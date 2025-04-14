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Чисельність армії не можна зменшувати - її вистачає лише для стримування ворога, - Зеленський
Українська армія не може бути зменшена, оскільки лише в теперішньому складі вона здатна ефективно стримувати ворога.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю програмі 60 Minutes, інформує Цензор.НЕТ.
"Нашу армію не можна зменшувати, тому що в такій кількості вона сьогодні стримує ворога. Ми не робимо якісь великі операції по деокупації. Ні. Цієї кількості не достатньо для цього. І тому найважливіше - стримувати ворога, - зазначив глава держави.
Президент наголосив, що ключовою гарантією безпеки для країни є не зменшення війська, а його підтримка, укомплектування та фінансування.
"І саме стримуванням ми займаємося. І тому та кількість, яка є, зменшувати її не можна", - підкреслив він.
Топ коментарі
+21 Gary Grant
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+14 igor shmatko
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Військовий стан вводився поетапно на різних територіях СРСР протягом війни:
22 червня 1941 року: у Москві, Ленінграді та більшості областей, країв і республік європейської частини СРСР. Серпень 1942 року: в окремих містах Закавказзя, на Чорноморському та Каспійському узбережжях. Вересень 1942 року: в Грузинській РСР, Азербайджанській РСР та Вірменській РСР. Квітень 1943 року: на всіх залізницях СРСР. Травень 1943 року: на морському та річковому транспорті.
"Звірячий російський удар по Сумах - чергова трагедія, яка могла не статися. Якби Україна мала власний протиракетний щит. Якби влада не профукала шанс створити його ще до великої війни.Йдеться про український ЗРК «Кільчень» - проєкт КБ "Південне". Це мав бути наш аналог Patriot.Ще у листопаді 2021 року гендиректор КБ "Південне" Олександр Кушнарьов вимагав від уряду фінансування розробки
(https://defence-ua.com/people_and_company/pershij_prototip_ukrajinskoji_zrk_velikoji_dalnosti_kilchen_kb_pivdenne_obitsjaje_zrobiti_za_3_roki-5276.html).
Усі розрахунки були. Документація - розроблена ще ДО 2019 року.
Характеристики «Кільченя» вражали:
▪️ зона виявлення цілей - 400 км
▪️ знищення дозвукових ракет - до 280 км
▪️ надзвукових літаків - 130 км
▪️ балістики - до 44 км
Це міг бути український Patriot. Це могло бути в небі над Сумами, Харковом, Дніпром, Одесою.
Але не було.
Бо замість вкладати у власну безпеку - хтось вкладав у олігархічні схеми, «велике крадівництво» і політичну показуху.
▪️ На дороги - мільярди.
▪️ На піар - мільярди.
▪️ На український ЗРК - нуль.
І сьогодні над Сумами знову летить смерть. А у відповідь від влади - мантра: «дайте ще Patriot».Дуже хочеться запитати тих, хто роками блокував фінансування власної ППО:
Скільки ще українських життів вам треба покласти, щоб ви нарешті зрозуміли ціну своїх рішень?"
Через це вийшов вирок
А взагалі, на паркані написано, що у вас,ьна фермі заплату тепер мівіною будуть видавати?
Віриш?
Про результати соціологічного опитування, яке провів Національний демократичний інститут у травні, https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1422&page=1 повідомив Київський міжнародний інститут соціології.
Також КМІС опублікував рейтинг партій.
За даними соціологів політична партія, очолена волонтером Сергієм Притулою, перебуває на верхівці рейтингу.
зі свояком рига хомутинника та міньйоном пінчука, легко домовитись про недоторканість, а то і взагалі про героїчність.
Джерело: https://censor.net/ua/n3546324
ось вам відповідь самого найверховнішого військово політичного зе!керівника.
- Вам так не буде.
(с)
Якби на гражданці так брали на роботу всі давно бігали з палками копалками за мамонтами.
Ї60нута система де єдиним критерієм призначення на тилову посаду є обмежена придатність, а на вміння і навички - похєру. Плюс іще і за16уть всякой дрочью, що навіть айтішник не здатен в тих умовах щось нове вивчити.
Ї60нута система де тебе примушують жити компактно в толпі вонючих мужиків, хоча навкруги купа житла здається і можна жити і працювати в нормальних умовах. В БЕЗПЕЦІ! І головне - ЕФЕКТИВНО! Але ніт, армія нєвєліт! На ефективність арміє похєру, гловноє шоб начальнік був довольний.
Не знаю, може совкові камандіри думають що це примусить конченого стати нормальним, але в реальності все навпаки - це лише демотивує нормальних людей і спонукає їх бути такими ж конченими. Бо все одно із-за того дибіла всім будуть санкції.