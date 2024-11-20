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Российский актер-путинист Машков, призывавший к захвату Украины, заочно приговорен к 10 годам заключения, - СБУ

Російського актора-путініста Машкова заочно засудили в Україні

Российского актера Владимира Машкова, который восхваляет войну РФ против нашей страны, заочно осудили в Украине и лишили квартиры площадью 100 м² в элитном районе на побережье Одессы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что Машков входит в пул кремлевских пропагандистов и часто выступает на массовых акциях по поддержке полномасштабной войны против Украины.

Что установило следствие

В декабре 2023 года его назначили сопредседателем "избирательного штаба" Владимира Путина на выборах президента РФ. Тогда Машков ездил по России и временно захваченным регионам Украины, где героизировал оккупационные группировки РФ.

Среди прочего, во время прокремлевских "концертов-митингов" Машков призывал к продолжению ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

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В чем признали виновным?

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал Машкова виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 210 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 436 (пропаганда войны).

Заочным приговором Винницкий городской суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащей ему квартиры в Одессе.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения осужденного к ответственности за преступления против нашего государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российскому актеру Певцову, призывавшему к захвату всей Украины, сообщено о подозрении, - СБУ

машков

Автор: 

актер (295) приговор (1216) путин владимир (31244) СБУ (19889) шоу-бизнес (151)


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Топ комментарии
+8
Лучше бы его признали террористом и прицепили ему черную метку с вознаграждением за уничтожение. Пускай бы даже в туалет боялся идти посрать. Остальные тоже бы репы почесали
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20.11.2024 17:05
+5
кончений пі@ар
їпанутий на увесь друшляг
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20.11.2024 16:57
+5
Кажуть від цього підора навіть рідна дочка відмовилась.
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20.11.2024 17:16
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кончений пі@ар
їпанутий на увесь друшляг
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20.11.2024 16:57 Ответить
Лучше бы его признали террористом и прицепили ему черную метку с вознаграждением за уничтожение. Пускай бы даже в туалет боялся идти посрать. Остальные тоже бы репы почесали
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20.11.2024 17:05 Ответить
Це тобі не Гоцмана удавати...
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20.11.2024 17:10 Ответить
Адесіти імєні втарово мая нєзабудут нєпрастят!
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20.11.2024 17:10 Ответить
Карєнниє адісіти скарбят з цього приводу...
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20.11.2024 17:13 Ответить
Кажуть від цього підора навіть рідна дочка відмовилась.
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20.11.2024 17:16 Ответить
Я вас не знаю. Мне неинтересно ходить с вами по одной Одессе.

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20.11.2024 17:41 Ответить
А як це падло з одеським акцентом балакало. Мабуть мріяв, як Одеса буде «руzкій горад».
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20.11.2024 17:46 Ответить
Так как оно балакало, то так в Одессе последний полупоц не разговаривает.
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20.11.2024 17:56 Ответить
Мало! Подстрекатели должны сидеть больше!
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20.11.2024 17:49 Ответить
це як заочно відсмоктати
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20.11.2024 18:12 Ответить
 
 