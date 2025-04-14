Ми хочемо, щоб США були серед учасників іноземного військового контингенту, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив зацікавленість у тому, щоб Сполучені Штати стали учасниками іноземного військового контингенту.

Про це він сказав в інтерв'ю 60 Minutes на CBS, передає Цензор.НЕТ.

"Ми сприймаємо Сполучені Штати як нашого стратегічного партнера. Ми тільки так до цього відносимося і навіть ті непорозуміння, я вважаю, що це деталі, але в загальному сенсі у нас є розуміння, що ми стратегічні партнери - Україна і Америка. Тому ми хочемо Америку обов'язково серед таких країн (що входитимуть до іноземного військового контингенту. - Ред.). В тому чи іншому виді це може бути. ... Тобто може бути контингент, і Америка може показати, що вони захищають небо - це може бути ППО і літаки, не обов'язково boots on the ground (участь військових на певній території. - Ред.). Питання у тому, що це союзницькі війська: хтось на землі, як я сказав, хтось - у небі, хтось - на морі", - пояснив глава держави.

Зеленський зазначив, що показати це союзництво - це важливий сигнал для України і гарантія безпеки.

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