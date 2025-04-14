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Новини Зменшення армії
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Чисельність армії не можна зменшувати - її вистачає лише для стримування ворога, - Зеленський

Зеленський про заморожені активи РФ

Українська армія не може бути зменшена, оскільки лише в теперішньому складі вона здатна ефективно стримувати ворога.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю програмі 60 Minutes, інформує Цензор.НЕТ.

"Нашу армію не можна зменшувати, тому що в такій кількості вона сьогодні стримує ворога. Ми не робимо якісь великі операції по деокупації. Ні. Цієї кількості не достатньо для цього. І тому найважливіше - стримувати ворога, - зазначив глава держави.

Президент наголосив, що ключовою гарантією безпеки для країни є не зменшення війська, а його підтримка, укомплектування та фінансування.

"І саме стримуванням ми займаємося. І тому та кількість, яка є, зменшувати її не можна", - підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми хочемо, щоб США були серед учасників іноземного військового контингенту, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) ЗСУ (7542)


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Топ коментарі
+21
Дайте йому п'яту повістку.
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14.04.2025 13:07
+14
Гандон штопаний! 🤬
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14.04.2025 13:15
+14
А якого ворога стримують прикордонники на західному кордоні, роти охорони тецека, армії податківців, митників, прокурорів і суддів?
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14.04.2025 13:15
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Йосип Сталін особисто не оголошував військовий стан. Однак, під час Другої світової війни в СРСР було введено військовий стан указами Президії Верховної Ради СРСР, а не особисто Сталіним.
Військовий стан вводився поетапно на різних територіях СРСР протягом війни:

22 червня 1941 року: у Москві, Ленінграді та більшості областей, країв і республік європейської частини СРСР. Серпень 1942 року: в окремих містах Закавказзя, на Чорноморському та Каспійському узбережжях. Вересень 1942 року: в Грузинській РСР, Азербайджанській РСР та Вірменській РСР. Квітень 1943 року: на всіх залізницях СРСР. Травень 1943 року: на морському та річковому транспорті.
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14.04.2025 13:05 Відповісти
А як же велике асфальтування? Невдобно якось получаєцця.
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14.04.2025 13:06 Відповісти
Взяв з Тєлєги
"Звірячий російський удар по Сумах - чергова трагедія, яка могла не статися. Якби Україна мала власний протиракетний щит. Якби влада не профукала шанс створити його ще до великої війни.Йдеться про український ЗРК «Кільчень» - проєкт КБ "Південне". Це мав бути наш аналог Patriot.Ще у листопаді 2021 року гендиректор КБ "Південне" Олександр Кушнарьов вимагав від уряду фінансування розробки
(https://defence-ua.com/people_and_company/pershij_prototip_ukrajinskoji_zrk_velikoji_dalnosti_kilchen_kb_pivdenne_obitsjaje_zrobiti_za_3_roki-5276.html).
Усі розрахунки були. Документація - розроблена ще ДО 2019 року.

Характеристики «Кільченя» вражали:
▪️ зона виявлення цілей - 400 км
▪️ знищення дозвукових ракет - до 280 км
▪️ надзвукових літаків - 130 км
▪️ балістики - до 44 км
Це міг бути український Patriot. Це могло бути в небі над Сумами, Харковом, Дніпром, Одесою.
Але не було.
Бо замість вкладати у власну безпеку - хтось вкладав у олігархічні схеми, «велике крадівництво» і політичну показуху.
▪️ На дороги - мільярди.
▪️ На піар - мільярди.
▪️ На український ЗРК - нуль.
І сьогодні над Сумами знову летить смерть. А у відповідь від влади - мантра: «дайте ще Patriot».Дуже хочеться запитати тих, хто роками блокував фінансування власної ППО:
Скільки ще українських життів вам треба покласти, щоб ви нарешті зрозуміли ціну своїх рішень?"
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14.04.2025 13:56 Відповісти
Дядя, ти мрієш все життя воювати рабами? Ублюдок!
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14.04.2025 13:07 Відповісти
Ти, сцикло, сиди і з Австрії і не гавкай. Ми тут самі розберемося, хто раб, а хто дизертир.
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14.04.2025 16:13 Відповісти
Дайте йому п'яту повістку.
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14.04.2025 13:07 Відповісти
Добре,бщо ти встиг вкинути, але погано, що не перший. Премію за топління проти обороноздатності України отримаєш, коли булеш першим.
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14.04.2025 15:33 Відповісти
Шта?
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15.04.2025 07:14 Відповісти
Гроші перерахував, всі на місці, ІПСОшник ординський?
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15.04.2025 10:58 Відповісти
Наташа дірява...ти якого х@я доїб@лася? Щезни,курва.
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15.04.2025 17:03 Відповісти
Спіч про дороги цього недоколиханого перед вторгненням, мабуть усі пам'ятають?
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14.04.2025 13:09 Відповісти
1 млн армія - на передку 300 тис - може потрібно шось міняти?
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14.04.2025 13:10 Відповісти
Це "щось" вже дійсно треба міняти.
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14.04.2025 13:16 Відповісти
Щось не втікло свого часу
Через це вийшов вирок
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14.04.2025 13:37 Відповісти
Це так у вас на фермі в медодичках писано?
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14.04.2025 15:34 Відповісти
Хлопці на передку кажуть шо ворог їх чисельно переважає в 3 - 4 р - а кацапів в Україні 600 тис
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14.04.2025 15:40 Відповісти
Які " хлопці"? Можеш назвати кількість " хлопців"!і чиимають вони відношення до державної і військової таємниці стратегічого рівня?
А взагалі, на паркані написано, що у вас,ьна фермі заплату тепер мівіною будуть видавати?
Віриш?
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14.04.2025 16:04 Відповісти
Тиждень назад Цензор писав шо біля Лиману перевага противника в 10 р
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14.04.2025 16:08 Відповісти
І що далі? Ти за зарплатню взнаав, дійсно вам, замісць рублів мівіну будуть скормлювати? ?
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14.04.2025 17:47 Відповісти
Весняне загострення?
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14.04.2025 18:15 Відповісти
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14.04.2025 13:14 Відповісти
Гандон штопаний! 🤬
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14.04.2025 13:15 Відповісти
72% українців вважають, що вибори повинні відбутися лише після закінчення війни.

Про результати соціологічного опитування, яке провів Національний демократичний інститут у травні, https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1422&page=1 повідомив Київський міжнародний інститут соціології.

Також КМІС опублікував рейтинг партій.

За даними соціологів політична партія, очолена волонтером Сергієм Притулою, перебуває на верхівці рейтингу.
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14.04.2025 13:18 Відповісти
майбутній президент!
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14.04.2025 13:18 Відповісти
Прутень йому в сраку, а не президенство! 🤬
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14.04.2025 13:19 Відповісти
Якось не дооцінюєш наріт
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14.04.2025 13:38 Відповісти
Мало клоунів? Чи замало віддали територій????
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14.04.2025 13:48 Відповісти
зе!шмаркля, більш за все боїться справедливого суду та покарання.
зі свояком рига хомутинника та міньйоном пінчука, легко домовитись про недоторканість, а то і взагалі про героїчність.
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14.04.2025 13:56 Відповісти
А якого ворога стримують прикордонники на західному кордоні, роти охорони тецека, армії податківців, митників, прокурорів і суддів?
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14.04.2025 13:15 Відповісти
Найпаскуднішого і найпідступнішого ворога влади - "ухилянтів".
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14.04.2025 13:22 Відповісти
Стефанчук про демобілізацію: Парламент має спиратися на позицію вищого військового керівництва
Джерело: https://censor.net/ua/n3546324

ось вам відповідь самого найверховнішого військово політичного зе!керівника.
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14.04.2025 13:16 Відповісти
Само сбой нельзя, мобилизованы пожизненно. Контрактникам надо норм платить, но, *****, "деловод", называющий себя Верховным Главнокомандующим, не желает о том знать. Смердам и так сойдет.
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14.04.2025 13:17 Відповісти
Може вже на часі мобілізувати батальони Монако, Крушавелю, Буковеля, тцкашників та мусорів разом з суддями, радниками жОПи, депутатами ВР та прокурорами?
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14.04.2025 13:18 Відповісти
- Ех, нам би так!
- Вам так не буде.
(с)
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14.04.2025 14:49 Відповісти
Зате можна зменшити суттєво кількість чиновників та силовиків . І ці сто тисяч відправити на ротацію в окопи.
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14.04.2025 13:21 Відповісти
А куди поділись браві зчитування з суфлеру вихід на кордони 1991 року, і весняна кава в Ялті? Варіантів два. Або брехав, або настільки некомпетентний.
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14.04.2025 13:21 Відповісти
Ви дуже не уважні, на телемарафоні вже давно гасло "переможемо" змінили на "вистоїмо".
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14.04.2025 13:24 Відповісти
Когда клоуны квартала окажутся на фронте?
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14.04.2025 13:22 Відповісти
Малисьте на увазі - на шибениці?
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14.04.2025 15:34 Відповісти
Дивно!🤔 Ще три роки тому Зєлєнскій озвучував зворотнє - що армію треба скорочувати, як і кошти на її утримання. І саорочували. Цілі піьрозділи. А вимогу опозиціх збвльшити фінансування армії зелена влада називала демагогією. Вершиною цього процесу були слова Зєлєнского: ""Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема." Джерело: https://censor.net/ua/n3317208
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14.04.2025 13:23 Відповісти
"На бумаге" в 2022 ВСУ насчитывали 220к численности, в реальности если и было 160-170к, то очень даже(причем это со срочниками в 8к народу). Спасибо Зеленскому, забившему болт на армию.
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14.04.2025 14:01 Відповісти
"Численість" - гівно. Не знаю скільки у нас зараз числельність армії, але якби навести порядок то як мінімум вполовину можна було б скоротити. Купа алкашей. Купа інвалідів на костилях. Купа дідів з маразмом. З іншого боку - хто щось вміє і хоче - зайобують дибільной хєрньой. То бумажку по 10 раз перемписуєш, бо там відступи не того розміра, чи шрифт некрасиво вирівняний чи ще якась дрочь. Купа непотрібний підписів людей які знаходяться хєр зна де і яких шукать по кілька днів. Оцей дибільний побут, точніш його відсутність, колди ти замість працювати шукаєш де б його помитися чи постіратися. Про людей яких призначають на посади не згідно здібностям а по алфавітному порядку чи хєр поймеш їй як я взагалі мовчу. Треба сотня звязківців, тобто люди які компом хоча б на рівні впевненого користувача вміють працювати, а дібіли присилають 90 контужених дідів які компа взагалі в очі не бачили, у декого навіть телефони кнопочні. І цих чуваків призначили налаштовувати маршрутизатори з айпі телефонами чи створювати прошивки для радіостанцій.
Якби на гражданці так брали на роботу всі давно бігали з палками копалками за мамонтами.
Ї60нута система де єдиним критерієм призначення на тилову посаду є обмежена придатність, а на вміння і навички - похєру. Плюс іще і за16уть всякой дрочью, що навіть айтішник не здатен в тих умовах щось нове вивчити.
Ї60нута система де тебе примушують жити компактно в толпі вонючих мужиків, хоча навкруги купа житла здається і можна жити і працювати в нормальних умовах. В БЕЗПЕЦІ! І головне - ЕФЕКТИВНО! Але ніт, армія нєвєліт! На ефективність арміє похєру, гловноє шоб начальнік був довольний.
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14.04.2025 15:08 Відповісти
А, забув ще про армєйску колєктівну бєзотвєтственность. Коли за пройоб якогось алканавта вигрібає не стільки алканавт а весь пдрозділ нормальних мужиків.
Не знаю, може совкові камандіри думають що це примусить конченого стати нормальним, але в реальності все навпаки - це лише демотивує нормальних людей і спонукає їх бути такими ж конченими. Бо все одно із-за того дибіла всім будуть санкції.
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14.04.2025 15:18 Відповісти
На жаль армія перетворилася на великий бізнес, жирні посади в тилу купляються тільки так, і в тилах сидить з 22 року в два рази більше народу чим на передку, а тут один казав "треба як в Ізраїлі" для початку треба корупцію і кумівство кикорвнюва т а потім вже щось змінювати.
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14.04.2025 13:24 Відповісти
А если потрясти тебя и твоих кукловодов олигархов то можно нанаять дохра бригад.
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14.04.2025 13:30 Відповісти
Мародер лживый.
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14.04.2025 13:40 Відповісти
Тема "кордонів 91-го року" не розкрита...
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14.04.2025 13:53 Відповісти
Почни з недоторканих - мусорів,мусорів на пенсії-їм по 45-50 років,війскових пенсів також 45-55 років - й буде тобі щастя!
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14.04.2025 14:35 Відповісти
А як же будівництво доріг? Щось не клеїться
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14.04.2025 14:35 Відповісти
Як вже назвати цього недопрезидента, чотирижди ухилянт і сьогодні воно диктує, як повинні жити українці. Обікрало ЗСУ, розікрало гумунітарку, українців знищує мясними штурмами замінованих посадок, зброї неедостатньо, не збудовано ні одного патронного заводу і воно буде триматися тільки да допомогою сотні тисяч життів українців.
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14.04.2025 14:42 Відповісти
Ну надо же, дошло до него на 4й год войны!!
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14.04.2025 17:27 Відповісти
Чмо тупориле, а що тепер буде з дорогами? До ішака дійшло лише через майже чотири роки.
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14.04.2025 20:36 Відповісти
 
 