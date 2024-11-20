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Новини
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Російського актора-путініста Машкова, який закликав до захоплення України, заочно засуджено до 10 років ув’язнення, - СБУ

Російського актора-путініста Машкова заочно засудили в Україні

Російського актора Володимира Машкова, який вихваляє війну РФ проти нашої країни, заочно засудили в Україні та позбавили квартири площею 100 м² в елітному районі на узбережжі Одеси.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що Машков входить до пулу кремлівських пропагандистів і часто виступає на масових акціях із підтримки повномасштабної війни проти України.

Що встановило слідство

У грудні 2023 року його призначили співголовою "виборчого штабу" Володимира Путіна на виборах президента РФ. Тоді Машков їздив по Росії й тимчасово захоплених регіонах України, де героїзував окупаційні угруповання РФ.

Серед іншого, під час прокремлівських "концертів-мітингів" Машков закликав до продовження ударів по цивільній інфраструктурі України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Актору-путіністу Гогунському, який закликав до війни РФ проти України, повідомлено про підозру, - СБУ

У чому визнали винним?

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Машкова винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 210 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 436 (пропаганда війни).

Заочним вироком Вінницький міський суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією належної квартири в Одесі.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення засудженого до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російському актору Машкову, який очолив "виборчий штаб" Путіна, повідомлено про нову підозру, - СБУ 

машков

Автор: 

актор (142) вирок (1064) путін володимир (23766) СБУ (12786) шоу-бізнес (112)


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Топ коментарі
+8
Лучше бы его признали террористом и прицепили ему черную метку с вознаграждением за уничтожение. Пускай бы даже в туалет боялся идти посрать. Остальные тоже бы репы почесали
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20.11.2024 17:05
+5
кончений пі@ар
їпанутий на увесь друшляг
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20.11.2024 16:57
+5
Кажуть від цього підора навіть рідна дочка відмовилась.
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20.11.2024 17:16
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кончений пі@ар
їпанутий на увесь друшляг
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20.11.2024 16:57 Відповісти
Лучше бы его признали террористом и прицепили ему черную метку с вознаграждением за уничтожение. Пускай бы даже в туалет боялся идти посрать. Остальные тоже бы репы почесали
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20.11.2024 17:05 Відповісти
Це тобі не Гоцмана удавати...
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20.11.2024 17:10 Відповісти
Адесіти імєні втарово мая нєзабудут нєпрастят!
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20.11.2024 17:10 Відповісти
Карєнниє адісіти скарбят з цього приводу...
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20.11.2024 17:13 Відповісти
Кажуть від цього підора навіть рідна дочка відмовилась.
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20.11.2024 17:16 Відповісти
Я вас не знаю. Мне неинтересно ходить с вами по одной Одессе.

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20.11.2024 17:41 Відповісти
А як це падло з одеським акцентом балакало. Мабуть мріяв, як Одеса буде «руzкій горад».
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20.11.2024 17:46 Відповісти
Так как оно балакало, то так в Одессе последний полупоц не разговаривает.
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20.11.2024 17:56 Відповісти
Мало! Подстрекатели должны сидеть больше!
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20.11.2024 17:49 Відповісти
це як заочно відсмоктати
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20.11.2024 18:12 Відповісти
 
 