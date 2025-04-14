Чисельність армії не можна зменшувати - її вистачає лише для стримування ворога, - Зеленський

Українська армія не може бути зменшена, оскільки лише в теперішньому складі вона здатна ефективно стримувати ворога.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю програмі 60 Minutes, інформує Цензор.НЕТ.

"Нашу армію не можна зменшувати, тому що в такій кількості вона сьогодні стримує ворога. Ми не робимо якісь великі операції по деокупації. Ні. Цієї кількості не достатньо для цього. І тому найважливіше - стримувати ворога, - зазначив глава держави.

Президент наголосив, що ключовою гарантією безпеки для країни є не зменшення війська, а його підтримка, укомплектування та фінансування.

"І саме стримуванням ми займаємося. І тому та кількість, яка є, зменшувати її не можна", - підкреслив він.

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