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Новости Санкции СНБО
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Зеленский ввел санкции против 20 российских певцов, спортсменов и актеров. СПИСОК

Санкции против российских артистов. Кто в списке?

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против российских певцов, спортсменов и актеров.

Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.

Кто попал под санкции

  • Апексимова Ирина - актриса и режиссер;
  • Великая Софья - фехтовальщица;
  • Вяльбе Елена - лыжница, олимпийская чемпионка;
  • Гогунский Виталий - актер;
  • Джигурда Никита - актер;
  • Дронов Ярослав - певец (известный как SHAMAN);
  • Кончаловский Егор - кинорежиссер и сценарист;
  • Куклачев Юрий - актер;
  • Кучера Оскар - актер;
  • Лебедев Денис - боксер;
  • Миронов Евгений - актер театра;
  • Нагорный Никита - гимнаст;
  • Панкратов-Черный Александр - актер и кинорежиссер;
  • Полунин Сергей - артист балета;
  • Проводников Руслан - боксер;
  • Расторгуев Николай - певец и бывший депутат Госдумы РФ;
  • Розенбаум Александр - певец;
  • Сукачев Игорь - музыкант, актер, режиссер;
  • Цискаридзе Николай - артист балета;
  • Чумаков Роман - рэпер (известный как Жиган).

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Автор: 

актер (296) Зеленский Владимир (20362) россия (95526) санкции (11291) СНБО (4432) певец (65)


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Топ комментарии
+20
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18.04.2025 14:25
+12
Русскій рокер, це те саме, що британський балалаєчник...
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18.04.2025 14:42
+8
на сто+ міліонів кацапів ніяких чорнил не вистачить !
тільки свинець та сталь !

.
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18.04.2025 14:37
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18.04.2025 14:25 Ответить
просто, кіркоров "вашьол нє в ту двєрь"
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18.04.2025 15:16 Ответить
Це, його з оточенням, з 2019 року так гальмували Оманські ??
Тепер аброхамія у ВРУ, може підписи збирати серед служок- ЗАРОБІТЧАН грошей, про скасування??
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18.04.2025 14:27 Ответить
нічого собі ,молодчинка ,не пройшло й 11 років з 2014 р
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18.04.2025 14:27 Ответить
Це всі,чи чорнила закінчились?
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18.04.2025 14:29 Ответить
на сто+ міліонів кацапів ніяких чорнил не вистачить !
тільки свинець та сталь !

.
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18.04.2025 14:37 Ответить
Та ні, сарану дешевше дустом.
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18.04.2025 14:41 Ответить
Усуває своїх конкурентів, але чомусь забув про піаністів.
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18.04.2025 14:30 Ответить
Вот не могу понять - какой в этом смысл?
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18.04.2025 14:32 Ответить
Ти русскій?
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18.04.2025 14:47 Ответить
Та хоть узбек, сенсу всеодно нема.
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18.04.2025 15:18 Ответить
Так. Але хороший.
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18.04.2025 15:20 Ответить
Хароший росіянин - тільки кожний 200й.
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18.04.2025 15:52 Ответить
Глупый вы.
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18.04.2025 16:26 Ответить
дивний ти, який час такий і гумор, але це і не гумор.
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18.04.2025 18:32 Ответить
Глупо не розуміти, чому необхідно вводити санкції проти тих, хто підтримує путинську агресію.
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18.04.2025 19:11 Ответить
Да ввести конечно можно. Но толку с этого?
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19.04.2025 10:01 Ответить
"Толк" завжди є - це - клеймо для цих одкидькій у тих країнах, які співчувають Україні і гарантія, що навіть після закінчення війни ці покидьки ніколи не приїдуть до України.
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19.04.2025 17:53 Ответить
за цих смішно:
Кончаловський Єгор - кінорежисер і сценарист;
Куклачов Юрій - актор;

а за гаріка ********** - сумно, бо рокер-курва перестає бути рокером

.
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18.04.2025 14:35 Ответить
Русскій рокер, це те саме, що британський балалаєчник...
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18.04.2025 14:42 Ответить
уявив собі "Битлів" з балалайками...
які співають, "Я - англієць."

це ж повний пісець !.

.
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18.04.2025 14:47 Ответить
Яка важлива новина.Головне, що начасі....Тепер напевно це змінить хід війни.
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18.04.2025 14:39 Ответить
Та ясно, кацапи скавулять. За что!? Сваі же рєбята!
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18.04.2025 14:44 Ответить
з такими політичними поглядами алєксандру яковлєвічу вже давно треба в падмасковном пансіонаті під себе в памперс пісятись - "выживший из ума кретин" (ящо ближче до орігінала):
розенбаум політичні погляди:

7 грудня 2003 року Розенбаум став депутатом російського парламенту (четверта Дума) від владної партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F «Єдина Росія», та заступника голови комітету Держдуми РФ з культури.

Підтримка окупації України:
Підтримав позицію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Путіна щодо https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російської агресії в Кримуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-5 [5]. Підтримав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) Російське вторгнення в Україну у 2022 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-29 [29]. У червні 2022 року в інтерв'ю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ксенії Собчак висловився так: «не вважаю свободою, коли люди не можуть висловлювати свою думку на користь меншості, яка окупувала своєю ідеологією Україну» та «Окупанти насправді - це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Західна Україна, прокачана грошима https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82 колективного Заходу.»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-30 [
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18.04.2025 14:54 Ответить
Не видно в цьому списку Зеленського Олександра - пісюніста.
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18.04.2025 14:45 Ответить
Ага. Скоріше на той самий рояль санкції накладе.
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18.04.2025 15:14 Ответить
Не буду відмовлятися-десь про існування половини цього непотрібу знаю. А чому санкції тільки зараз? В 95 кварталі були 4роки дебати з цього приводу?
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18.04.2025 15:13 Ответить
Якийсь ну дуже скромний список, якщо уж на то пішло ...
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18.04.2025 15:17 Ответить
було б добре, якби Європа і США ще підтримали ці санкції
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18.04.2025 15:17 Ответить
В списке много "визажистов". Я имею в виду, **********.
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18.04.2025 15:54 Ответить
чому багато, всі, є така мудрість, руцкій нарот підарас.
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18.04.2025 18:34 Ответить
Може б краще було зразу проти всіх кацапів санкції, автоматично?
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18.04.2025 16:00 Ответить
а як же ж патужна діяльність?
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18.04.2025 17:24 Ответить
не бачу в спискові русского спортсмєна стівєна сігала і русского актора жерара дєпардьє
а от американського режисера кончаловського бачу
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18.04.2025 16:01 Ответить
Одним указом!
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18.04.2025 16:02 Ответить
Це якась помилка! Ці ,,товарищи,, ніколи не були співаками, артистами і таке інше!
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18.04.2025 16:02 Ответить
Цирк...
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18.04.2025 17:23 Ответить
 
 