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Російські окупанти вивозять дітей з Енергодара до РФ, - мер Орлов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти,енергодар

Дітей із тимчасово захопленого Енергодара окупанти вивозять "на відпочинок" у Краснодарський край, РФ.

Про це у телеграмі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"Попри значне загострення ситуації на фронті, зокрема на Херсонському напрямку, сьогодні окупанти та колаборанти Енергодара відправляють дітей "на відпочинок" до краснодарського краю в рф.

І можна тільки здогадуватися, що відбувається в свідомості тих батьків, які під час повномасштабної війни готові розлучатися зі своїми дітьми, та власноруч відсилають їх не просто в невідомість, а до країни-терориста.

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Звідки впевненість, що ваші діти повернуться додому? Адже будь-якої миті лінія фронту на Херсонському, а слідом і на Запорізькому напрямках може бути перерізана. І це неодмінно станеться. А інтенсивні бої просто заблокують всі шляхи назад.
І, довіряючи життя своїх дітей терористам, треба хоч трохи замислюватися про можливі наслідки", - розповів він.
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Топ коментарі
+11
всі дружньо подякуємо лідору! мо ще і відосік забабахаємо в його честь.
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15.10.2022 17:59
+11
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15.10.2022 18:09
+9
Якщо окупація неминуча було то відповідальність за непроведення евакуації лежить на держ службовцях.... але про це у "єдиному мудафоні" не скажуть.
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15.10.2022 18:02
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всі дружньо подякуємо лідору! мо ще і відосік забабахаємо в його честь.
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15.10.2022 17:59 Відповісти
Вивезуть, пропогандою вичистити мізкі й національну свідомість а потім відправлять воювати з "фашистами, націкамі, тєрарістамі" в Україну або іньшу країну. Терористичний режим рф та ***** має бути знищений й має бути програма депропоганди яка включатиме роз'яснення хто НАСПРАВДІ такі "фашисти, нацисти та терористи" , щоб повернути розуміння до людей що нацист та фашист це той хто нападає на іньші країни з словами "такой націі нікагдаНєбила, їхПрідумалі ".
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15.10.2022 18:00 Відповісти
Якщо окупація неминуча було то відповідальність за непроведення евакуації лежить на держ службовцях.... але про це у "єдиному мудафоні" не скажуть.
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15.10.2022 18:02 Відповісти
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15.10.2022 18:07 Відповісти
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15.10.2022 18:09 Відповісти
бач Шановний ,що Україна хвора на 73%.
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15.10.2022 18:16 Відповісти
Прикриваються рашисти ***** дітьми з України, як і диркін-стрелкоф!!
Черговий кримінал від рашистів для нового директора Червоного Хреста!!!
Діти не можуть протидіяти убивцям ***** !!
‼️🇺🇦❤️⚔️😡😠
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15.10.2022 18:09 Відповісти
вот что значит -какаяразнитца
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15.10.2022 18:10 Відповісти
Що там у Женевській Конвенції стосовно забезпечення прав тих, хто займається кіднепінгом?
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15.10.2022 18:14 Відповісти
Автор чомусь вважає що батьки просто дурні. Ні. Вони чудово розуміють що роблять і вважають що їх дітям буде краще в ********** бо вони самі є кацапами. Завтра їх мобілізують "асвободітєлі". Кацап ето судьба...
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15.10.2022 18:44 Відповісти
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15.10.2022 18:53 Відповісти
це ж частина геноциду,
щоб українські діти ставали москалями
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15.10.2022 19:06 Відповісти
 
 