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Новини 9 травня у Росії
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Жоден європейський лідер не повинен бути 9 травня на Червоній площі у Москві, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Європейські лідери не повинні вдавати, що вони не розуміють, що таке добро і що таке зло, коли йдеться про війну РФ проти України, і тому не повинні бути присутні на Червоній площі в Москві 9 травня.

Про це під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, відповідаючи на запитання про участь деяких світових лідерів у параді в Москві 9 травня, заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зауважив, що великі трагедії Європи – Перша чи Друга світові війни – мали своє коріння у політичній сліпоті, байдужості, неоднозначності, толерантності до зла.

"Ми сьогодні тут, щоб чітко і голосно сказати: Європа, західна спільнота ніколи більше не може допустити таку помилку. В таких ситуаціях як Друга світова війна чи війна в Україні, де ситуація є чорно-білою, коли всі знаємо, де добро, а де зло, де агресор, а де жертва, і де всі знаємо, де джерело загрози й небезпеки – ми всі маємо бути солідарні та об’єднані. Якщо хтось цього не розуміє, то він себе ставить трохи поза Спільнотою", - наголосив Туск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія проводить пропагандистські акції до 9 травня у десяти країнах, зокрема в Китаї та Індії, - ЦПД

За словами прем'єра Польщі, сьогодні вшановувати закінчення Другої світової війни на Червоній площі в тіні Кремля - "це не тільки політична сліпота, особливо якщо ти є європейцем".

Він зазначив, що лідери Китаю чи Бразилії мають трохи інший погляд на історію та сучасність, але жоден європеєць "не має права і не може вдавати, що він не бачить, де приховується загроза і як важливо зберегти солідарність і європейську спільноту".

Туск додав, що це є проблемою для словацького партнера (прем’єр-міністра Роберта Фіцо – ред.), адже польські й нідерландські лідери знають, "де і з ким повинні бути цього дня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство України відповіло Фіцо: Парад у Москві не має нічого спільного з перемогою над нацизмом 

Як повідомлялося, напередодні Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку на параді у Москві.

Після прем’єр Фіцо обурився заявою президента Зеленського щодо візиту іноземних лідерів до Москви на парад та звинуватив його у неповазі до РФ.

Автор: 

День Перемоги (448) Європа (1826) росія (65360) Туск Дональд (516) Євросоюз (13446) Фіцо Роберт (205)


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Топ коментарі
+5
Спасибо за добрые слова понимания и за поддержку, жаль, что в Европе и в мире очень мало

понимающих руководителей.

Все, кто будет 9-го мая в быдлостане это враги не только Украины, но и всего человечества, это

клеймо они должны носить пожизненно.

Население стран, которыми руководят эти уроды, тоже должны стать изгоями, пусть отвечают за

свою власть.
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05.05.2025 18:16
+3
Так лідерів і не буде - будуть одні п*дараси
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05.05.2025 18:21
+2
Попередив.
І правильно зробив. Хоча, я вже збився з ліку, скільки раз вже попереджали, що будь-яка військова техніка касапів, будь-які їхні військові (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці в будь-який час війни для ЗСУ є законими цілями для знищення. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.
До речі, якщо Сі (іже з ним такі же маніпулятори) хоче пересвідчитися, що касапсько-українська війна не є "українським конфліктом" - то його треба уважити, щоб він в цьому пересвідчився на власній шкурі, на власних кальсонах.

І пора припинити оголошені касапські мораторії на ведення вогню (одноденні, триденні, тощо) називати перемир'ями. Бо насправді перемиря погоджується двома сторонами війни; мораторії можуть оголошуватися одноосібно.
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05.05.2025 18:14
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Попередив.
І правильно зробив. Хоча, я вже збився з ліку, скільки раз вже попереджали, що будь-яка військова техніка касапів, будь-які їхні військові (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці в будь-який час війни для ЗСУ є законими цілями для знищення. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.
До речі, якщо Сі (іже з ним такі же маніпулятори) хоче пересвідчитися, що касапсько-українська війна не є "українським конфліктом" - то його треба уважити, щоб він в цьому пересвідчився на власній шкурі, на власних кальсонах.

І пора припинити оголошені касапські мораторії на ведення вогню (одноденні, триденні, тощо) називати перемир'ями. Бо насправді перемиря погоджується двома сторонами війни; мораторії можуть оголошуватися одноосібно.
показати весь коментар
05.05.2025 18:14 Відповісти
От тепер цікаво що буде робити ЄС з іїобіками після параду й хйла ?
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05.05.2025 18:15 Відповісти
Послати їх
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05.05.2025 18:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dsCJVqO5fGI

прямо зараз від Березовцядобрі новини
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05.05.2025 18:16 Відповісти
І шо там доброго?
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05.05.2025 18:36 Відповісти
Спасибо за добрые слова понимания и за поддержку, жаль, что в Европе и в мире очень мало

понимающих руководителей.

Все, кто будет 9-го мая в быдлостане это враги не только Украины, но и всего человечества, это

клеймо они должны носить пожизненно.

Население стран, которыми руководят эти уроды, тоже должны стать изгоями, пусть отвечают за

свою власть.
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05.05.2025 18:16 Відповісти
Так орбанутому з його ху...лятами ні на парад треба, а за грошіма. Тому він на склеп полізе тільки заради грошей
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05.05.2025 18:17 Відповісти
Сі сказав шо хитровиїбані можуть їхати - він їх прикриє
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05.05.2025 18:18 Відповісти
Так лідерів і не буде - будуть одні п*дараси
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05.05.2025 18:21 Відповісти
Якщо той лідер не підкацаплений підр.
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05.05.2025 18:23 Відповісти
Як чітко все сказано і ніби розставив всі крапки над «і». Але треба ж в кінці було все засрати- «то він себе ставить трохи поза Спільнотою", - наголосив Туск.
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05.05.2025 18:24 Відповісти
Жоден європейський лідер не повинен бути 9 травня на Червоній площі у Москві

Із продажністю демократичного світу - дуже сумніваюсь!
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05.05.2025 18:25 Відповісти
Угорщина в Другій світовій війні брала участь на боці нацистської Німеччини. То що святкуватиме орбан?
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05.05.2025 18:34 Відповісти
У масквє немає Червоної площі, а є Красна площа.
Це дві великі різниці.
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05.05.2025 18:51 Відповісти
 
 