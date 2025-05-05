Жоден європейський лідер не повинен бути 9 травня на Червоній площі у Москві, - Туск

Європейські лідери не повинні вдавати, що вони не розуміють, що таке добро і що таке зло, коли йдеться про війну РФ проти України, і тому не повинні бути присутні на Червоній площі в Москві 9 травня.

Про це під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, відповідаючи на запитання про участь деяких світових лідерів у параді в Москві 9 травня, заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зауважив, що великі трагедії Європи – Перша чи Друга світові війни – мали своє коріння у політичній сліпоті, байдужості, неоднозначності, толерантності до зла.

"Ми сьогодні тут, щоб чітко і голосно сказати: Європа, західна спільнота ніколи більше не може допустити таку помилку. В таких ситуаціях як Друга світова війна чи війна в Україні, де ситуація є чорно-білою, коли всі знаємо, де добро, а де зло, де агресор, а де жертва, і де всі знаємо, де джерело загрози й небезпеки – ми всі маємо бути солідарні та об’єднані. Якщо хтось цього не розуміє, то він себе ставить трохи поза Спільнотою", - наголосив Туск.

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За словами прем'єра Польщі, сьогодні вшановувати закінчення Другої світової війни на Червоній площі в тіні Кремля - "це не тільки політична сліпота, особливо якщо ти є європейцем".

Він зазначив, що лідери Китаю чи Бразилії мають трохи інший погляд на історію та сучасність, але жоден європеєць "не має права і не може вдавати, що він не бачить, де приховується загроза і як важливо зберегти солідарність і європейську спільноту".

Туск додав, що це є проблемою для словацького партнера (прем’єр-міністра Роберта Фіцо – ред.), адже польські й нідерландські лідери знають, "де і з ким повинні бути цього дня".

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Як повідомлялося, напередодні Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку на параді у Москві.

Після прем’єр Фіцо обурився заявою президента Зеленського щодо візиту іноземних лідерів до Москви на парад та звинуватив його у неповазі до РФ.