Анну Нетребко, російську оперну співачку, звільнили з Метрополітен-опера

Відоме російське сопрано, яка відмовилася публічно засудити дії Володимира Путіна, більше не виступатиме в Метрополітен-опера в Нью-Йорку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це говориться в заяві оперного театру: "Це велика художня втрата для Met і для опери. Анна — одна з найвидатніших співачок в історії Met, але з путіним, який вбивав невинних жертв в Україні, шляху вперед не було", - стверджує генеральний менеджер театру Пітер Гелб.

Навесні Нетребко мала виступити в "Турандот" Пуччіні, а наступного сезону – у "Дон Карлос" Верді.Тепер у "Турандот" її замінить українська співачка Людмила Монастирська. А про заміну в "Доні Карлосі" буде оголошено пізніше.

Нетребко, хоча й виступила з критикою війни, але публічно не коментувала дії путіна. При цьому вона відома як прихильниця "донецьких республік". У 2014 році Нетребко зробила велику пожертву на оперний театр у Донецьку, а після того – сфотографувалася із "прапором Новоросії".