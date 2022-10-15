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Росія насильно вивезла з України 260 тис. дітей, - Держдепартамент США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

За даними Держдепу США, українських дітей селять у віддалених районах Росії, переважно на Далекому Сході.

За даними Держдепартаменту США, з початку вторгнення російських військ з України у віддалені райони Росії були вивезені 260 тис. українських дітей. Про це повідомив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Він зазначив, що організація фільтраційних таборів для українців в Росії як і раніше вкрай турбує США. Пател нагадав, що ще в липні держсекретар Ентоні Блінкен говорив про численні факти того, як російська влада навмисно розлучає українських дітей з їх батьками і викрадає вихованців дитячих будинків, перш ніж віддати їх на усиновлення в Росії.

"Різні джерела, в тому числі Уряд РФ, вказують, що російська влада виселила 260 тис.дітей з [України] в Росію, часто у віддалені райони Далекого Сходу", – підкреслив Пател, висловивши вдячність всім журналістам, які доносять до своєї аудиторії інформацію про те, що відбувається на окупованих українських територіях.

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Влада України і ряду західних країн вже неодноразово висловлювали стурбованість з приводу дітей, яких насильно переправляють в Росію або на окуповані нею території.

"Ми стурбовані тим, що російська влада застосовує спрощену процедуру надання російського громадянства дітям, які залишилися без піклування батьків, і що ці діти можуть бути усиновлені російськими сім'ями", – заявила помічник генерального секретаря ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс.
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Топ коментарі
+10
Це навіть не геоцид! Це «РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ» дітей в себе подібних виродків,це помста українцям! Це страх та заздрість «свинособак»,котрі називали себе братами . Недаремно їхні трупи доїдала свин
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15.10.2022 19:03
+9
ЭТОМУ НЕТ ПРОЩЕНИЯ !!! И РФ УБИЛА ИХ РОДИТЕЛЕЙ !!!
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15.10.2022 19:00
+6
Нацисты 21-ого века.
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15.10.2022 18:54
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самі ж касабскі виродки там жити не хочуть.. і віддіти нікому не хочуть.. китайці або Японія зробили б там райскі кущі
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15.10.2022 18:47 Відповісти
Нацисты 21-ого века.
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15.10.2022 18:54 Відповісти
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15.10.2022 18:55 Відповісти
ЭТОМУ НЕТ ПРОЩЕНИЯ !!! И РФ УБИЛА ИХ РОДИТЕЛЕЙ !!!
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15.10.2022 19:00 Відповісти
Це навіть не геоцид! Це «РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ» дітей в себе подібних виродків,це помста українцям! Це страх та заздрість «свинособак»,котрі називали себе братами . Недаремно їхні трупи доїдала свин
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15.10.2022 19:03 Відповісти
Чхати на це хотіли всякі ООНи... Пусті балачки
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15.10.2022 19:04 Відповісти
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15.10.2022 19:15 Відповісти
і шо ти дебілко пропонуєш зараз - замість Зеленського поставити якусь сцикливу амебу яка потроху буде давати задню...?
зараз ж ми бачимо що Зеленський ні на крок не відступає від позиції максимально жорсткої - повне звільнення всієї України в кордонах 1991 року БЕЗ ЖОДНИХ УЛЬТИМАТУМІВ І ОГОВОРОК.... хто буде більш ефективним.. хто зможе толкати такі промові на міжнарожній арені.....
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15.10.2022 19:24 Відповісти
Ви абсолютно праві. Зеленський не влаштовував своїм виборцям промивку мізків, і не відмиває 140 мільйонів через канал Рада. Та й сама Рада працює як годинник: ОПЗЖ одразу стало ПЗЖМ і голосує лише так, як скажуть справжні патріоти Зеленського. А ще, гуманітарку тирять - то не слуги Зеленського, а якісь ниці львів'яни, що завезли десь біля 4тис. автівок для фронту. Але ж, скотиняки, продали цілі дві штуки наліво. Це ж не вагони Єрмака розпихувати через АТБ.
А ви пам'ятаєте, яким він був жорстким ще з самого початку? Йому пропонували,- перемовини, нейтральний статус, гарантії безпеки з боку москви. Але Зеленський вперся рогом і сказав - ніт. З ****** ніяких перемовин. Хоч буде він анексувати території, хоч ні, - все одно. Залізний чувак. І повернутися до кордонів 2019 він не погоджувався. То все бреїня і кацапські тролі. Він з першого ж дня невтік, і необісрався. Арестович підтвердить.
Одразу узяв до рук автомат і гойда захищати Жуляни. Залив злітну смугу мастилом, щоби жодний кацапський борт безпечно не сів у Києві. Хіба то був Кривонос? Якого відсторонили ще в тому листопаді, щоби не розганяв паніку за можливу війну і не вимагав витрачати гроші на військо? Бо ж треба ремонтувати дороги, а не військо змійнювати! Ми лише заглянемо і очі і станемо на коліна. І напевно, Зеленський поклав усі свої тисячу життів на півдні. Де наспіх зібрані 4 бригади лишилися з самими автоматами проти танків 50 армії. Ну й що, з того, що мобілізацію резерву розпочали за два дні до початку війни. Зеленський все знав, і за київ, і за Маріупіоль. Що відіб'ють, і затримають. Але ж як почати казати про війну заздадегідь, почнеться паніка. І люди повтікають перш ніж прийдуть москалі. І не буде Бучі. А тому захід не здригнеться і не почне давату зброю. Яку треба було б виробляти самим. Але в Омані про це не домовлялися.
Чи це все був не Зеленський? А хто? А хто ж тоді воює по всіх фронтах? Тльки не кажіть, що то його шанувальник, які за ефективного верховного головнокомандувача готові покласти голови. Бо він не збреше. А баби нових понароджують?
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16.10.2022 03:35 Відповісти
я знаю що я правий але зміст вашої відповіді абсолютно не стосується змісту мого комменту, ви написали те що в вас в голові муляє а не по моєму комменті:
ТОМУ ЩЕ РАЗ - я питаю що зараз робити - давайте гіпотетично: забрати Зеленського який почав виправляти свої помилки і причому досить успішно якщо можно це сказати так в нашій ситуації і поставити кого - хто буде ефективнішим (не просто ефективним а ЕФЕКТИВНІШИМ)....
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16.10.2022 12:04 Відповісти
Ніхера він не почав виправляти. Навколо нього ті самі люди. Він так само бреше. Але головним свідченням цього є те, що ви у нього знаходите виправлення. Натомість він *****, щодо чого я навів докази, і далі разом зі свитою бронзовіє що не день.

Зараз треба воювати, якщо вам потрібна моя порада. Люди є, але зайвих рук нема. І хтось, - може я, а може ви - не доживе до часу, коли його можна буде прибрати. Саме тому я, і ви також, маємо пам'ятати про те, що гниди ті самі, і що вони страшніші за москальські воші, яких видно у приціл.
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18.10.2022 02:52 Відповісти
Порошенка на гетьмана!!!!! Все з вами ясно...
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18.10.2022 11:58 Відповісти
Порошенко... Зеленський.... Єрмак вам буде за президента. ЕФЕКТИВНІШИЙ.
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20.10.2022 00:00 Відповісти
Окрім репарацій - повернення всіх діточок
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15.10.2022 19:15 Відповісти
може 26 тис. а не 260 тис....
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15.10.2022 19:20 Відповісти
Потому что дети - это будущее страны. Чем больше времени они проведут в паРаше под вражеской пропагандой - тем выше шанс, что они по возвращении станут "миной замедленного действия", заражённые рашистскими идеями о "хорошей россии, которая всегда всем помогала, и плохом Западе, который поработил Европу и хочет поработить россию".
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15.10.2022 19:23 Відповісти
Рашисты не собираются их возвращать. Они собираются сделать из них "русских", эдаких янычар-манкуртов. Это давняя имперская тактика ассимиляции - жителей с оккупированных территорий уничтожают или расселяют небольшими группами по империи, а на их место заселяют внутриимперских жителей. Раша так уже делала и в Украине неоднократно - например - после Голодомора 33го.
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15.10.2022 19:53 Відповісти
А шо красный крест скажет по этому поводу? А нихуя, потому что пособники на подсосе у *****
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15.10.2022 19:36 Відповісти
Пам'ятаєте запрошення на шашличкі, щоб не було паніки, замість готувати країну до війни, а значить і евакуювати дітей з прикордонних районів? Про що воно думало? Як йому спиться ночами? Шашличками не давиться?
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15.10.2022 20:57 Відповісти
 
 