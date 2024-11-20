Російського актора-путініста Машкова, який закликав до захоплення України, заочно засуджено до 10 років ув’язнення, - СБУ

Російського актора Володимира Машкова, який вихваляє війну РФ проти нашої країни, заочно засудили в Україні та позбавили квартири площею 100 м² в елітному районі на узбережжі Одеси.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що Машков входить до пулу кремлівських пропагандистів і часто виступає на масових акціях із підтримки повномасштабної війни проти України.

Що встановило слідство

У грудні 2023 року його призначили співголовою "виборчого штабу" Володимира Путіна на виборах президента РФ. Тоді Машков їздив по Росії й тимчасово захоплених регіонах України, де героїзував окупаційні угруповання РФ.

Серед іншого, під час прокремлівських "концертів-мітингів" Машков закликав до продовження ударів по цивільній інфраструктурі України.

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У чому визнали винним?

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Машкова винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 210 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни).

Заочним вироком Вінницький міський суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією належної квартири в Одесі.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення засудженого до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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