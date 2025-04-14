Венс повторює фрази російської пропаганди і не розуміє, що відбувається в Україні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що віцепрезидент США Джей Ді Венс демонструє нерозуміння війни в Україні і повторює риторику, яку раніше озвучувала російська пропаганда.

Про це він сказав в інтерв’ю програмі 60 minutes, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови з журналістами Зеленський зазначив, що під час зустрічей української сторони з американськими представниками Києву доводиться "виправдовуватись за те, чого ніколи не було".

"Це зміна реальності, в яку я не хочу грати", - пояснив президент.

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За його словами, Джей Ді Венс неодноразово висловлював думку, що страждання у війні зазнають і росіяни, і нібито немає чіткої впевненості в тому, хто саме розпочав війну.

"Не ми напали - це перше. Мені здається, що віцепрезидент Венс якимось чином виправдовує дії Путіна. Я намагався пояснити йому, що тут не можна шукати щось посередині, тут є агресор, а є жертва. Росіяни - агресор, ми - жертва. Це всі розуміють", - наголосив Зеленський.

Президент також розкритикував тези про те, що Путін нібито "прийшов на території, де живуть росіяни", що зазвичай використовується як виправдання окупації.

"Я перебуваю в Україні та розумію, що відбулося, а він зовсім не розуміє. Він говорить тими самими фразами, якими до цього говорили росіяни по телевізору", - підсумував Зеленський.

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