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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Ми хочемо, щоб США були серед учасників іноземного військового контингенту, - Зеленський

Участь США в іноземному військовому контингенті. Що каже Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив зацікавленість у тому, щоб Сполучені Штати стали учасниками іноземного військового контингенту.

Про це він сказав в інтерв'ю 60 Minutes на CBS, передає Цензор.НЕТ.

"Ми сприймаємо Сполучені Штати як нашого стратегічного партнера. Ми тільки так до цього відносимося і навіть ті непорозуміння, я вважаю, що це деталі, але в загальному сенсі у нас є розуміння, що ми стратегічні партнери - Україна і Америка. Тому ми хочемо Америку обов'язково серед таких країн (що входитимуть до іноземного військового контингенту. - Ред.). В тому чи іншому виді це може бути. ... Тобто може бути контингент, і Америка може показати, що вони захищають небо - це може бути ППО і літаки, не обов'язково boots on the ground (участь військових на певній території. - Ред.). Питання у тому, що це союзницькі війська: хтось на землі, як я сказав, хтось - у небі, хтось - на морі", - пояснив глава держави.

Зеленський зазначив, що показати це союзництво - це важливий сигнал для України і гарантія безпеки.

Читайте: Точно більше ніж шість країн готові до розгортання військ в Україні, - міністр оборони Естонії Певкур

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) миротворці (832) США (22778)


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Топ коментарі
+11
А пересічні хочуть щоб зелений сів на лаву підсудних
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14.04.2025 12:53
+10
Давно очевидно, що Україна потребує нового військово-політичного керівництва. У того, що є, бліда неміч, і організаційне безсилля. З зе-мародерами Україна тільки втрачатиме людський ресурс (а він не нескінченний).
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14.04.2025 12:47
+6
Ми хочемо, щоб США були серед учасників іноземного військового контингенту, - Зеленський

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14.04.2025 12:37
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зЄ ХОЧЕ, А РИЖЕ ЧМО НЕ ХОЧЕ. ПО ЧІЄМУ БУДЕ?
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14.04.2025 12:36 Відповісти
це не реально, бо життя, то не Голлівуд
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14.04.2025 12:37 Відповісти
Ми хочемо, щоб США були серед учасників іноземного військового контингенту, - Зеленський

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14.04.2025 12:37 Відповісти
Цікавий зміст казок, хоча його не розгадали. Метафорами про вічне життя, що можливе тільки для єдиної комбінації жінки І чоловіка.
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14.04.2025 13:05 Відповісти
Зрозумівши дещо про майбутнього "нобелівського лауреата", фраза .....ми хочемо... звучить якось дуже дивно.
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14.04.2025 12:41 Відповісти
ОЙЙЙЙЙ КРЕТИН - вони созники РФ - шо ти від них хочеш?
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14.04.2025 12:42 Відповісти
Методички вже змінились чи тебе не попередили?Трамп вже нормальний чувак
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14.04.2025 12:56 Відповісти
Він потім скаже що посередині це бажали американці.
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14.04.2025 13:56 Відповісти
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14.04.2025 12:46 Відповісти
Правилно : бай - бай - бай из подворотни Кривой Рога.
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15.04.2025 03:40 Відповісти
Давно очевидно, що Україна потребує нового військово-політичного керівництва. У того, що є, бліда неміч, і організаційне безсилля. З зе-мародерами Україна тільки втрачатиме людський ресурс (а він не нескінченний).
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14.04.2025 12:47 Відповісти
А пересічні хочуть щоб зелений сів на лаву підсудних
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14.04.2025 12:53 Відповісти
Епать неадекват. неудивительно что оно так неадекватно похерило Конституцию и створило тцка и дало такие полномочия мусорне.
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14.04.2025 12:54 Відповісти
"ПАМЄДЛЄНІЄ, Я ЗАПІСССУЮ"
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14.04.2025 13:51 Відповісти
Нафіга ?
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14.04.2025 13:54 Відповісти
Вони ще самі не знають))
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14.04.2025 14:24 Відповісти
Байден, а чого ми досі не в НАТО?
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14.04.2025 14:25 Відповісти
Військові США можуть бути в Україні тільки в двух випадках. Або противника України росію замінять на ПМР чи наприклад Вірменію, або у Львові побудують студії Голівуду.
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14.04.2025 14:28 Відповісти
Є суттєва різниця між, здавалося б, однаковими твердженнями - «Ми хочемо» і «Ми б хотіли».
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14.04.2025 14:51 Відповісти
 
 