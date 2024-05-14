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Пропутінську оперну співачку Нетребко повернули в Берлінську оперу

Пропутінську Нетребко повернули у Берлінську оперу

Російську оперну співачку Анну Нетребко, яка відома своєю підтримкою Володимира Путіна, повернули в Берлінську державну оперу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Berliner Zeitung.

Керівництво Берлінської опери попри ноти протесту, петиції та акції громадськості вирішило включити Нетребко в афішу наступного сезону.

Видання kulturfreak.de повідомляє, що 2 жовтня вона виконає головну роль у "Набукко" Джузеппе Верді.

Художня керівниця Елізабет Соботка заявила: "Я сподіваюся, що протестів не буде, тому що я справді не вважаю це виправданим. Вона зробила дурну річ, але потім дистанціювалася і насправді більше не має нічого спільного з Росією".

Хто така Анна Нетребко

Анну Нетребко пов'язують із близьким колом російського диктатора Путіна. У 2014 році вона відзначила свій 50-й день народження у Кремлі. Також вона з'являлася на публіці із прапором так званих "ЛДНР".

Пропутінську оперну співачку Нетребко повернули в Берлінську оперу

Раніше активісти вимагали скасувати виступ Нетребко в державній опері Берліна.

Також Нетребко звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку.

Читайте: Концерт пропутінської співачки Анни Нетребко в Швейцарії скасували через мирну конференцію щодо України

Автор: 

Берлін (192) Німеччина (7336) росія (65010) опера (42) співачка (35)


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Топ коментарі
+26
Безхребетні ...
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14.05.2024 15:06
+20
Непотребко.
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14.05.2024 15:07
+10
Непотрєбео буде співати. Може навіть хутін відвідає її концерт у Берліні.
Взагалі еліти аналізували історії падіння імперій, розвинутих країн перед варварами ?
Нехай задумаються. Вони повторюють шлях знищених.
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14.05.2024 15:15
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Безхребетні ...
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14.05.2024 15:06 Відповісти
- ...черт ее знает, кто она такая. Просто дура какая-то...

(М. А. Булгаков, "Мастер и Маргарита")
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14.05.2024 15:06 Відповісти
Непотребко.
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14.05.2024 15:07 Відповісти
НЕ ходіть у оперу.
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14.05.2024 15:08 Відповісти
....там пива немає!
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14.05.2024 15:12 Відповісти
Во МХАТе коньяк был. Но с парковкой хреново было
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14.05.2024 16:30 Відповісти
Це вона з догфакером на фото?
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14.05.2024 15:09 Відповісти
ГУР повинен її ліквідувати як пособницю рашистського режиму!
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14.05.2024 15:10 Відповісти
У ГУР є набагато важливійші цілі, ніж якась пєвічка ротом.
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14.05.2024 15:14 Відповісти
Непотрєбео буде співати. Може навіть хутін відвідає її концерт у Берліні.
Взагалі еліти аналізували історії падіння імперій, розвинутих країн перед варварами ?
Нехай задумаються. Вони повторюють шлях знищених.
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14.05.2024 15:15 Відповісти
Нажаль його всі повторють..
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14.05.2024 15:18 Відповісти
Це її повернули, щоб звеличувала НСРПН?
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14.05.2024 15:17 Відповісти
НСРПН - класс, сам придумал?
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14.05.2024 15:34 Відповісти
Ну так вонаж путіністка, а ***** другий гітлер
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14.05.2024 16:08 Відповісти
Це приклад того, що, як і в Україні сидять на посадах в ЦОВВ оті ЖДУНИ московитів, так і у Німеччині сидять, такі ж споживачі сруськага лайна! Акакаяразніца … На Берлін, за нємкамі…
Концтабори були, як і у сраліна (Радянська Росія та СРСРУ Радянській Росії перші концентраційні табори були створені за наказом Троцького наприкінці травня 1918 року, коли передбачалося роззброювання чехословацького корпусу), так і гітлєра!
Співпадіння, що ще залишилися «ветерани» з вертухаїв цих таборів!!
Тільки для Німеччини був Нюрнберг, а для московії, чертив сралін «красниє лінії», щоб його боялися…
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14.05.2024 15:17 Відповісти
Слів нема! Хоч би вже прилетіло конкретно в той Берлін! Під час концерту з цією падалью!
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14.05.2024 15:21 Відповісти
Якісь дії протесту від плісняви будуть ?
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14.05.2024 15:27 Відповісти
оце все, робота нашого мзс, на чолі з імбецилом кулєбою. нашого посла в німеччині, особисто.
це, все, робота наших закордонних медіа, на чолі з марафоном!

повна криворукість, профанація, безкарність!
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14.05.2024 15:35 Відповісти
"Іскусство внє палітікі!"
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14.05.2024 15:41 Відповісти
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14.05.2024 16:01 Відповісти
Ось здавалось би той же кедмі яшка ... Воно ж громодянин Ізраїлю . Але почуває себе в Ізраїлі дуже некомфортно . По вулиці спокійно пройтися не може -- щою йому не харкнули б в очі . Усі канали йому повну абструкцію зробили , навіть його приятелі соромляться контактувати з ним .

До речі , за того ж кобздона йще в єльцінськи часи колись посол Бовін усі кабінети МІДа оббігав , що йому дали право в"їхати в Ізраїль . А в 2014 році цьому ********* знов заборонили в"їзд в Ізраїль й воно жалкувалося , мовлял йому відмовляють у лікуванні . А ось Шаріте йому не відмовляло .
Бо звіти усі ці шрьодер-меркельші ?! Звіти це почуття провини перед новосібірськом , коли 70% радянської теріторії , на яких нацисти коїли їх злочини це Україна , а зовсім не Сибір чи Урал .

Й 90% молоді , яку як рабів вони погнали у Дойч це теж були українські дівчата й хлопці . А зовсім не жителі Оренбургу , який наци ніколи не захоплювали . Й саме українську пшеницю й метал з вугіллям вони грабували в 1941-1944 роках .
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14.05.2024 16:18 Відповісти
в тому то і річ. Найбільш багатостраждальна нація світу -то Україна, і ніяк не розпіарений ізраїль
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14.05.2024 22:24 Відповісти
вотакіє вони, кубанскіє казачкі
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14.05.2024 16:24 Відповісти
Цій нетребкі сказали що не треба ля ля ля, смокчи у плешивого гітлера…
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14.05.2024 17:08 Відповісти
Клоуни...
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14.05.2024 17:32 Відповісти
Путинские жополизы на ставке у пахана.
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14.05.2024 17:33 Відповісти
Цю гниду навіть у цирк неможна пускати, не то шо в оперу...
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14.05.2024 17:34 Відповісти
 
 