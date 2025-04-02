Російська оперна співачка Анна Нетребко, відома своєю підтримкою диктатора Путіна та "ЛДНР", повернеться до Лондонського Королівського оперного театру після 6 років паузи.

Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Вона відкриватиме сезон у новій постановці "Тоски" Пуччіні, яка стане початком роботи Якуба Груші на посаді музичного директора.

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Співачка виконає чотири вистави з 11 по 21 вересня у новій постановці Олівера Мірса.

З 15 по 23 грудня вона з'явиться у чотирьох виставах "Турандот" Пуччіні, а 24 червня 2026 року Нетребко проведе сольний концерт.

Востаннє вона співала в Ковент-Гардені у квітні 2019 року.

У березні 2022 року Нетребко звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ концерти співачки скасовували у низці країн. Проте у травні 2024 року Нетребко повернули в Берлінську оперу.

Хто така Анна Нетребко

Анну Нетребко пов'язують із близьким колом російського диктатора Путіна. У 2014 році вона відзначила свій 50-й день народження у Кремлі. Також вона з'являлася на публіці із прапором так званих "ЛДНР".

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