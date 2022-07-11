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Російські злочини в Україні схожі на геноцид у Сребрениці, - Єврокомісія

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сребрениця

Російські військові злочини в Україні нагадали світу про геноцид у Сребрениці (Боснія і Герцеговина).

Про це йдеться у спільній заяві глави європейської дипломатії Жозепа Борреля та єврокомісара Олівера Варгелі з нагоди 27-ї річниці геноциду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

У заяві йдеться, що Європа продовжує вшановувати пам'ять всіх жертв геноциду в Сребрениці.

"Але і сьогодні ми не можемо сприймати мир як щось само собою зрозуміле. Невиправдана і неспровокована агресія Росії проти України повернула на наш континент жорстоку війну. Масові вбивства і військові злочини, які ми спостерігаємо в Україні, викликають яскраві спогади у тих, хто був свідком війни на Західних Балканах в 1990-х роках", - зазначили в Єврокомісії.

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Також у заяві йдеться про те, що Європа не забула про свою відповідальність, оскільки не змогла запобігти розправі над боснійськими мусульманами.

Нагадаємо, різанина в Сребрениці була одним з епізодів югославських війн в 1990-х. Після того, як в квітні 1993 року Радбез ООН оголосив Сребреницький анклав зоною безпеки, його в 1995 році захопила армія боснійських сербів.

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Як встановив Міжнародний трибунал по Югославії, солдати армії Республіки Сербської вбили від 7 до 8 тисяч боснійських мусульман. У 2003 році Республіка Сербська офіційно визнала відповідальність за геноцид.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
Это потому что в Сребренице те же самые кацапы и были, начиная с Гиркина
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10.07.2022 18:05
+25
Так Сребрениця це жах,а Грозний 300 тисяч вбитих русньой - ну то таке...
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10.07.2022 18:00
+21
Єврокомісії-не схоже а це саме геноцид і є,навіть набагато жахливішиий аніж у Сребрениці...
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10.07.2022 18:01
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Так Сребрениця це жах,а Грозний 300 тисяч вбитих русньой - ну то таке...
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10.07.2022 18:00 Відповісти
они забыли Грозный сразу , как только дали бабки верхушке.
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10.07.2022 18:13 Відповісти
Тут помню, а тут не помню❗Все из за того, что с верхней полки в вагоне упал☝
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10.07.2022 18:26 Відповісти
В Чечні рашисти убивали власних громадян під виглядом боротьби з терористами, тому всім було плювати.
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10.07.2022 18:33 Відповісти
То теж, можна було б сказати "власні громадяни", якби Югославія не розпалась.
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10.07.2022 19:12 Відповісти
Єврокомісії-не схоже а це саме геноцид і є,навіть набагато жахливішиий аніж у Сребрениці...
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10.07.2022 18:01 Відповісти
Ніхто не хоче бачити, що геноцид українців рашка веде вже років так 250-300 і до цього дня.
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10.07.2022 18:23 Відповісти
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10.07.2022 19:05 Відповісти
і в такий час українці беруть і обирають собі зелене кодло до влади((. так і хочеться спитати - і хто ж вам доктор після цього.
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10.07.2022 19:23 Відповісти
Это потому что в Сребренице те же самые кацапы и были, начиная с Гиркина
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10.07.2022 18:05 Відповісти
Ну може ще трошки і до вас, довбойоби, дойде, що за абсолютно ВСІМ херовим, що відбувається у світі останніх 100 років, стоїть волохата пика бухого москаля???
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10.07.2022 18:27 Відповісти
Ну,ііііі......... як ці злочини зупинили ? Простим і ефективним бомбардуванням Бєлграду! І все ....війна скінчилася.
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10.07.2022 18:42 Відповісти
Сребреніца - це жах, але напад ядерної орди на країну яка добровільно віддала ЯО - це жах ХХlст.
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10.07.2022 18:43 Відповісти
Це все почалося 1169-го року, коли русскій князь Андрєй Боголюбскій "с раскосыми и жадными глазами" напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.
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10.07.2022 19:36 Відповісти
Cребренницу устроили братья кацапов по духу - сербы. Лечится это простым способом, как написали выше: силой американского оружия. Кацапы понимают только силу.
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10.07.2022 18:59 Відповісти
В Сребренице участвовали россияне в резне. И потом резня в Абхазии Чечне Сирии - везде участвовали кацапы. Теперь весь свой кровавыйопыт они принесли в Украину

а ещё в Африке вагнеровцы участвуют в военных преступлениях
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10.07.2022 19:01 Відповісти
Ще почекайте, коли Україна відвоює усі свої території захоплені натепер рашистами - там вам буде і "Буча" і "Срєбрєніца" разом узяті! Світ має нарешті зрозуміти: ерефія - це не просто квазідержавне недоутворення - ЦЕ РЕАЛЬНО НАЙБІЛЬШЕ ТЕРОРИСТИЧНЕ ФОРМУВАННЯ усіх часів та народів! Там іділ та інші талібани з бін-ладенами просто "нервово курять в сторонці"!!
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10.07.2022 19:06 Відповісти
Це вже не Серебреніца, це кацапсько-німецький нацистський реванш, бо усі злочини кацапської орди зписані з методичок габбельса/гіммлера і гопник пукін та храу меркель проходили вишкіл у одній школі кгб/сс/сд/абвер. Час Європі та Британії звернути увагу на цей факт за допомогою Українського МЗС та прискіпливо понишпорити у минулому храу меркель і зупинити кацапсько-франко-германського нацистського монстра.
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10.07.2022 19:11 Відповісти
так визнайте їх країною-терористом, на що ви ще чекаєте???
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10.07.2022 19:25 Відповісти
геноцид у Сребрениці навіть поруч не стояв з тим що кацапня робить в Україні
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10.07.2022 19:32 Відповісти
Причому в Сребрениці православні знищували мусульман, а в Україні...

Доречі є там ще містечко Жупа, яке серби теж хотіли вирізати. Але український контингент відмовився скласти зброю і врятував жителів.
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10.07.2022 19:37 Відповісти
Ничего общего. Причины гражданской войны в Сребренице - религиозные и этнические имеют очень старые корни. В Украине ни разу не гражданская , не религиозная и не этническая война . Это нападение государства на государство по идеологическим причинам .
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10.07.2022 20:41 Відповісти
очень много общего. Белград лишился гегемонии на пост-югославском пространстве и стремился его восстановить хотя бы честично. Хорватская война - аналогия бойни на Донбассе 2014/2015 года. Вуковарская водонапорная башня - почти аналог диспетчерской вышки в ДАПе. Хорватия проиграла тогда, но потом с помощью НАТО восстановила силы и осуществила операцию "Олуя" по разгрому Сербской Краины. В Белграде сидел Милошевич, такой же упырь как и путен, только поменьше. Боснийские сербы и Республика Сербска - такие же марионетки Белграда как и Л/ДНР марионетки Москвы. Такие персонажи как Ратко Младич и Радован Караджич - схожи с различными упырями-персонажами из Л/ДНР. Только последние более наглые и бесцеремонные гопники.
В 90-х в москве любили хвалить самих себя, посмотрите мол, мы расформировали ссср, избежав югославского сценария, какие мы молодцы.
Югославский сценарий все таки произошел. Правда, с почти 30-летней задержкой.
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10.07.2022 22:57 Відповісти
После Сребренницы против боснийских сербов и Республики Сербской НАТО разработалио и провело операцию «Обдуманная сила».
Сербов *********** неподеццки, навсегда подорвав их наступательные возможности. Почти одновременно боснийцы и хорваты начали контранаступление. Все это привело к Дейтоновским соглашениям и нормализации ситуации в Боснии и Герцеговине.
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10.07.2022 22:47 Відповісти
 
 