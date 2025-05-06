Військові 13 країн візьмуть участь у параді в Москві, КНДР серед них немає

У параді в Москві 9 травня братимуть участь військові із 13 країн, водночас північнокорейські військові у заході не представлені.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков.

Так, Ушаков назвав країни, парадні розрахунки яких мають пройти під час параду.

За його словами, очікується участь військовослужбовців Азербайджану, В’єтнаму, Білорусі, Єгипту, Казахстану, Китаю, Киргизстану, Лаосу, Монголії, М’янми, Таджикистану, Туркменистанук, Узбекистану.

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На запитання, чи очікується участь військових КНДР, помічник російського диктатора зазначив: "Я назвав усі країни, які беруть участь".

Зазначається, що на параді в Москві КНДР буде представлена на рівні посла.

Також Ушаков повідомив, що парад відвідають лідери понад 20 країн. Серед них керівники Китаю, Єгипту, Венесуели, В’єтнаму, Бразилії, Куби, М’янми, Ефіопії, інших країн Азії й Африки, а також держав СНД.

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Як повідомлялося, напередодні Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку на параді у Москві.

Після прем’єр Фіцо обурився заявою президента Зеленського щодо візиту іноземних лідерів до Москви на парад та звинуватив його у неповазі до РФ.

Своє чергою глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголошувала, що будь-яка участь лідерів країн Євросоюзу в параді в Москві 9 травня не буде "сприйматися легковажно". Вона також зазначила, що це стосується не тільки країн ЄС, а й тих країн, які хочуть вступити в блок.