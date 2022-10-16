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Росія вдається до етнічних чисток в Україні, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,українців,депортація

Дії Росії на тимчасово окупованих територіях України, про які повідомляють російські офіційні особи, підпадають під визначення етнічних чисток.

Про це заявив у щоденному зведенні вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Експерти зазначають, що "Росія продовжує проводити масові насильницькі депортації українців, які, як видно, є частиною кампанії навмисних етнічних чисток на додаток до явних порушень Конвенції щодо запобігання злочину геноциду".

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Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив 14 жовтня, що "кілька тисяч" дітей із Херсонської області "вже перебувають в інших регіонах Росії, відпочивають у будинках відпочинку та дитячих таборах".

ISW зазначає, що раніше російська влада відкрито визнала, що має намір передати дітей з окупованих районів України на усиновлення до російських родин. Експерти вказують, що це може бути кваліфіковано як порушення Конвенції щодо запобігання злочину геноциду.

У зведенні йдеться також, що влада РФ може вести політику етнічної чистки шляхом депортації українців та заселення до окупованих міст російських громадян.

ISW вказує, що етнічна чистка сама по собі міжнародним правом не кваліфікується як злочин, проте позначена комісією ООН з порушень гуманітарного права на території колишньої Югославії як "надання території етнічної однорідності шляхом застосування сили або залякування для виселення певних груп" та як "цілеспрямована політика однієї етнічної чи релігійної групи щодо виселення насильницькими та терористичними засобами цивільного населення іншої етнічної чи релігійної групи з певних географічних районів".

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Експерти наголошують, що ці визначення повністю узгоджуються з повідомленнями про насильницьку депортацію та усиновлення українських дітей, а також із повідомленнями українських джерел про те, що проєкти окупантів щодо відновлення Маріуполя передбачають заселення "десятків тисяч росіян".
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Топ коментарі
+14
Кацапье этим занимается уже 300 лет. Так что это не новость.
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16.10.2022 20:15
+13
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16.10.2022 20:06
+11
І що "гамнестіінтернейшл"? Мовчить! Як колись дразнилися-"мовчиш-в ду*і стирчиш"!
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16.10.2022 20:08
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16.10.2022 20:06 Відповісти
І що "гамнестіінтернейшл"? Мовчить! Як колись дразнилися-"мовчиш-в ду*і стирчиш"!
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16.10.2022 20:08 Відповісти
Спеціально зайшов почитати іхній Твіттер, чим вони переймаються.
Найбільше твітів про якусь даму яку заарештували в Ірані і, млять, НАЇЗД на Латвію за те що вона не пропускає мігрантів з Білорусі. Про Україну не зустрів нічого на перших сторінках...
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16.10.2022 20:28 Відповісти
По факту,москалі вивозять вже добре русифікованих етнічних українців(Як цих дітей повернути потім?Хіба їх забирали проти волі батьків?А чому батьки до війни їх не відправили на підконтрольну українську територію?Добре,хтось не встиг,а хтось свідомо "ждал"?багато запитань.
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16.10.2022 20:10 Відповісти
Може до шашликів готувались, тому й не відправили? Херсонська обл. була окупована за два дні, спасіба найвеличнішим лідєрам...
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16.10.2022 20:33 Відповісти
теперь никак. Да и через пару лет это не будет проблемой Украины.
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16.10.2022 21:18 Відповісти
Що маєте на увазі?
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16.10.2022 21:22 Відповісти
Кацапье этим занимается уже 300 лет. Так что это не новость.
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16.10.2022 20:15 Відповісти
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16.10.2022 20:18 Відповісти
Хто ще з інших країн буде мені розповідати про толерантність? З'їбались, той добре. Хавальники закрили і баблом допомогли і всьо
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16.10.2022 20:21 Відповісти
Лапотных все через задницу,первое что они сделали это начали уничтожать местное население из этнических русских. Чуркам все равно в кого стрелять и грабить.
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16.10.2022 20:51 Відповісти
Але фашисти то ми, дивіться, не переплутайте.
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16.10.2022 21:03 Відповісти
Вот что происходит когда гражданским не разрешают держать дома оружие
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16.10.2022 21:06 Відповісти
Прийде час, коли жодного живого кацапа в Україні не залишиться.
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16.10.2022 22:13 Відповісти
А для чого вони сюди приперлись?
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16.10.2022 22:54 Відповісти
Грунтовний підхід до геноциду українців. Кваліфікований
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17.10.2022 07:04 Відповісти
 
 