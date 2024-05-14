Пропутінську оперну співачку Нетребко повернули в Берлінську оперу
Російську оперну співачку Анну Нетребко, яка відома своєю підтримкою Володимира Путіна, повернули в Берлінську державну оперу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Berliner Zeitung.
Керівництво Берлінської опери попри ноти протесту, петиції та акції громадськості вирішило включити Нетребко в афішу наступного сезону.
Видання kulturfreak.de повідомляє, що 2 жовтня вона виконає головну роль у "Набукко" Джузеппе Верді.
Художня керівниця Елізабет Соботка заявила: "Я сподіваюся, що протестів не буде, тому що я справді не вважаю це виправданим. Вона зробила дурну річ, але потім дистанціювалася і насправді більше не має нічого спільного з Росією".
Хто така Анна Нетребко
Анну Нетребко пов'язують із близьким колом російського диктатора Путіна. У 2014 році вона відзначила свій 50-й день народження у Кремлі. Також вона з'являлася на публіці із прапором так званих "ЛДНР".
Раніше активісти вимагали скасувати виступ Нетребко в державній опері Берліна.
Також Нетребко звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку.
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(М. А. Булгаков, "Мастер и Маргарита")
Взагалі еліти аналізували історії падіння імперій, розвинутих країн перед варварами ?
Нехай задумаються. Вони повторюють шлях знищених.
Концтабори були, як і у сраліна (Радянська Росія та СРСРУ Радянській Росії перші концентраційні табори були створені за наказом Троцького наприкінці травня 1918 року, коли передбачалося роззброювання чехословацького корпусу), так і гітлєра!
Співпадіння, що ще залишилися «ветерани» з вертухаїв цих таборів!!
Тільки для Німеччини був Нюрнберг, а для московії, чертив сралін «красниє лінії», щоб його боялися…
це, все, робота наших закордонних медіа, на чолі з марафоном!
повна криворукість, профанація, безкарність!
До речі , за того ж кобздона йще в єльцінськи часи колись посол Бовін усі кабінети МІДа оббігав , що йому дали право в"їхати в Ізраїль . А в 2014 році цьому ********* знов заборонили в"їзд в Ізраїль й воно жалкувалося , мовлял йому відмовляють у лікуванні . А ось Шаріте йому не відмовляло .
Бо звіти усі ці шрьодер-меркельші ?! Звіти це почуття провини перед новосібірськом , коли 70% радянської теріторії , на яких нацисти коїли їх злочини це Україна , а зовсім не Сибір чи Урал .
Й 90% молоді , яку як рабів вони погнали у Дойч це теж були українські дівчата й хлопці . А зовсім не жителі Оренбургу , який наци ніколи не захоплювали . Й саме українську пшеницю й метал з вугіллям вони грабували в 1941-1944 роках .