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Новини
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Пропутінська співачка Нетребко виступить у Лондонській Королівській опері

Путіністка Нетребко відкриє сезон у Лондонській Королівській опері

Російська оперна співачка Анна Нетребко, відома своєю підтримкою диктатора Путіна та "ЛДНР", повернеться до Лондонського Королівського оперного театру після 6 років паузи.

Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Вона відкриватиме сезон у новій постановці "Тоски" Пуччіні, яка стане початком роботи Якуба Груші на посаді музичного директора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські оперні співаки відмовилися їхати до Німеччини на фестиваль через пропутінську Нетребко

Співачка виконає чотири вистави з 11 по 21 вересня у новій постановці Олівера Мірса.

З 15 по 23 грудня вона з'явиться у чотирьох виставах "Турандот" Пуччіні, а 24 червня 2026 року Нетребко проведе сольний концерт.

Востаннє вона співала в Ковент-Гардені у квітні 2019 року.

У березні 2022 року Нетребко звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку. 

Від початку повномасштабного вторгнення РФ концерти співачки скасовували у низці країн. Проте у травні 2024 року Нетребко повернули в Берлінську оперу.

Хто така Анна Нетребко

Анну Нетребко пов'язують із близьким колом російського диктатора Путіна. У 2014 році вона відзначила свій 50-й день народження у Кремлі. Також вона з'являлася на публіці із прапором так званих "ЛДНР".

Читайте: МЗС про повернення Нетребко на сцену Римської опери: Як можна насолоджуватися виступом людини, яка є співучасником злочинів РФ?

Автор: 

Велика Британія (5569) Лондон (396) опера (42)


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Топ коментарі
+16
Z-нацистка в Лондонській Королівський опері? Оригінально. Вона там зі Z-свастикою співати буде, чи ні?
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02.04.2025 15:03
+10
Шоб у неї пірʼя в горлі поросло. А в того, хто її слухає, шоб вівімахєр не стояв.
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02.04.2025 15:03
+8
Самокат буде чекати в гримерці чи на вулиці...?
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02.04.2025 15:03
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Самокат буде чекати в гримерці чи на вулиці...?
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02.04.2025 15:03 Відповісти
Шоб у неї пірʼя в горлі поросло. А в того, хто її слухає, шоб вівімахєр не стояв.
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02.04.2025 15:03 Відповісти
Якийсь черговий іуда підраховує срібники.
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02.04.2025 15:03 Відповісти
Z-нацистка в Лондонській Королівський опері? Оригінально. Вона там зі Z-свастикою співати буде, чи ні?
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02.04.2025 15:03 Відповісти
Жаль шо Нетребко, Груша є українськими прізвищами...
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02.04.2025 15:04 Відповісти
нетребки нетреба Україні тому воно на московщині
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02.04.2025 15:34 Відповісти
Ну так прийти на виставу з яйцями чи помідорами в кишені)))
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02.04.2025 15:06 Відповісти
з дроном, на якому висить )(уй
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02.04.2025 15:08 Відповісти
А потім дрон зробить прицільний скид?))
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02.04.2025 15:09 Відповісти
треба якийсь безшумний тихоходний дрон.
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02.04.2025 15:13 Відповісти
З різьбою.
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02.04.2025 15:36 Відповісти
хто доживе до бомбардування лондона кацапами - нагадайте як лондонці в десна лизалися з москалями. так само як харків'яни.
харків'яни долизалися.
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02.04.2025 15:07 Відповісти
Який же ти дегенерат..
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02.04.2025 15:23 Відповісти
А що не так? Будуть продовжувати загравати з ****** то одержать і бомбардування після обнімашок. Просто згодом. Як добре відкормлять руську свиню та вона рилом попре на Європу.
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02.04.2025 16:23 Відповісти
А шо там українська діаспора? Будуть протести чи немає часу?
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02.04.2025 15:09 Відповісти
Яка діаспора - діточки наших "еліт" , завчасно евакуйованих в Лондон , які тусуються з діточками еліт кацапських ...?
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02.04.2025 15:15 Відповісти
Діаспорі треба гроші платити шоб вийшли
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02.04.2025 15:25 Відповісти
З нашою діаспорою взагалі біда - майже 7 млн українців за кордоном , але без жодної організації чи координації ... такий неймовірний ресурс Україна взагалі не використовує ...((
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02.04.2025 15:29 Відповісти
Мабуть не 7 а 37,,,Влада України всі 35 зацікавлена у більшій кількості діаспори..шоб звідси виїхало як можна більше народу
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02.04.2025 15:33 Відповісти
Бгггггг ))
"Де два українці - там три гетьмана" (С)
Не знаю як там зараз, але до повномасштабки, коли ще біженці не побігли, такі розумні і класні поодинці українці, коли збиралися докупи, все перетворювали на такий гадюшник, шо капець.
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02.04.2025 15:54 Відповісти
"Який же ти дегенерат.. " (С)
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02.04.2025 15:55 Відповісти
МЗС запускайте всю свою машину, не дайте мишам московським жодної шпарини для проходу .
звужуйте простір московії у всіх проявах як тільки можна і де тільки можна
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02.04.2025 15:15 Відповісти
її прізвище про неї все говорить
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02.04.2025 15:16 Відповісти
А все тому, що не діємо, як наші відчайдушні «лісові брати».…
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02.04.2025 15:17 Відповісти
Співачка не подобається ?
А як вам це ?
У 2025 році Європа купує російський газ у безпрецедентних обсягах, витрачаючи мільярди доларів, які Кремль може використати для фінансування своєї війни в Україні ...Про це пише Politico.
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02.04.2025 15:19 Відповісти
Тут таке не цікавить....давай Трампа ...можна і на нетребко повити
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02.04.2025 15:27 Відповісти
Интересно, а тухлые яйца можно проносить в Лондонскую Королевскую оперу?
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02.04.2025 15:20 Відповісти
Мені цікаво, а чим займаються дипломати, хто там в Лондоні знає, чи вона пропутліровська, чи язамір? Якщо є претензії, то потрібно каримінальні справи відкривати, подавати в міжнародні суди і так далі, а ми чуємо одне балаболство від риго-зелених!
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02.04.2025 15:24 Відповісти
Пуччіні мабуть у гробу перевертається
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02.04.2025 15:31 Відповісти
росіяни - це як вірус. Їм плювати що їх освистують, росіяни мусять пролізти в кожну клітину/днк Заходу і заразити.

інше питання - чого брити це терплять (і походу не проти) ? мусліми, росіяни - приїзжай хто хоч, там же демократія, такі правила, треба всіх пускати, а вдруг еті плахіє люді станут харошімі ?
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02.04.2025 15:36 Відповісти
А Залужний куди дивиться? Кинув бійців, втік з поля битви, то хоч виступи проти путіністки, а не протирай штани.
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02.04.2025 15:56 Відповісти
А так думаю. Зараз мабуть заплюють...
Вам ворогів мало? Малолєтки вже поліцію і воєнкомати підривають, наркомани вже почали на дозу заробляти диверсіями. Уся ця тилова массовка взагалі втратила і страх і береги.
А ви ***** з Чайковським і Мусоргським воюєте і вас бентежить самопочуття Пуччіні у гробу.
Прямуйте прямо зараз у ТЦК і прихопіть з собою бандуру - будете на нулі дух піднімати ветеранам.
А в мене мрія - святий Зеленський зробить чудо і українські мордохвати від кормушку почнуть виділяти хоч 25% вкраденого на дрони і допомогу сімʼям тих, хто загинув, хазищаючи також і їх хлів з державною кормушкою. В такому разі для мене головне - з глузду не зʼїхати!
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02.04.2025 16:04 Відповісти
Не з Чайковським, а конкретно з путіністкою Нетребко.
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02.04.2025 16:24 Відповісти
Нетребко талановита, але туповата в повсякденному житті співачка. Яка не вбила жодного українського солдата.
Мене задрали вже ці борцуна культурні - вбийте хоч одного россійського штурмовика під Покровськом, якщо вам ще не має 65 років, не маєте трьох дітей і маєте всі кінцівки!
І ще! Павлік з Лободою, Потапом і Вінником - гівно по вокалу в порівнянні з Нетребко. Про патріотизм помовчимо...
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02.04.2025 16:59 Відповісти
Мова про Нетребко як особу близьку до *****, а не про її вокальні дані. Гітлер був художником. То мали б цілувати його в сраку? Тож тут не про мистецтво, добродію.
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02.04.2025 17:10 Відповісти
мабудь наш посол Залужний з дружиною також будуть на цих премєрах як потребує дипломатичний етикет. А що - какаяразніца, вже не військовий
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02.04.2025 16:08 Відповісти
Як легко зебіли самоідентифікуються.
Тєбє нє заплотят, дурік, за цей висер.
Перед вами зебіл звичайний. А їх ще багато. І в кожного на дверях прибита кінська підкова, яка мала б принести їм щастя.
Заодно полагодити дах, засклити вікна і так далі. А Порошенко того не зробив? Тепер чекають може Зе зробить?
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02.04.2025 16:25 Відповісти
до чого твій висер втікачу??? Я не роблю собі кумирів ні з Зеленського, ні з Залужного. Не голосував на Зе, не буду і за Залужного, якщо він буде балатуватись в чому я дуже сумніваюсь, воно йому нах не потрібно.. Тому заткнись і пиши свої висери
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02.04.2025 16:31 Відповісти
По тобі видно латентного зебіла.
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02.04.2025 16:32 Відповісти
по тобі видно латентного підораса
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02.04.2025 16:56 Відповісти
Як казав Подеревянський, краще бути геєм чим зебілом.
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02.04.2025 16:57 Відповісти
Навчився розумних слів то й сереш тут в форумі. Цікаво чому ще мене не послав вслід за русскім корабльом, бо всі такі тупаки як ти зазвичай це роблять по причині відсутності мізків, в школі не вчились мабудь...А щодо геєм - то ти не гей, геї освіченіші , ти тупий підор, лізеш в чужі теми щоб лайно вилити, сиди там в панів холопе, мий туалети.
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02.04.2025 17:06 Відповісти
Ну ось ти кацапе, знрву проколовся. Це у старих кацапських методичках писало - українці у Польщі прибирають за панами і миють їхні туалети. А ти тупо повторяєш старі методички. Тому шеф з ольгіно тобі нині не заплатить. Прогул. Можеп завершитися Сибіром і каторгою . Бережися.
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02.04.2025 17:11 Відповісти
о я вже й кацап, ольгіно, сибіри..пішло-поїхало...зразу видно хто ти..от такі як ти і наголосували в 2019-у попріколу, потім як війна то першими побігли в польщі і європи, замість захищати своїх обранців. І що головне зараз сидять там і всіх обзивають "зебілами", "кацапами" і т.д. Чудово!
Це як маленькі собачки-шавки на всіх гавкають бо в них така функція самозахисту - обгавкати всіх кого не лінь. Ти такий самий і це чудово видно. Тому сиди там і краще замовкни, без тебе якось буде.
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02.04.2025 17:36 Відповісти
Сынок липецкого фабриканта уже купил билет,он уважает артистов из московии.
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02.04.2025 16:16 Відповісти
Кацапе, у тєбя ус атклєілса і дєйствуєшь ти непрофєсіонально - тєбє нє заплотят.
Пашьол вон - здєсь воткі нєту, лапоть!
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02.04.2025 16:27 Відповісти
Та курвега ще у 2014 срала на Донеччині. .
Думаю у Лондоні вона і здохне у день виступу.
Буде повний аншлаг.
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02.04.2025 16:21 Відповісти
 
 