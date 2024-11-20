Российский актер-путинист Машков, призывавший к захвату Украины, заочно приговорен к 10 годам заключения, - СБУ

Российского актера Владимира Машкова, который восхваляет войну РФ против нашей страны, заочно осудили в Украине и лишили квартиры площадью 100 м² в элитном районе на побережье Одессы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что Машков входит в пул кремлевских пропагандистов и часто выступает на массовых акциях по поддержке полномасштабной войны против Украины.

Что установило следствие

В декабре 2023 года его назначили сопредседателем "избирательного штаба" Владимира Путина на выборах президента РФ. Тогда Машков ездил по России и временно захваченным регионам Украины, где героизировал оккупационные группировки РФ.

Среди прочего, во время прокремлевских "концертов-митингов" Машков призывал к продолжению ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Читайте также: Концерт пропутинской певицы Анны Нетребко в Швейцарии отменили из-за мирной конференции по Украине

В чем признали виновным?

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал Машкова виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 210 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны).

Заочным приговором Винницкий городской суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащей ему квартиры в Одессе.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения осужденного к ответственности за преступления против нашего государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российскому актеру Певцову, призывавшему к захвату всей Украины, сообщено о подозрении, - СБУ