Росія насильно вивезла з України 260 тис. дітей, - Держдепартамент США

За даними Держдепу США, українських дітей селять у віддалених районах Росії, переважно на Далекому Сході.

За даними Держдепартаменту США, з початку вторгнення російських військ з України у віддалені райони Росії були вивезені 260 тис. українських дітей. Про це повідомив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Він зазначив, що організація фільтраційних таборів для українців в Росії як і раніше вкрай турбує США. Пател нагадав, що ще в липні держсекретар Ентоні Блінкен говорив про численні факти того, як російська влада навмисно розлучає українських дітей з їх батьками і викрадає вихованців дитячих будинків, перш ніж віддати їх на усиновлення в Росії.

"Різні джерела, в тому числі Уряд РФ, вказують, що російська влада виселила 260 тис.дітей з [України] в Росію, часто у віддалені райони Далекого Сходу", – підкреслив Пател, висловивши вдячність всім журналістам, які доносять до своєї аудиторії інформацію про те, що відбувається на окупованих українських територіях.

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Влада України і ряду західних країн вже неодноразово висловлювали стурбованість з приводу дітей, яких насильно переправляють в Росію або на окуповані нею території.

"Ми стурбовані тим, що російська влада застосовує спрощену процедуру надання російського громадянства дітям, які залишилися без піклування батьків, і що ці діти можуть бути усиновлені російськими сім'ями", – заявила помічник генерального секретаря ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс.