6 647 40
Зеленский ввел санкции против 20 российских певцов, спортсменов и актеров. СПИСОК
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против российских певцов, спортсменов и актеров.
Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.
Кто попал под санкции
- Апексимова Ирина - актриса и режиссер;
- Великая Софья - фехтовальщица;
- Вяльбе Елена - лыжница, олимпийская чемпионка;
- Гогунский Виталий - актер;
- Джигурда Никита - актер;
- Дронов Ярослав - певец (известный как SHAMAN);
- Кончаловский Егор - кинорежиссер и сценарист;
- Куклачев Юрий - актер;
- Кучера Оскар - актер;
- Лебедев Денис - боксер;
- Миронов Евгений - актер театра;
- Нагорный Никита - гимнаст;
- Панкратов-Черный Александр - актер и кинорежиссер;
- Полунин Сергей - артист балета;
- Проводников Руслан - боксер;
- Расторгуев Николай - певец и бывший депутат Госдумы РФ;
- Розенбаум Александр - певец;
- Сукачев Игорь - музыкант, актер, режиссер;
- Цискаридзе Николай - артист балета;
- Чумаков Роман - рэпер (известный как Жиган).
Топ комментарии
+20 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий18.04.2025 14:25
+12 Oresta Bartka
показать весь комментарий18.04.2025 14:42
+8 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий18.04.2025 14:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер аброхамія у ВРУ, може підписи збирати серед служок- ЗАРОБІТЧАН грошей, про скасування??
тільки свинець та сталь !
.
Кончаловський Єгор - кінорежисер і сценарист;
Куклачов Юрій - актор;
а за гаріка ********** - сумно, бо рокер-курва перестає бути рокером
.
які співають, "Я - англієць."
це ж повний пісець !.
.
розенбаум політичні погляди:
7 грудня 2003 року Розенбаум став депутатом російського парламенту (четверта Дума) від владної партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F «Єдина Росія», та заступника голови комітету Держдуми РФ з культури.
Підтримка окупації України:
Підтримав позицію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Путіна щодо https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російської агресії в Кримуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-5 [5]. Підтримав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) Російське вторгнення в Україну у 2022 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-29 [29]. У червні 2022 року в інтерв'ю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ксенії Собчак висловився так: «не вважаю свободою, коли люди не можуть висловлювати свою думку на користь меншості, яка окупувала своєю ідеологією Україну» та «Окупанти насправді - це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Західна Україна, прокачана грошима https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82 колективного Заходу.»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-30 [
а от американського режисера кончаловського бачу