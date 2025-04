У Берліні хочуть показати проросійську оперу: українська спільнота вимагає скасування

Українські культурні діячі, медійники та науковці звернулися до організаторів берлінського фестивалю Into The Open Music Festival з відкритим листом із закликом скасувати показ опери "Russia: Today" 10 травня.

Про це йдеться у заяві української спільноти, передає Цензор.НЕТ.

У зверненні зазначається, що автори проєкту – композитор Євгєній Бірман, режисер Сергій Морозов, відповідальна за візуальний супровід Олександра Кареліна та лібретист Скотт Діл – створили "емоційний аудіовізуальний наратив, який виправдовує Росію через образ "стражденної нації", зберігаючи імперську ідею її особливої духовної місії та уникаючи визнання відповідальності за воєнну агресію, колоніалізм і злочини проти людяності".

Наголошується, що твір транслює російські пропагандистські наративи, ігноруючи агресію РФ проти України, та становить загрозу демократичним цінностям у Європі.

"Замість того щоб засудити гібридну війну, яку веде Росія, автори зводять усе до тези про "взаємні упереджені політичні образи Росії та Заходу", фактично ставлячи під сумнів масштаб російської агресії та відповідальність за її наслідки", - наголошують підписанти.

Автори проєкту Russia: Today називають свій проєкт "документальною оперою", однак уже в цьому формулюванні є викривлення.

Термін "документальний" передбачає достовірність, фактологічність та прив’язку до політичного та історичного контексту.

Проєкт Russia: Today вперше був представлений у 2019 році, в естонському місті Нарва — коли Російська Федерація вже здійснила анексію Криму, а також розгорнула системну кампанію політичних репресій, отруєнь і вбивств опозиційних діячів як на своїй території, так і за її межами.

"У цьому наративі росіяни представлені не як співучасники агресії та колоніальної політики, а як безневинні жертви історичних обставин", - вказується в тексті.

Наводяться й приклади риторики самих авторів опери: "Сергєй Морозов та Євгеній Бірман у своїх інтервʼю називають війну Росії в Україні "відомими подіями" та "усім всім, що відбувається", а лібретист Скот Діл пропонує подивитися на росіян як на "dramatic proxy for all of us".

Наприкінці звернення культурні діячі зазначають:

"Без прямого засудження дій російського уряду та армії авторами проєкту Russia: Today, без критичної рамки, історичного та політичного контексту цей твір є інструментом російської пропаганди, що нормалізує та виправдовує дії уряду та армії Російської Федерації".

