Венс повторює фрази російської пропаганди і не розуміє, що відбувається в Україні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що віцепрезидент США Джей Ді Венс демонструє нерозуміння війни в Україні і повторює риторику, яку раніше озвучувала російська пропаганда.
Про це він сказав в інтерв’ю програмі 60 minutes, інформує Цензор.НЕТ.
Під час розмови з журналістами Зеленський зазначив, що під час зустрічей української сторони з американськими представниками Києву доводиться "виправдовуватись за те, чого ніколи не було".
"Це зміна реальності, в яку я не хочу грати", - пояснив президент.
За його словами, Джей Ді Венс неодноразово висловлював думку, що страждання у війні зазнають і росіяни, і нібито немає чіткої впевненості в тому, хто саме розпочав війну.
"Не ми напали - це перше. Мені здається, що віцепрезидент Венс якимось чином виправдовує дії Путіна. Я намагався пояснити йому, що тут не можна шукати щось посередині, тут є агресор, а є жертва. Росіяни - агресор, ми - жертва. Це всі розуміють", - наголосив Зеленський.
Президент також розкритикував тези про те, що Путін нібито "прийшов на території, де живуть росіяни", що зазвичай використовується як виправдання окупації.
"Я перебуваю в Україні та розумію, що відбулося, а він зовсім не розуміє. Він говорить тими самими фразами, якими до цього говорили росіяни по телевізору", - підсумував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ато путін нападе ги ги
Якщо держава корумпована і неефективна, її можна анексувати, бо не шкода. Так виходить.
- "виправдовується винний !" (народна приказка)
Подзвенить Вовунчик своїми роздутими тестікулами, поторлхтить ротом, і закопається все глибше.
А ще - їх видають фірмові кацапські ознаки - хамство і матюки
а кого тоді...може зебільчика
навіть питають прямо - ти підтримуєш зеленського ? не Україну і українців
це його досягнення, він викреслив усіх і залишив лише себе, потвору і крадія
б'ють по ньому, його зловживання і злочинах, а отримуємо ми
Ти коли президентом почнеш працювати?
До того ж, мати у нього була наркозалежною. Тому виховувала його бабуся. Батька взагалі не було. Ну от і виросло таке чувирло, яке зневажає американський істеблішмент і вдає із себе голос простих людей.
Це не зміна реальності - це твої шашлички, Вова, тільки по американськи, зветься барбекю - але суть одна. Зеленський, вже награвся у "зміну реальності" - тож дай і іншим погратися... Не краще ніж на роялі огірком.
Це не сон???
Мої однокласники і одногрупники, які гордилися, що впригнули у громадянство США тепер соромляться і будуть повертатися назад.
А наші - нічого не робили тоді , от і маємо такий результат ...((
Вітання українській дипломатії ...
Лікарі діагностували у поцепрезидента Венса ехолалію та гострий **********.
Ну ще треба було докинути що Венс тупий хіллбіллі евангеліст щоб вже остаточно США поставило хрест на Україні. Ну нахера ти це базікаєш потужний в бік такого харизмата як Венс-щоб уязвити? Твої висери роблять тільки гірше країні хоча "альбіонним та круасанним" партнерам в Европі це мабуть мед бо вигідне шоу продовжується
нагугли який ватник це сказав.
Предложить китайцам 50/50 сотрудничество в экономики Украины.
Объявить прекращение огня и при посредничестве Китая вступить в переговоры с кацапсинами.
Нельзя откладывать неизбежное. Лучшего варианта нет и не будет.
Ситуация будет только ухудшаться и будут расти бессмысленные потери.
"Я не погоджуся йти на війну на Донбас. Я знаю, що є багато теплих голівок, особливо тих, хто проводить мітинги і каже: «Йдемо битися і виграємо все назад!». Але якою ціною? Це ще одна історія життя і землі. Я не буду цього робити. Якщо це не задовольняє суспільство, то прийде новий лідер, який задовольнить ці вимоги. Але я ніколи на це не піду."
Зеленский, декабрь 2019 г.