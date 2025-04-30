Путіністка Валерія заспівала на тлі розбомблених будинків: Мінкульт просить СБУ встановити місце запису. ВIДЕО

Російська співачка Валерія, яка підтримує диктатора Володимира Путіна у війні проти України, виконала пісню про батьківщину на тлі зруйнованих російськими окупантами будівель. Через це Мінкульт звернеться до СБУ.

Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, інформує Цензор.НЕТ.

Він назвав відео найкращим поясненням, чому санкції проти діячів російської культури є питанням національної безпеки України й чому радянська культурна спадщина має бути декомунізована.

"Мелодія вгадується без звуку. Співає путінська улюблена співачка. Музика народна, слова теж – народні. Тому що це і є суть російської культури. Хвалити свою батьківщину на тлі зруйнованого міста, можливо, внаслідок воєнних злочинів – це і є російська культура", - зазначив міністр.

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За його словами, "батьківщина" в розумінні росіян починається з окупації та масових депортацій.

Також він додав, що "розбомблені міста – це декорація, на якій найкраще процвітає російська культура".

"МКСК звернеться до СБУ з приводу встановлення місця запису цього виступу та подальшого відкриття провадження у разі порушення режиму санкцій, якими Валерії заборонено в’їзд до України", - резюмував Точицький.

В якому населеному пункті Валерія зняла своє чергове пропагандистське відео автори ролика не пояснювали. Це може бути як окупована і зруйнована РФ українська територія, так і території Курщини, селища та міста якого російські війська також нещадно руйнували й бомбили, намагаючись витіснити звідти українських військових.

Однак видання "Сирена" стверджує, що, відео записали серед декорації Брестської фортеці у знімальному павільйоні "Москіно".

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