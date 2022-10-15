Российские оккупанты вывозят детей из Энергодара в РФ, - мэр Орлов

Детей из временно захваченного Энергодара оккупанты вывозят "на отдых" в Краснодарский край, РФ.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на значительное обострение ситуации на фронте, в частности на Херсонском направлении, сегодня оккупанты и коллаборанты Энергодара отправляют детей "на отдых" в Краснодарский край в РФ.

И можно только догадываться, что происходит в сознании тех родителей, которые во время полномасштабной войны готовы расставаться со своими детьми, и отсылают их не просто в неизвестность, а в страну-террориста.

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Откуда уверенность, что ваши дети вернутся домой? Ведь в любой момент линия фронта на Херсонском, а следом и на Запорожском направлениях может быть перерезана. И это обязательно произойдет. А интенсивные бои просто заблокируют все пути обратно.

И, доверяя жизнь своих детей террористам, нужно хоть немного задумываться о возможных последствиях", – рассказал он.