заявив він.