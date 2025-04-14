УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5104 відвідувача онлайн
Новини Пропаганда РФ
7 335 68

Венс повторює фрази російської пропаганди і не розуміє, що відбувається в Україні, - Зеленський

Зеленський про роль Туреччини в гарантіях безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що віцепрезидент США Джей Ді Венс демонструє нерозуміння війни в Україні і повторює риторику, яку раніше озвучувала російська пропаганда.

Про це він сказав в інтерв’ю програмі 60 minutes, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови з журналістами Зеленський зазначив, що під час зустрічей української сторони з американськими представниками Києву доводиться "виправдовуватись за те, чого ніколи не було".

"Це зміна реальності, в яку я не хочу грати", - пояснив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чисельність армії не можна зменшувати - її вистачає лише для стримування ворога, - Зеленський

За його словами, Джей Ді Венс неодноразово висловлював думку, що страждання у війні зазнають і росіяни, і нібито немає чіткої впевненості в тому, хто саме розпочав війну.

"Не ми напали - це перше. Мені здається, що віцепрезидент Венс якимось чином виправдовує дії Путіна. Я намагався пояснити йому, що тут не можна шукати щось посередині, тут є агресор, а є жертва. Росіяни - агресор, ми - жертва. Це всі розуміють", - наголосив Зеленський.

Президент також розкритикував тези про те, що Путін нібито "прийшов на території, де живуть росіяни", що зазвичай використовується як виправдання окупації.

"Я перебуваю в Україні та розумію, що відбулося, а він зовсім не розуміє. Він говорить тими самими фразами, якими до цього говорили росіяни по телевізору", - підсумував Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми хочемо, щоб США були серед учасників іноземного військового контингенту, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) війна в Україні (3839) Джей Ді Венс (86)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
Гарно ткнув пикою в лайно!
показати весь коментар
14.04.2025 14:30
+16
І тому дії росії виправдані?
показати весь коментар
14.04.2025 14:40
+14
Як пояснити щось тому, хто не бажає слухати??? Ти можеш кацапу в чатрулетці роз'яснити що вони напали і вони агресори і вони винні у цій війні??? Там суцільна стіна і той Венс такий самий ідіот!
показати весь коментар
14.04.2025 14:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарно ткнув пикою в лайно!
показати весь коментар
14.04.2025 14:30 Відповісти
Бо його досі не ткнув пикою український народ.
показати весь коментар
14.04.2025 14:50 Відповісти
Так і зеля з зебілами не бачили, аж до 2022 року, коли вже не можна було не побачити.
Ато путін нападе ги ги
показати весь коментар
14.04.2025 14:44 Відповісти
Печально что они тоже Зелю могут ткнуть в криптокошельки наварованных на войне денег! Нам не легче от его трепотни!
показати весь коментар
14.04.2025 15:43 Відповісти
І тому дії росії виправдані?
показати весь коментар
14.04.2025 14:40 Відповісти
Тому грошей більше не буде
показати весь коментар
14.04.2025 14:50 Відповісти
Гроші Європа дає, від США в першу чергу потрібна зброя.
показати весь коментар
14.04.2025 14:53 Відповісти
Тільки ціна зросте в рази, Тому що вибору немає... кількість буде нижча, зі складів вже наврятче щось одгрузять...
показати весь коментар
14.04.2025 15:03 Відповісти
Так Америка буде зароблять гроші...
показати весь коментар
14.04.2025 15:05 Відповісти
Взагалі-то мова йшла про те, що напад росії ніби виправданий поганим керівництвом державою з боку зєлі.
Якщо держава корумпована і неефективна, її можна анексувати, бо не шкода. Так виходить.
показати весь коментар
14.04.2025 15:09 Відповісти
тому що вони розумово відсталі, як і ти хто пише тупі пости під ніком Иван #585557
показати весь коментар
14.04.2025 22:49 Відповісти
Вава, так поясни йому, в тебе сотні тлумачів, сформулюйте правильну точку зору, щоб до нього дійшло
показати весь коментар
14.04.2025 14:31 Відповісти
Як пояснити щось тому, хто не бажає слухати??? Ти можеш кацапу в чатрулетці роз'яснити що вони напали і вони агресори і вони винні у цій війні??? Там суцільна стіна і той Венс такий самий ідіот!
показати весь коментар
14.04.2025 14:41 Відповісти
Він вже пробував пояснити в Овальному кабінеті.
показати весь коментар
14.04.2025 14:52 Відповісти
Як він йому пояснить? Цей бовдур не користується послугами професійного перекладача. Згадайте (або перегляньте за посиланням), яка тут вчора була баталія щодо сказаного Трампом "put up or shut up".
показати весь коментар
14.04.2025 15:16 Відповісти
"..Києву доводиться "виправдовуватись за те, чого ... Джерело: https://censor.net/ua/n3546704
- "виправдовується винний !" (народна приказка)
показати весь коментар
14.04.2025 14:32 Відповісти
ХЗШ.
Подзвенить Вовунчик своїми роздутими тестікулами, поторлхтить ротом, і закопається все глибше.
показати весь коментар
14.04.2025 14:33 Відповісти
Хруню, якщо ти пишеш "україна" з малої літери і не поважаєш президента України, то йди на хєр кацапе.
показати весь коментар
14.04.2025 14:37 Відповісти
На цьому кацапська ботва і палиться ...
А ще - їх видають фірмові кацапські ознаки - хамство і матюки
показати весь коментар
14.04.2025 14:43 Відповісти
а підступність і дурість видають не кацапа ?
а кого тоді...може зебільчика
показати весь коментар
14.04.2025 14:56 Відповісти
Вимагати можеш у своєї жінки! Хоч я і не фанат Зеленського, але дозволяти гадити на Україну нікому не дозволено, а тобі, засранцю, тим більше! Він зробив усе правильно і начхати на той uвальний кабінет разом з його хворим на всю голову господарем!!!
показати весь коментар
14.04.2025 16:18 Відповісти
це, у тебе в сизрані тобі уродженому кріпаку не дозволено криво дивитися на хазяїна, а україна вільна країна, українці вільні люди!
показати весь коментар
14.04.2025 16:21 Відповісти
Пішов геть кацапе!!!
показати весь коментар
14.04.2025 17:16 Відповісти
Це тільки в мухосранську назву країни пишуть з маленької літери. Так що пішов геть, кацапський хрюня!
показати весь коментар
14.04.2025 22:39 Відповісти
якраз проблема в тому що асоціюють
навіть питають прямо - ти підтримуєш зеленського ? не Україну і українців
це його досягнення, він викреслив усіх і залишив лише себе, потвору і крадія
б'ють по ньому, його зловживання і злочинах, а отримуємо ми
показати весь коментар
14.04.2025 14:46 Відповісти
Так він до нього і близько не підходив. Інтерв'ю він дав у Кривому Розі.
показати весь коментар
14.04.2025 14:53 Відповісти
гриша. ти довб..ий коzел. і на чиїй ти стороні зараз? у нас зараз один президент і це зєля. як нам не було б прикро.
показати весь коментар
14.04.2025 16:15 Відповісти
ти мене не приписуй до своєї секти зе!імбецилів.
показати весь коментар
14.04.2025 16:17 Відповісти
молодець. Публічна суперечка з віце-президентом США саме те, що нам потрібно. Журналісти його присоромлять і він змінить свою думку
показати весь коментар
14.04.2025 14:34 Відповісти
И что ты предлагаешь, молчать?
показати весь коментар
14.04.2025 14:35 Відповісти
так, мовчати у публічній площині і працювати через професійних лобістів і дипломатів. Це не рівноправні стосунки
показати весь коментар
14.04.2025 14:48 Відповісти
Він наслідки для України добре розуміє.
показати весь коментар
14.04.2025 14:40 Відповісти
Каже так як є
показати весь коментар
14.04.2025 14:34 Відповісти
І знов Остара понесло(
показати весь коментар
14.04.2025 14:34 Відповісти
А чому твої 5-6 "потужних" менеджерів, йому не розтлумачили, що і до чого?
показати весь коментар
14.04.2025 14:35 Відповісти
Зайди на будь-який кацапський форум і спробуй їм щось розтлумачити. Так само і трампонам.
показати весь коментар
14.04.2025 14:55 Відповісти
багато тексту
Ти коли президентом почнеш працювати?
показати весь коментар
14.04.2025 14:37 Відповісти
венс як і будь-який інший вихідець з heartland (глибинки), НІЧОГО не знає про історію інших країн. Його обізнаність на цій темі обмежується сюжетами з рашатудей та відео з ютуба. Ну і ще сюди додається інформація, яку він отримує від рашистських аналітиків, які працюють у американських think tanks.

До того ж, мати у нього була наркозалежною. Тому виховувала його бабуся. Батька взагалі не було. Ну от і виросло таке чувирло, яке зневажає американський істеблішмент і вдає із себе голос простих людей.
показати весь коментар
14.04.2025 14:39 Відповісти
"Це зміна реальності, в яку я не хочу грати"

Це не зміна реальності - це твої шашлички, Вова, тільки по американськи, зветься барбекю - але суть одна. Зеленський, вже награвся у "зміну реальності" - тож дай і іншим погратися... Не краще ніж на роялі огірком.
показати весь коментар
14.04.2025 14:39 Відповісти
Небритий,тупий покидьок,що провалив оборону країни,пустив ворога,розвів тотальну корупцію вирішив інших повчати?
Це не сон???
показати весь коментар
14.04.2025 14:39 Відповісти
Я намагався пояснити йому, що тут не можна шукати щось посередині Джерело: https://censor.net/ua/n3546704 - вааауу, оце потужно після "сойдемся посередине"
показати весь коментар
14.04.2025 14:39 Відповісти
прорашистська американська гоп-компанія все добре розуміє .і розуміє саме так.як розуміє куйло-НЕ ІНАКШЕ
показати весь коментар
14.04.2025 14:40 Відповісти
США скочуються на рівень Аргентини - їх і треба копняками годувати. Європа на них махнула рукою - і нам пора. Іспанський сором за таку америку. Гірше раші.
Мої однокласники і одногрупники, які гордилися, що впригнули у громадянство США тепер соромляться і будуть повертатися назад.
показати весь коментар
14.04.2025 14:40 Відповісти
Так соромно. Це дійсно так. Але ж не до такого вже рівню щоб з вікна викидатись багатоповерхівки чи кудись повертатись... Америка вічна , Трамп ні.... Так , це ганебне явище в історіі Америки, як до речі і зеленський в історіі Украіни. Нічого, переживо.....
показати весь коментар
14.04.2025 17:18 Відповісти
Шашличний не розуміє, що посольство США знає про події в Україні більше за нього, тому звинувачувати Венса в некомпетентності смішно.
показати весь коментар
14.04.2025 14:40 Відповісти
Собаку обучить можно, Зеленского- нет. Эго, сравнимое с трамповским, но весовая категория не та.
показати весь коментар
14.04.2025 14:40 Відповісти
Все дуже просто - кацапи працювали , з командою Тромба , ще до того , як він перемяг на виборах ! Тому звісно , що він і його команда дивляться , на ситуацію , кацапськими очима ...
А наші - нічого не робили тоді , от і маємо такий результат ...((
Вітання українській дипломатії ...
показати весь коментар
14.04.2025 14:41 Відповісти
А цапи з командою Зе не працювали?
показати весь коментар
14.04.2025 16:10 Відповісти
Муд...к. Ти забув як ти казав - єто не рускіє наступают, єто украінци отодвигают своі граніци в глубь України.
показати весь коментар
14.04.2025 14:50 Відповісти
Венс повторює фрази російської пропаганди

Лікарі діагностували у поцепрезидента Венса ехолалію та гострий **********.
показати весь коментар
14.04.2025 14:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Y0wuJX8T9Q0&pp=ygUK0LrQuNGA0ZbQuQ%3D%3D Російсько-американський єврей Віткофф, лялькар Трампа, намагається вкрасти в нас Херсон і Запоріжжя
показати весь коментар
14.04.2025 14:52 Відповісти
Я перебуваю в Україні та розумію, що відбулося, а він зовсім не розуміє Джерело: https://censor.net/ua/n3546704

Ну ще треба було докинути що Венс тупий хіллбіллі евангеліст щоб вже остаточно США поставило хрест на Україні. Ну нахера ти це базікаєш потужний в бік такого харизмата як Венс-щоб уязвити? Твої висери роблять тільки гірше країні хоча "альбіонним та круасанним" партнерам в Европі це мабуть мед бо вигідне шоу продовжується
показати весь коментар
14.04.2025 14:53 Відповісти
хто венс бугага харізмат з підведеними очима та якщо поголится дуже схож на рядового кучу А вже за казки що цей поц писав про свого саджа і свое авто кумедні Це вперше було в романах за КМП ще часів наму це вонс плагіатор А ще він з тих хілбілі що грають на банджо та трахають своіх сестер (ц) Гарячі Голови В Іраку венс ухав в прес центрі бо йго там пер в гузно капелан потім капелана засудили вже по гражданці за педофілію файний бойвий щлях
показати весь коментар
14.04.2025 15:06 Відповісти
Роками дивився канали "рассия 24" та "звєзда" - дах зірве на 100 %....
показати весь коментар
14.04.2025 15:03 Відповісти
це ти зараз про венса чи зелю?
показати весь коментар
14.04.2025 15:46 Відповісти
Про Венса...
показати весь коментар
14.04.2025 15:53 Відповісти
"руские просто передвигают границу".
нагугли який ватник це сказав.
показати весь коментар
14.04.2025 16:40 Відповісти
Венс не розуміє...так і ти з 19р , 🤡 хорьок кремлівський ,такі самі тези пхав, про мижебратья ,всі на шашликі ...шо ти мудило розумієш ,як втриматися в кріслі президента ?!
показати весь коментар
14.04.2025 15:16 Відповісти
Послать на большой орган шайку вымогателей и мародеров из Орального кабинета.
Предложить китайцам 50/50 сотрудничество в экономики Украины.
Объявить прекращение огня и при посредничестве Китая вступить в переговоры с кацапсинами.
Нельзя откладывать неизбежное. Лучшего варианта нет и не будет.
Ситуация будет только ухудшаться и будут расти бессмысленные потери.

показати весь коментар
14.04.2025 15:46 Відповісти
Нагадує одного клоуна, якого кацапи в змові з укролігархами протягли в презеденти. До тепер ніхрена не тямить, і орієнтується тільки на принесений текст.
показати весь коментар
14.04.2025 16:19 Відповісти
73%, напоминаю:

"Я не погоджуся йти на війну на Донбас. Я знаю, що є багато теплих голівок, особливо тих, хто проводить мітинги і каже: «Йдемо битися і виграємо все назад!». Але якою ціною? Це ще одна історія життя і землі. Я не буду цього робити. Якщо це не задовольняє суспільство, то прийде новий лідер, який задовольнить ці вимоги. Але я ніколи на це не піду."

Зеленский, декабрь 2019 г.
показати весь коментар
14.04.2025 16:57 Відповісти
Ішак намагаєтья вийти сухим із води. Чмо тупориле, ти пояснюй не Венсу, а власному народу, чому не готував країну та приховував від суспільства загрозу війни.
показати весь коментар
14.04.2025 20:29 Відповісти
 
 