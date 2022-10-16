Россия прибегает к этническим чисткам в Украине, - ISW

Действия России на временно оккупированных территориях Украины, о которых сообщают российские официальные лица, подпадают под определение этнических чисток.

Об этом заявил в ежедневной сводке вашингтонский Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Эксперты отмечают, что "Россия продолжает проводить массовые насильственные депортации украинцев, которые, вероятно, являются частью кампании преднамеренных этнических чисток в дополнение к явным нарушениям Конвенции по предотвращению преступления геноцида".

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил 14 октября, что "несколько тысяч" детей из Херсонской области "уже находятся в других регионах России, отдыхают в домах отдыха и детских лагерях".

ISW отмечает, что ранее российские власти открыто признали, что намерены передать детей из оккупированных районов Украины на усыновление в российские семьи. Эксперты отмечают, что это может быть квалифицировано как нарушение Конвенции по предотвращению преступления геноцида.

В сводке сказано также, что власти РФ могут вести политику этнической чистки путем депортации украинцев и заселения в оккупированные города российских граждан.

ISW отмечает, что этническая чистка сама по себе международным правом не квалифицируется как преступление, однако обозначена комиссией ООН по нарушениям гуманитарного права на территории бывшей Югославии как "предоставление территории этнической однородности путем применения силы или запугивания для выселения определенных групп" и как "целенаправленная политика одной этнической или религиозной группы по выселению насильственными и террористическими средствами гражданского населения другой этнической или религиозной группы из определенных географических районов".

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Эксперты подчеркивают, что эти определения полностью согласуются с сообщениями о насильственной депортации и усыновлении украинских детей, а также с сообщениями украинских источников о том, что проекты оккупантов по восстановлению Мариуполя предполагают заселение "десятков тысяч россиян".