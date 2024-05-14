Пропутінську оперну співачку Нетребко повернули в Берлінську оперу

Російську оперну співачку Анну Нетребко, яка відома своєю підтримкою Володимира Путіна, повернули в Берлінську державну оперу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Berliner Zeitung.

Керівництво Берлінської опери попри ноти протесту, петиції та акції громадськості вирішило включити Нетребко в афішу наступного сезону.

Видання kulturfreak.de повідомляє, що 2 жовтня вона виконає головну роль у "Набукко" Джузеппе Верді.

Художня керівниця Елізабет Соботка заявила: "Я сподіваюся, що протестів не буде, тому що я справді не вважаю це виправданим. Вона зробила дурну річ, але потім дистанціювалася і насправді більше не має нічого спільного з Росією".

Хто така Анна Нетребко

Анну Нетребко пов'язують із близьким колом російського диктатора Путіна. У 2014 році вона відзначила свій 50-й день народження у Кремлі. Також вона з'являлася на публіці із прапором так званих "ЛДНР".

Раніше активісти вимагали скасувати виступ Нетребко в державній опері Берліна.

Також Нетребко звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку.

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