Росія насильно вивезла з України 260 тис. дітей, - Держдепартамент США
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За даними Держдепу США, українських дітей селять у віддалених районах Росії, переважно на Далекому Сході.
За даними Держдепартаменту США, з початку вторгнення російських військ з України у віддалені райони Росії були вивезені 260 тис. українських дітей. Про це повідомив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.
Він зазначив, що організація фільтраційних таборів для українців в Росії як і раніше вкрай турбує США. Пател нагадав, що ще в липні держсекретар Ентоні Блінкен говорив про численні факти того, як російська влада навмисно розлучає українських дітей з їх батьками і викрадає вихованців дитячих будинків, перш ніж віддати їх на усиновлення в Росії.
"Різні джерела, в тому числі Уряд РФ, вказують, що російська влада виселила 260 тис.дітей з [України] в Росію, часто у віддалені райони Далекого Сходу", – підкреслив Пател, висловивши вдячність всім журналістам, які доносять до своєї аудиторії інформацію про те, що відбувається на окупованих українських територіях.
Влада України і ряду західних країн вже неодноразово висловлювали стурбованість з приводу дітей, яких насильно переправляють в Росію або на окуповані нею території.
"Ми стурбовані тим, що російська влада застосовує спрощену процедуру надання російського громадянства дітям, які залишилися без піклування батьків, і що ці діти можуть бути усиновлені російськими сім'ями", – заявила помічник генерального секретаря ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс.
Будь ласка, зачекайте...
зараз ж ми бачимо що Зеленський ні на крок не відступає від позиції максимально жорсткої - повне звільнення всієї України в кордонах 1991 року БЕЗ ЖОДНИХ УЛЬТИМАТУМІВ І ОГОВОРОК.... хто буде більш ефективним.. хто зможе толкати такі промові на міжнарожній арені.....
А ви пам'ятаєте, яким він був жорстким ще з самого початку? Йому пропонували,- перемовини, нейтральний статус, гарантії безпеки з боку москви. Але Зеленський вперся рогом і сказав - ніт. З ****** ніяких перемовин. Хоч буде він анексувати території, хоч ні, - все одно. Залізний чувак. І повернутися до кордонів 2019 він не погоджувався. То все бреїня і кацапські тролі. Він з першого ж дня невтік, і необісрався. Арестович підтвердить.
Одразу узяв до рук автомат і гойда захищати Жуляни. Залив злітну смугу мастилом, щоби жодний кацапський борт безпечно не сів у Києві. Хіба то був Кривонос? Якого відсторонили ще в тому листопаді, щоби не розганяв паніку за можливу війну і не вимагав витрачати гроші на військо? Бо ж треба ремонтувати дороги, а не військо змійнювати! Ми лише заглянемо і очі і станемо на коліна. І напевно, Зеленський поклав усі свої тисячу життів на півдні. Де наспіх зібрані 4 бригади лишилися з самими автоматами проти танків 50 армії. Ну й що, з того, що мобілізацію резерву розпочали за два дні до початку війни. Зеленський все знав, і за київ, і за Маріупіоль. Що відіб'ють, і затримають. Але ж як почати казати про війну заздадегідь, почнеться паніка. І люди повтікають перш ніж прийдуть москалі. І не буде Бучі. А тому захід не здригнеться і не почне давату зброю. Яку треба було б виробляти самим. Але в Омані про це не домовлялися.
Чи це все був не Зеленський? А хто? А хто ж тоді воює по всіх фронтах? Тльки не кажіть, що то його шанувальник, які за ефективного верховного головнокомандувача готові покласти голови. Бо він не збреше. А баби нових понароджують?
ТОМУ ЩЕ РАЗ - я питаю що зараз робити - давайте гіпотетично: забрати Зеленського який почав виправляти свої помилки і причому досить успішно якщо можно це сказати так в нашій ситуації і поставити кого - хто буде ефективнішим (не просто ефективним а ЕФЕКТИВНІШИМ)....
Зараз треба воювати, якщо вам потрібна моя порада. Люди є, але зайвих рук нема. І хтось, - може я, а може ви - не доживе до часу, коли його можна буде прибрати. Саме тому я, і ви також, маємо пам'ятати про те, що гниди ті самі, і що вони страшніші за москальські воші, яких видно у приціл.