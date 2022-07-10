Российские преступления в Украине похожи на геноцид в Сребренице, - Еврокомиссия
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Российские военные преступления в Украине напомнили миру о геноциде в Сребренице (Босния и Герцеговина).
Об этом говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и еврокомиссара Оливера Варгели по случаю 27-летия геноцида, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В заявлении говорится, что Европа продолжает чтить память всех жертв геноцида в Сребренице.
"Но и сегодня мы не можем воспринимать мир как нечто само собой разумеющееся. Неоправданная и неспровоцированная агрессия России против Украины вернула на наш континент жестокую войну. Массовые убийства и военные преступления, которые мы наблюдаем в Украине, вызывают яркие воспоминания у тех, кто был свидетелем войны на Западных Балканах в 1990-х годах", - отметили в Еврокомиссии.
Также в заявлении говорится о том, что Европа не забыло о своей ответственности, поскольку не смогла предотвратить расправу над боснийскими мусульманами.
Напомним, резня в Сребренице была одним из эпизодов югославских войн в 1990-х. После того, как в апреле 1993 года Совбез ООН объявил Сребреницкий анклав зоной безопасности, его в 1995 году захватила армия боснийских сербов.
Как установил Международный трибунал по Югославии, солдаты армии Республики Сербской убили от 7 до 8 тысяч боснийских мусульман. В 2003 году Республика Сербская официально признала ответственность за геноцид.
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В 90-х в москве любили хвалить самих себя, посмотрите мол, мы расформировали ссср, избежав югославского сценария, какие мы молодцы.
Югославский сценарий все таки произошел. Правда, с почти 30-летней задержкой.
Сербов *********** неподеццки, навсегда подорвав их наступательные возможности. Почти одновременно боснийцы и хорваты начали контранаступление. Все это привело к Дейтоновским соглашениям и нормализации ситуации в Боснии и Герцеговине.