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Российские оккупанты вывозят детей из Энергодара в РФ, - мэр Орлов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти,енергодар

Детей из временно захваченного Энергодара оккупанты вывозят "на отдых" в Краснодарский край, РФ.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на значительное обострение ситуации на фронте, в частности на Херсонском направлении, сегодня оккупанты и коллаборанты Энергодара отправляют детей "на отдых" в Краснодарский край в РФ.

И можно только догадываться, что происходит в сознании тех родителей, которые во время полномасштабной войны готовы расставаться со своими детьми, и отсылают их не просто в неизвестность, а в страну-террориста.

Также читайте: С оккупированных территорий захватчики планируют вывозить украинских детей в Крым и Россию, - Федоров

Откуда уверенность, что ваши дети вернутся домой? Ведь в любой момент линия фронта на Херсонском, а следом и на Запорожском направлениях может быть перерезана. И это обязательно произойдет. А интенсивные бои просто заблокируют все пути обратно.
И, доверяя жизнь своих детей террористам, нужно хоть немного задумываться о возможных последствиях", – рассказал он.
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Топ комментарии
+11
всі дружньо подякуємо лідору! мо ще і відосік забабахаємо в його честь.
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15.10.2022 17:59
+11
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15.10.2022 18:09
+9
Якщо окупація неминуча було то відповідальність за непроведення евакуації лежить на держ службовцях.... але про це у "єдиному мудафоні" не скажуть.
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15.10.2022 18:02
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всі дружньо подякуємо лідору! мо ще і відосік забабахаємо в його честь.
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15.10.2022 17:59 Ответить
Вивезуть, пропогандою вичистити мізкі й національну свідомість а потім відправлять воювати з "фашистами, націкамі, тєрарістамі" в Україну або іньшу країну. Терористичний режим рф та ***** має бути знищений й має бути програма депропоганди яка включатиме роз'яснення хто НАСПРАВДІ такі "фашисти, нацисти та терористи" , щоб повернути розуміння до людей що нацист та фашист це той хто нападає на іньші країни з словами "такой націі нікагдаНєбила, їхПрідумалі ".
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15.10.2022 18:00 Ответить
Якщо окупація неминуча було то відповідальність за непроведення евакуації лежить на держ службовцях.... але про це у "єдиному мудафоні" не скажуть.
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15.10.2022 18:02 Ответить
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15.10.2022 18:07 Ответить
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15.10.2022 18:09 Ответить
бач Шановний ,що Україна хвора на 73%.
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15.10.2022 18:16 Ответить
Прикриваються рашисти ***** дітьми з України, як і диркін-стрелкоф!!
Черговий кримінал від рашистів для нового директора Червоного Хреста!!!
Діти не можуть протидіяти убивцям ***** !!
‼️🇺🇦❤️⚔️😡😠
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15.10.2022 18:09 Ответить
вот что значит -какаяразнитца
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15.10.2022 18:10 Ответить
Що там у Женевській Конвенції стосовно забезпечення прав тих, хто займається кіднепінгом?
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15.10.2022 18:14 Ответить
Автор чомусь вважає що батьки просто дурні. Ні. Вони чудово розуміють що роблять і вважають що їх дітям буде краще в ********** бо вони самі є кацапами. Завтра їх мобілізують "асвободітєлі". Кацап ето судьба...
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15.10.2022 18:44 Ответить
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15.10.2022 18:53 Ответить
це ж частина геноциду,
щоб українські діти ставали москалями
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15.10.2022 19:06 Ответить
 
 