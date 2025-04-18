Зеленский ввел санкции против 20 российских певцов, спортсменов и актеров. СПИСОК

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против российских певцов, спортсменов и актеров.

Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.

Кто попал под санкции

Апексимова Ирина - актриса и режиссер;

Великая Софья - фехтовальщица;

Вяльбе Елена - лыжница, олимпийская чемпионка;

Гогунский Виталий - актер;

Джигурда Никита - актер;

Дронов Ярослав - певец (известный как SHAMAN);

Кончаловский Егор - кинорежиссер и сценарист;

Куклачев Юрий - актер;

Кучера Оскар - актер;

Лебедев Денис - боксер;

Миронов Евгений - актер театра;

Нагорный Никита - гимнаст;

Панкратов-Черный Александр - актер и кинорежиссер;

Полунин Сергей - артист балета;

Проводников Руслан - боксер;

Расторгуев Николай - певец и бывший депутат Госдумы РФ;

Розенбаум Александр - певец;

Сукачев Игорь - музыкант, актер, режиссер;

Цискаридзе Николай - артист балета;

Чумаков Роман - рэпер (известный как Жиган).

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