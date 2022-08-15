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Анну Нетребко, російську оперну співачку, звільнили з Метрополітен-опера

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Анну Нетребко, російську оперну співачку, звільнили з Метрополітен-опера

Відоме російське сопрано, яка відмовилася публічно засудити дії Володимира Путіна, більше не виступатиме в Метрополітен-опера в Нью-Йорку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це говориться в заяві оперного театру: "Це велика художня втрата для Met і для опери. Анна — одна з найвидатніших співачок в історії Met, але з путіним, який вбивав невинних жертв в Україні, шляху вперед не було", - стверджує генеральний менеджер театру Пітер Гелб. 

Навесні Нетребко мала виступити в "Турандот" Пуччіні, а наступного сезону – у "Дон Карлос" Верді.Тепер у "Турандот" її замінить українська співачка Людмила Монастирська. А про заміну в "Доні Карлосі" буде оголошено пізніше.

Нетребко, хоча й виступила з критикою війни, але публічно не коментувала дії путіна. При цьому вона відома як прихильниця "донецьких республік". У 2014 році Нетребко зробила велику пожертву на оперний театр у Донецьку, а після того – сфотографувалася із "прапором Новоросії".
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Топ коментарі
+20
Русская певица иди *****.
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04.03.2022 03:29
+14
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04.03.2022 03:48
+12
Давно пора цю диряву вигнати
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04.03.2022 03:24
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Давно пора цю диряву вигнати
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04.03.2022 03:24 Відповісти
Русская певица иди *****.
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04.03.2022 03:29 Відповісти
Хай тепер тепер "славить" *****.
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04.03.2022 03:32 Відповісти
Теперь пусть на центральной площади в Рязани своим сопрано воспевает Хутина
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04.03.2022 03:34 Відповісти
Давно пора. А насчет художественной ценности ее исполнений - не знаю, каким местом слушали ее критики, а у меня она вызывала чувство отвращения и брезгливости.
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04.03.2022 03:37 Відповісти
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04.03.2022 03:48 Відповісти
Будет теперь ********** выть в Метрополитен-ЛДНР
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04.03.2022 03:56 Відповісти
Нехай ще спробує туди добратись. Швидше за все буде "пєть" в якомусь третьосортному гускому ресторані.
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04.03.2022 04:01 Відповісти
чує моє серце - не буде більше ніяких гусских ресторанів!
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04.03.2022 04:21 Відповісти
Отакої! А шо трапилось? Мистецтво ж поза політики! Пішла жара, мочилово московії пішло по всім фронтам! Футбол, баскетбол, хокей... шо там ще, скрізь гонять московитів ссаним ганчір'ям! І це теж підтримка України, хто шо б не говорив, бо це підриває їх "скрєпи".
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04.03.2022 03:59 Відповісти
Бойкотуємо кока-колу- вони відмовились виходить з рашки. Можно їм в коментах написати ,кто хоче, пару "ласкавих" слів
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04.03.2022 10:04 Відповісти
Невже в Нью Йорку не знайшлося нормального перекладача з Української на англійську, щоб не було потім запитань?
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04.03.2022 04:01 Відповісти
Ну нє, кацапський фашист на сцені - це негарно.
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04.03.2022 04:01 Відповісти
Це все що ви хотіли знати про кубанських козачок. Нетребко кубанська козачка.
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04.03.2022 04:11 Відповісти
Нетребко-гібрид хохлухи з циганкою. ЇЇ мати-циганка.
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04.03.2022 08:06 Відповісти
Теперь она будет исполнять "Дон Сечин" Путтини без ансам***.
Сама, *** ...
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04.03.2022 04:25 Відповісти
Яке промовисте прізвище: не-Требко!
А ще є: не-Бензя....
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04.03.2022 05:16 Відповісти
Це в перекладі з польської - "не буде"!
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04.03.2022 07:08 Відповісти
Зовсім ніт!!! Це означає "непотріб"!
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04.03.2022 08:37 Відповісти
Та ну?! Пан мувіть по-польску (по-польскему)?! (приводжу обидві діалектні вимови)
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04.03.2022 08:46 Відповісти
Цілком виправдала своє прізвище.
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04.03.2022 06:41 Відповісти
Нетребко не треба і у Америці! Хай їде в Росію і славить "Великого Пиню" чи в Північну Корею і співає про посадку на Сонці північнокорейських космонавтів під керівництвом "бойового хом"яка"!
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04.03.2022 07:07 Відповісти
Если честно, то сегодняшняя Нетребко это жалкое подобие того, что было и начале карьеры. Она уже и не сопрано, да и поведение эпатажное, как у колхозной бабы.
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04.03.2022 07:48 Відповісти
Пусть возвращается домой!
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04.03.2022 09:07 Відповісти
 
 