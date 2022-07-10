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Российские преступления в Украине похожи на геноцид в Сребренице, - Еврокомиссия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сребрениця

Российские военные преступления в Украине напомнили миру о геноциде в Сребренице (Босния и Герцеговина).

Об этом говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и еврокомиссара Оливера Варгели по случаю 27-летия геноцида, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В заявлении говорится, что Европа продолжает чтить память всех жертв геноцида в Сребренице.

"Но и сегодня мы не можем воспринимать мир как нечто само собой разумеющееся. Неоправданная и неспровоцированная агрессия России против Украины вернула на наш континент жестокую войну. Массовые убийства и военные преступления, которые мы наблюдаем в Украине, вызывают яркие воспоминания у тех, кто был свидетелем войны на Западных Балканах в 1990-х годах", - отметили в Еврокомиссии.

Также в заявлении говорится о том, что Европа не забыло о своей ответственности, поскольку не смогла предотвратить расправу над боснийскими мусульманами.

Напомним, резня в Сребренице была одним из эпизодов югославских войн в 1990-х. После того, как в апреле 1993 года Совбез ООН объявил Сребреницкий анклав зоной безопасности, его в 1995 году захватила армия боснийских сербов.

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Как установил Международный трибунал по Югославии, солдаты армии Республики Сербской убили от 7 до 8 тысяч боснийских мусульман. В 2003 году Республика Сербская официально признала ответственность за геноцид.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+31
Это потому что в Сребренице те же самые кацапы и были, начиная с Гиркина
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10.07.2022 18:05
+25
Так Сребрениця це жах,а Грозний 300 тисяч вбитих русньой - ну то таке...
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10.07.2022 18:00
+21
Єврокомісії-не схоже а це саме геноцид і є,навіть набагато жахливішиий аніж у Сребрениці...
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10.07.2022 18:01
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Так Сребрениця це жах,а Грозний 300 тисяч вбитих русньой - ну то таке...
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10.07.2022 18:00 Ответить
они забыли Грозный сразу , как только дали бабки верхушке.
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10.07.2022 18:13 Ответить
Тут помню, а тут не помню❗Все из за того, что с верхней полки в вагоне упал☝
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10.07.2022 18:26 Ответить
В Чечні рашисти убивали власних громадян під виглядом боротьби з терористами, тому всім було плювати.
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10.07.2022 18:33 Ответить
То теж, можна було б сказати "власні громадяни", якби Югославія не розпалась.
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10.07.2022 19:12 Ответить
Єврокомісії-не схоже а це саме геноцид і є,навіть набагато жахливішиий аніж у Сребрениці...
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10.07.2022 18:01 Ответить
Ніхто не хоче бачити, що геноцид українців рашка веде вже років так 250-300 і до цього дня.
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10.07.2022 18:23 Ответить
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10.07.2022 19:05 Ответить
і в такий час українці беруть і обирають собі зелене кодло до влади((. так і хочеться спитати - і хто ж вам доктор після цього.
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10.07.2022 19:23 Ответить
Это потому что в Сребренице те же самые кацапы и были, начиная с Гиркина
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10.07.2022 18:05 Ответить
Ну може ще трошки і до вас, довбойоби, дойде, що за абсолютно ВСІМ херовим, що відбувається у світі останніх 100 років, стоїть волохата пика бухого москаля???
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10.07.2022 18:27 Ответить
Ну,ііііі......... як ці злочини зупинили ? Простим і ефективним бомбардуванням Бєлграду! І все ....війна скінчилася.
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10.07.2022 18:42 Ответить
Сребреніца - це жах, але напад ядерної орди на країну яка добровільно віддала ЯО - це жах ХХlст.
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10.07.2022 18:43 Ответить
Це все почалося 1169-го року, коли русскій князь Андрєй Боголюбскій "с раскосыми и жадными глазами" напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.
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10.07.2022 19:36 Ответить
Cребренницу устроили братья кацапов по духу - сербы. Лечится это простым способом, как написали выше: силой американского оружия. Кацапы понимают только силу.
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10.07.2022 18:59 Ответить
В Сребренице участвовали россияне в резне. И потом резня в Абхазии Чечне Сирии - везде участвовали кацапы. Теперь весь свой кровавыйопыт они принесли в Украину

а ещё в Африке вагнеровцы участвуют в военных преступлениях
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10.07.2022 19:01 Ответить
Ще почекайте, коли Україна відвоює усі свої території захоплені натепер рашистами - там вам буде і "Буча" і "Срєбрєніца" разом узяті! Світ має нарешті зрозуміти: ерефія - це не просто квазідержавне недоутворення - ЦЕ РЕАЛЬНО НАЙБІЛЬШЕ ТЕРОРИСТИЧНЕ ФОРМУВАННЯ усіх часів та народів! Там іділ та інші талібани з бін-ладенами просто "нервово курять в сторонці"!!
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10.07.2022 19:06 Ответить
Це вже не Серебреніца, це кацапсько-німецький нацистський реванш, бо усі злочини кацапської орди зписані з методичок габбельса/гіммлера і гопник пукін та храу меркель проходили вишкіл у одній школі кгб/сс/сд/абвер. Час Європі та Британії звернути увагу на цей факт за допомогою Українського МЗС та прискіпливо понишпорити у минулому храу меркель і зупинити кацапсько-франко-германського нацистського монстра.
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10.07.2022 19:11 Ответить
так визнайте їх країною-терористом, на що ви ще чекаєте???
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10.07.2022 19:25 Ответить
геноцид у Сребрениці навіть поруч не стояв з тим що кацапня робить в Україні
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10.07.2022 19:32 Ответить
Причому в Сребрениці православні знищували мусульман, а в Україні...

Доречі є там ще містечко Жупа, яке серби теж хотіли вирізати. Але український контингент відмовився скласти зброю і врятував жителів.
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10.07.2022 19:37 Ответить
Ничего общего. Причины гражданской войны в Сребренице - религиозные и этнические имеют очень старые корни. В Украине ни разу не гражданская , не религиозная и не этническая война . Это нападение государства на государство по идеологическим причинам .
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10.07.2022 20:41 Ответить
очень много общего. Белград лишился гегемонии на пост-югославском пространстве и стремился его восстановить хотя бы честично. Хорватская война - аналогия бойни на Донбассе 2014/2015 года. Вуковарская водонапорная башня - почти аналог диспетчерской вышки в ДАПе. Хорватия проиграла тогда, но потом с помощью НАТО восстановила силы и осуществила операцию "Олуя" по разгрому Сербской Краины. В Белграде сидел Милошевич, такой же упырь как и путен, только поменьше. Боснийские сербы и Республика Сербска - такие же марионетки Белграда как и Л/ДНР марионетки Москвы. Такие персонажи как Ратко Младич и Радован Караджич - схожи с различными упырями-персонажами из Л/ДНР. Только последние более наглые и бесцеремонные гопники.
В 90-х в москве любили хвалить самих себя, посмотрите мол, мы расформировали ссср, избежав югославского сценария, какие мы молодцы.
Югославский сценарий все таки произошел. Правда, с почти 30-летней задержкой.
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10.07.2022 22:57 Ответить
После Сребренницы против боснийских сербов и Республики Сербской НАТО разработалио и провело операцию «Обдуманная сила».
Сербов *********** неподеццки, навсегда подорвав их наступательные возможности. Почти одновременно боснийцы и хорваты начали контранаступление. Все это привело к Дейтоновским соглашениям и нормализации ситуации в Боснии и Герцеговине.
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10.07.2022 22:47 Ответить
 
 