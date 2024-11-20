Російського актора-путініста Машкова, який закликав до захоплення України, заочно засуджено до 10 років ув’язнення, - СБУ
Російського актора Володимира Машкова, який вихваляє війну РФ проти нашої країни, заочно засудили в Україні та позбавили квартири площею 100 м² в елітному районі на узбережжі Одеси.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зазначається, що Машков входить до пулу кремлівських пропагандистів і часто виступає на масових акціях із підтримки повномасштабної війни проти України.
Що встановило слідство
У грудні 2023 року його призначили співголовою "виборчого штабу" Володимира Путіна на виборах президента РФ. Тоді Машков їздив по Росії й тимчасово захоплених регіонах України, де героїзував окупаційні угруповання РФ.
Серед іншого, під час прокремлівських "концертів-мітингів" Машков закликав до продовження ударів по цивільній інфраструктурі України.
У чому визнали винним?
На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Машкова винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 210 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 436 (пропаганда війни).
Заочним вироком Вінницький міський суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією належної квартири в Одесі.
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення засудженого до відповідальності за злочини проти нашої держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
їпанутий на увесь друшляг