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Путіністка Валерія заспівала на тлі розбомблених будинків: Мінкульт просить СБУ встановити місце запису. ВIДЕО

Російська співачка Валерія, яка підтримує диктатора Володимира Путіна у війні проти України, виконала пісню про батьківщину на тлі зруйнованих російськими окупантами будівель. Через це Мінкульт звернеться до СБУ. 

Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, інформує Цензор.НЕТ.

Він назвав відео найкращим поясненням, чому санкції проти діячів російської культури є питанням національної безпеки України й чому радянська культурна спадщина має бути декомунізована.

"Мелодія вгадується без звуку. Співає путінська улюблена співачка. Музика народна, слова теж – народні. Тому що це і є суть російської культури. Хвалити свою батьківщину на тлі зруйнованого міста, можливо, внаслідок воєнних злочинів – це і є російська культура", - зазначив міністр.

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За його словами, "батьківщина" в розумінні росіян починається з окупації та масових депортацій.

Також він додав, що "розбомблені міста – це декорація, на якій найкраще процвітає російська культура".

"МКСК звернеться до СБУ з приводу встановлення місця запису цього виступу та подальшого відкриття провадження у разі порушення режиму санкцій, якими Валерії заборонено в’їзд до України", - резюмував Точицький.

В якому населеному пункті Валерія зняла своє чергове пропагандистське відео автори ролика не пояснювали. Це може бути як окупована і зруйнована РФ українська територія, так і території Курщини, селища та міста якого російські війська також нещадно руйнували й бомбили, намагаючись витіснити звідти українських військових.

Однак видання "Сирена" стверджує, що, відео записали серед декорації Брестської фортеці у знімальному павільйоні "Москіно".

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Автор: 

Валерія (2) Міністерство культури (757) пропаганда (2803) росія (65301) співак (41) війна в Україні (4057)


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Топ коментарі
+17
їб@нута на всю голову шалава, як і уся путінська шобла
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30.04.2025 20:41
+6
Вишліть їй самокат.
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30.04.2025 20:46
+4
Це те, що кацапня хоче зробити з усією Україною...
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30.04.2025 20:44
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їб@нута на всю голову шалава, як і уся путінська шобла
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30.04.2025 20:41 Відповісти
Це те, що кацапня хоче зробити з усією Україною...
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30.04.2025 20:44 Відповісти
Ну, а що? Чудова реклама на фоні рускава міра - дивіться, як це виглядає, аж співати хочеться.
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30.04.2025 20:45 Відповісти
пам'ятаю, як цю довпойопку можна було побачити по українському тб 90-х і початку 2000-х...
якісь дикі часи були
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30.04.2025 20:46 Відповісти
Так і на концерти ходили , бутирки Кіркоров, аж причмокували від задоволення.
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30.04.2025 20:52 Відповісти
Вишліть їй самокат.
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30.04.2025 20:46 Відповісти
давно пора відправити цю мерзоту на концерт кабZдона як ківу і хенерала москалика.....
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30.04.2025 20:52 Відповісти
може то вона в сизрані співає , дуже схожий пейзаж
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30.04.2025 20:47 Відповісти
До такого могла додуматись тільки ******* на всю голову *********. Ще раз переконуюсь що кацапота то невиліковні кінчені потвори.
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30.04.2025 20:50 Відповісти
Калоша стпрая.
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30.04.2025 20:51 Відповісти
Так не така вже і стара.
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30.04.2025 21:18 Відповісти
Її ж охороняють не так ретельно як москалика, то може знайдеться добра душа, яка видасть їй квиток на концерт кобзона?
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30.04.2025 20:52 Відповісти
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30.04.2025 20:57 Відповісти
в ви згадайте "чим ' вона була, допоки її не витягнув з помийки її так званий"муж"

ПРОСТИТУТКОЮ

самою , якою не є, проституткою з МкАду

про що ще можна про цю шалаву говорити
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30.04.2025 20:58 Відповісти
Тех, кто населяет быдлостан нельзя назвать даже животными, чтобы не обидеть последних, они

навозные черви, их родина это куча говна и пока мы её не уничтожим она будет вонять на весь

мир.
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30.04.2025 21:02 Відповісти
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30.04.2025 21:02 Відповісти
Вона за це відповість.
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30.04.2025 21:07 Відповісти
а чи не є порушенням закону і санкцій поширення цього відео отут? достатньо було фото тої лярви, а тепер пояснення в СБУ доведеться декому писати.
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30.04.2025 21:18 Відповісти
 
 