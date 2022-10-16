РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5367 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
13 175 16
армия РФ (15471) война (47303) геноцид (391) депортация (622) россия (91364) военные преступления (1161) ISW (443) чистки (20)

Россия прибегает к этническим чисткам в Украине, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,українців,депортація

Действия России на временно оккупированных территориях Украины, о которых сообщают российские официальные лица, подпадают под определение этнических чисток.

Об этом заявил в ежедневной сводке вашингтонский Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Эксперты отмечают, что "Россия продолжает проводить массовые насильственные депортации украинцев, которые, вероятно, являются частью кампании преднамеренных этнических чисток в дополнение к явным нарушениям Конвенции по предотвращению преступления геноцида".

Читайте также: Российские преступления в Украине похожи на геноцид в Сребренице, - Еврокомиссия

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил 14 октября, что "несколько тысяч" детей из Херсонской области "уже находятся в других регионах России, отдыхают в домах отдыха и детских лагерях".

ISW отмечает, что ранее российские власти открыто признали, что намерены передать детей из оккупированных районов Украины на усыновление в российские семьи. Эксперты отмечают, что это может быть квалифицировано как нарушение Конвенции по предотвращению преступления геноцида.

В сводке сказано также, что власти РФ могут вести политику этнической чистки путем депортации украинцев и заселения в оккупированные города российских граждан.

ISW отмечает, что этническая чистка сама по себе международным правом не квалифицируется как преступление, однако обозначена комиссией ООН по нарушениям гуманитарного права на территории бывшей Югославии как "предоставление территории этнической однородности путем применения силы или запугивания для выселения определенных групп" и как "целенаправленная политика одной этнической или религиозной группы по выселению насильственными и террористическими средствами гражданского населения другой этнической или религиозной группы из определенных географических районов".

Читайте также: Российские оккупанты вывозят детей из Энергодара в РФ, - мэр Орлов

Эксперты подчеркивают, что эти определения полностью согласуются с сообщениями о насильственной депортации и усыновлении украинских детей, а также с сообщениями украинских источников о том, что проекты оккупантов по восстановлению Мариуполя предполагают заселение "десятков тысяч россиян".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Кацапье этим занимается уже 300 лет. Так что это не новость.
показать весь комментарий
16.10.2022 20:15
+13
показать весь комментарий
16.10.2022 20:06
+11
І що "гамнестіінтернейшл"? Мовчить! Як колись дразнилися-"мовчиш-в ду*і стирчиш"!
показать весь комментарий
16.10.2022 20:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.10.2022 20:06 Ответить
І що "гамнестіінтернейшл"? Мовчить! Як колись дразнилися-"мовчиш-в ду*і стирчиш"!
показать весь комментарий
16.10.2022 20:08 Ответить
Спеціально зайшов почитати іхній Твіттер, чим вони переймаються.
Найбільше твітів про якусь даму яку заарештували в Ірані і, млять, НАЇЗД на Латвію за те що вона не пропускає мігрантів з Білорусі. Про Україну не зустрів нічого на перших сторінках...
показать весь комментарий
16.10.2022 20:28 Ответить
По факту,москалі вивозять вже добре русифікованих етнічних українців(Як цих дітей повернути потім?Хіба їх забирали проти волі батьків?А чому батьки до війни їх не відправили на підконтрольну українську територію?Добре,хтось не встиг,а хтось свідомо "ждал"?багато запитань.
показать весь комментарий
16.10.2022 20:10 Ответить
Може до шашликів готувались, тому й не відправили? Херсонська обл. була окупована за два дні, спасіба найвеличнішим лідєрам...
показать весь комментарий
16.10.2022 20:33 Ответить
теперь никак. Да и через пару лет это не будет проблемой Украины.
показать весь комментарий
16.10.2022 21:18 Ответить
Що маєте на увазі?
показать весь комментарий
16.10.2022 21:22 Ответить
Кацапье этим занимается уже 300 лет. Так что это не новость.
показать весь комментарий
16.10.2022 20:15 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2022 20:18 Ответить
Хто ще з інших країн буде мені розповідати про толерантність? З'їбались, той добре. Хавальники закрили і баблом допомогли і всьо
показать весь комментарий
16.10.2022 20:21 Ответить
Лапотных все через задницу,первое что они сделали это начали уничтожать местное население из этнических русских. Чуркам все равно в кого стрелять и грабить.
показать весь комментарий
16.10.2022 20:51 Ответить
Але фашисти то ми, дивіться, не переплутайте.
показать весь комментарий
16.10.2022 21:03 Ответить
Вот что происходит когда гражданским не разрешают держать дома оружие
показать весь комментарий
16.10.2022 21:06 Ответить
Прийде час, коли жодного живого кацапа в Україні не залишиться.
показать весь комментарий
16.10.2022 22:13 Ответить
А для чого вони сюди приперлись?
показать весь комментарий
16.10.2022 22:54 Ответить
Грунтовний підхід до геноциду українців. Кваліфікований
показать весь комментарий
17.10.2022 07:04 Ответить
 
 