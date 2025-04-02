Пропутінська співачка Нетребко виступить у Лондонській Королівській опері
Російська оперна співачка Анна Нетребко, відома своєю підтримкою диктатора Путіна та "ЛДНР", повернеться до Лондонського Королівського оперного театру після 6 років паузи.
Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ.
Вона відкриватиме сезон у новій постановці "Тоски" Пуччіні, яка стане початком роботи Якуба Груші на посаді музичного директора.
Співачка виконає чотири вистави з 11 по 21 вересня у новій постановці Олівера Мірса.
З 15 по 23 грудня вона з'явиться у чотирьох виставах "Турандот" Пуччіні, а 24 червня 2026 року Нетребко проведе сольний концерт.
Востаннє вона співала в Ковент-Гардені у квітні 2019 року.
У березні 2022 року Нетребко звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ концерти співачки скасовували у низці країн. Проте у травні 2024 року Нетребко повернули в Берлінську оперу.
Хто така Анна Нетребко
Анну Нетребко пов'язують із близьким колом російського диктатора Путіна. У 2014 році вона відзначила свій 50-й день народження у Кремлі. Також вона з'являлася на публіці із прапором так званих "ЛДНР".
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харків'яни долизалися.
"Де два українці - там три гетьмана" (С)
Не знаю як там зараз, але до повномасштабки, коли ще біженці не побігли, такі розумні і класні поодинці українці, коли збиралися докупи, все перетворювали на такий гадюшник, шо капець.
звужуйте простір московії у всіх проявах як тільки можна і де тільки можна
А як вам це ?
У 2025 році Європа купує російський газ у безпрецедентних обсягах, витрачаючи мільярди доларів, які Кремль може використати для фінансування своєї війни в Україні ...Про це пише Politico.
інше питання - чого брити це терплять (і походу не проти) ? мусліми, росіяни - приїзжай хто хоч, там же демократія, такі правила, треба всіх пускати, а вдруг еті плахіє люді станут харошімі ?
Вам ворогів мало? Малолєтки вже поліцію і воєнкомати підривають, наркомани вже почали на дозу заробляти диверсіями. Уся ця тилова массовка взагалі втратила і страх і береги.
А ви ***** з Чайковським і Мусоргським воюєте і вас бентежить самопочуття Пуччіні у гробу.
Прямуйте прямо зараз у ТЦК і прихопіть з собою бандуру - будете на нулі дух піднімати ветеранам.
А в мене мрія - святий Зеленський зробить чудо і українські мордохвати від кормушку почнуть виділяти хоч 25% вкраденого на дрони і допомогу сімʼям тих, хто загинув, хазищаючи також і їх хлів з державною кормушкою. В такому разі для мене головне - з глузду не зʼїхати!
Мене задрали вже ці борцуна культурні - вбийте хоч одного россійського штурмовика під Покровськом, якщо вам ще не має 65 років, не маєте трьох дітей і маєте всі кінцівки!
І ще! Павлік з Лободою, Потапом і Вінником - гівно по вокалу в порівнянні з Нетребко. Про патріотизм помовчимо...
Тєбє нє заплотят, дурік, за цей висер.
Перед вами зебіл звичайний. А їх ще багато. І в кожного на дверях прибита кінська підкова, яка мала б принести їм щастя.
Заодно полагодити дах, засклити вікна і так далі. А Порошенко того не зробив? Тепер чекають може Зе зробить?
Це як маленькі собачки-шавки на всіх гавкають бо в них така функція самозахисту - обгавкати всіх кого не лінь. Ти такий самий і це чудово видно. Тому сиди там і краще замовкни, без тебе якось буде.
Пашьол вон - здєсь воткі нєту, лапоть!
Думаю у Лондоні вона і здохне у день виступу.
Буде повний аншлаг.