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Новини 9 травня у Росії
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МЗС закликає країни світу не брати участі у військовому параді у Москві: Там маршируватимуть окупанти та воєнні злочинці

МЗС анонсувало відкриття нових консульств

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну російські солдати вчинили сотні тисяч воєнних злочинів, зокрема убили 620, поранили майже 2 тисячі, депортували щонайменше 20 тисяч українських дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС. 

"Розстріли цивільних, масові могили, зґвалтування, мародерство, затримання цивільних заручників, тортури та страти військовополонених, використання зброї невибіркової дії, удари по густонаселених житлових кварталах, енергетиці, цивільній інфрастуктурі. Російська армія вчинила та продовжує вчиняти в Україні звірства, масштабу яких Європа не бачила з часів Другої світової війни", - наголошують у зовнішньополітичному відомстві. 

Як зазначається, саме ця армія буде марширувати 9 травня на Красній площі в Москві.

"Ці люди не є визволителями Європи, вони є окупантами та воєнними злочинцями. Марширувати пліч-о-пліч із ними - це розділити відповідальність за кров убитих українських дітей, цивільних і військових, а не вшановувати перемогу на нацизмом. Росія запрошує іноземних військовослужбовців до участі в параді 9 травня для того, щоби відбілити свої воєнні злочини та виправдати агресію.

Участь іноземних військовослужбовців у цьому дійстві є неприйнятною та буде розцінюватися Україною як наруга над памʼяттю про перемогу над нацизмом, пам'яттю мільйонів українців-фронтовиків, які визволяли нашу країну та всю Європу від нацизму вісім десятиліть тому", - наголошують у МЗС.

Також читайте: Жоден європейський лідер не повинен бути 9 травня на Червоній площі у Москві, - Туск

Україна закликає усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня. Особливо це стосується країн, які декларують нейтральність у ставленні до російської агресії проти України або послідовно займають нейтральну позицію в міжнародних відносинах.

"Участь військових таких країн у спільному параді прямо порушить таку декларовану нейтральність та виглядатиме як підтримка держави-агресора.

Закликаємо всі іноземні держави та міжнародні організації до гідного вшанування жертв Другої світової війни та колективної перемоги над нацизмом, яке при цьому не виправдовує російської агресії та звірств проти українців", - резюмують у МЗС.

Як повідомлялося, раніше Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку на параді у Москві.

Після прем’єр Фіцо обурився заявою президента Зеленського щодо візиту іноземних лідерів до Москви на парад та звинуватив його у неповазі до РФ.

Автор: 

День Перемоги (449) МЗС (4139) парад (383) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+5
Приехать 9 мая 2025 года на «день победы» к путину - все равно, что приехать 20 апреля 1945 года на день рождения к Гитлеру.
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06.05.2025 14:51
+4
Большой разницы нет между сходкой уголовников и этим парадом. Но в первом случае собираются тихо, а нынешние военные преступники хотят собраться и заявить миру, что они еще на свободе, хотят побрякать оружием
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06.05.2025 14:58
+4
Воєні злочинці які розвязали найкривавішу війну після другої світової проводят парад победобесія ,ці варвари убили сотні тисяч невиних людей,зруйнували сотні міст і сіл ,зламали мільйони людських ,тому побажаю путіну і його кривавій кліці тільки страшної смерті ,а так званому російському народу стільки біди як рашисти принесли українському народу.Ну а тим недоумки що приїдуть на парад до кривавого маняка ви підтримуєте злочинця ,ганьба вам.
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06.05.2025 15:29
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Якщо інші країни світу не прийматимуть участі в параді, то ким же ху@ло прикриватиметься від дронів?
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06.05.2025 14:41 Відповісти
Головне, що звернення МЗС України було до усіх!
Ну, а хто не заховався, вибачайте, бананів не буде….
Кому живому!! Україна попередила!
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06.05.2025 14:43 Відповісти
Приехать 9 мая 2025 года на «день победы» к путину - все равно, что приехать 20 апреля 1945 года на день рождения к Гитлеру.
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06.05.2025 14:51 Відповісти
Подобный парад военных преступников можно пока еще проводить в бункере и в дальнейшем только в тюремной камере
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06.05.2025 14:46 Відповісти
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06.05.2025 14:50 Відповісти
Всі чурки світу з'їдуться на парад кацапських недобитків.
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06.05.2025 14:52 Відповісти
сподіваюсь ще маршем пройдуть Атакамси, Хаймарси та Нептуни!
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06.05.2025 14:56 Відповісти
Большой разницы нет между сходкой уголовников и этим парадом. Но в первом случае собираются тихо, а нынешние военные преступники хотят собраться и заявить миру, что они еще на свободе, хотят побрякать оружием
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06.05.2025 14:58 Відповісти
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06.05.2025 15:00 Відповісти
Це дуже добре шо путін запросив Сі до себе на парад, це значить що США забуде про свої вологі мрії переманити кацапів на свою сторону.
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06.05.2025 15:02 Відповісти
Не здорова фіксація на цьому параді.
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06.05.2025 15:10 Відповісти
***** не оголошував перемир'я. Він оголосив про власний мораторій на вогонь, на обстріл ЗСУ та України, і збрехав, ніби це перемир'я. Як і збрехав, що його мораторій діятиме.

Перемир'я - це згода обох сторін. Україна запропонувала негайне перемир'я на 30 днів, ***** відмовляється. Значить, перемир'я не існує.

Тому ЗСУ має знищувати будь-яку військову техніку касапів, будь-яких їхніх військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці в будь-який час війни - бо вони для ЗСУ є законими цілями.

А ця інфа від нашого МЗС - чергове попередження України світової громадськості та цивільного населення про небезпеку знаходження поруч законими цілями для ЗСУ.
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06.05.2025 15:10 Відповісти
розпочавши війну проти України, росія викреслила себе з кола переможців над гітлерізмом, і записала себе в коло "русскіх імперіалістів що воювали з німецькими імперіалістами"

святкувати празник з імперіалістами можуть тільки раби
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06.05.2025 15:27 Відповісти
Воєні злочинці які розвязали найкривавішу війну після другої світової проводят парад победобесія ,ці варвари убили сотні тисяч невиних людей,зруйнували сотні міст і сіл ,зламали мільйони людських ,тому побажаю путіну і його кривавій кліці тільки страшної смерті ,а так званому російському народу стільки біди як рашисти принесли українському народу.Ну а тим недоумки що приїдуть на парад до кривавого маняка ви підтримуєте злочинця ,ганьба вам.
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06.05.2025 15:29 Відповісти
Краще би сказали, що буде наліт БПЛА або "крупніший калібр".... І всі друзі пуйла би сиділи дома!
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06.05.2025 15:32 Відповісти
на красной площадє, будуть знаходитись законні військові цілі!
вбивці, мародери, гвалтівники, військові злочинці, військова техніка ворога підлягають знищенню!
ми не гарантуємо безпеку, всім іншим!

ось як повинне виглядати звернення до світової спільноти!
а, не скиглення та вмовляння не приходити!
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06.05.2025 15:36 Відповісти
Нарешті обгрунтований заклик від МЗС.

ПРАВДА НЕ ЗНАЮ, ЯК САМЕ ЦЕЙ ЗАКЛИК ВСІМ НАПРАВЛЕНО.
СПОДІВАЮСЬ ВСІМ ПОСЛАМ І КРАЇНАМ РОЗІСЛАНО ПЕРСОНАЛЬНО І НА Х Є розміщено цейзаклик для всіх країн.

Дрбре б було і засідання ООН з цього приводу скликати завчасно, і пояснити, що кожен хто буде приймати цей «парад» є співучасником не тільки війни рашки проти України, а є підбурювачем третьої світової війни
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06.05.2025 16:17 Відповісти
 
 