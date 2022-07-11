Російські злочини в Україні схожі на геноцид у Сребрениці, - Єврокомісія
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Російські військові злочини в Україні нагадали світу про геноцид у Сребрениці (Боснія і Герцеговина).
Про це йдеться у спільній заяві глави європейської дипломатії Жозепа Борреля та єврокомісара Олівера Варгелі з нагоди 27-ї річниці геноциду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
У заяві йдеться, що Європа продовжує вшановувати пам'ять всіх жертв геноциду в Сребрениці.
"Але і сьогодні ми не можемо сприймати мир як щось само собою зрозуміле. Невиправдана і неспровокована агресія Росії проти України повернула на наш континент жорстоку війну. Масові вбивства і військові злочини, які ми спостерігаємо в Україні, викликають яскраві спогади у тих, хто був свідком війни на Західних Балканах в 1990-х роках", - зазначили в Єврокомісії.
Також у заяві йдеться про те, що Європа не забула про свою відповідальність, оскільки не змогла запобігти розправі над боснійськими мусульманами.
Нагадаємо, різанина в Сребрениці була одним з епізодів югославських війн в 1990-х. Після того, як в квітні 1993 року Радбез ООН оголосив Сребреницький анклав зоною безпеки, його в 1995 році захопила армія боснійських сербів.
Як встановив Міжнародний трибунал по Югославії, солдати армії Республіки Сербської вбили від 7 до 8 тисяч боснійських мусульман. У 2003 році Республіка Сербська офіційно визнала відповідальність за геноцид.
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а ещё в Африке вагнеровцы участвуют в военных преступлениях
Доречі є там ще містечко Жупа, яке серби теж хотіли вирізати. Але український контингент відмовився скласти зброю і врятував жителів.
В 90-х в москве любили хвалить самих себя, посмотрите мол, мы расформировали ссср, избежав югославского сценария, какие мы молодцы.
Югославский сценарий все таки произошел. Правда, с почти 30-летней задержкой.
Сербов *********** неподеццки, навсегда подорвав их наступательные возможности. Почти одновременно боснийцы и хорваты начали контранаступление. Все это привело к Дейтоновским соглашениям и нормализации ситуации в Боснии и Герцеговине.