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Новини 9 травня у Росії
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Військові 13 країн візьмуть участь у параді в Москві, КНДР серед них немає

Парад у Москві 9 травня

У параді в Москві 9 травня братимуть участь військові із 13 країн, водночас північнокорейські військові у заході не представлені.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков.

Так, Ушаков назвав країни, парадні розрахунки яких мають пройти під час параду.

За його словами, очікується участь військовослужбовців Азербайджану, В’єтнаму, Білорусі, Єгипту, Казахстану, Китаю, Киргизстану, Лаосу, Монголії, М’янми, Таджикистану, Туркменистанук, Узбекистану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС закликає країни світу не брати участі у військовому параді у Москві: Там маршируватимуть окупанти та воєнні злочинці

На запитання, чи очікується участь військових КНДР, помічник російського диктатора зазначив: "Я назвав усі країни, які беруть участь".

Зазначається, що на параді в Москві КНДР буде представлена на рівні посла.

Також Ушаков повідомив, що парад відвідають лідери понад 20 країн. Серед них керівники Китаю, Єгипту, Венесуели, В’єтнаму, Бразилії, Куби, М’янми, Ефіопії, інших країн Азії й Африки, а також держав СНД.

Також читайте: МЗС Китаю: Сі Цзіньпін поїде до Москви попри заяву Зеленського

Як повідомлялося, напередодні Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку на параді у Москві.

Після прем’єр Фіцо обурився заявою президента Зеленського щодо візиту іноземних лідерів до Москви на парад та звинуватив його у неповазі до РФ.

Своє чергою глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголошувала, що будь-яка участь лідерів країн Євросоюзу в параді в Москві 9 травня не буде "сприйматися легковажно". Вона також зазначила, що це стосується не тільки країн ЄС, а й тих країн, які хочуть вступити в блок.

Автор: 

День Перемоги (449) КНДР (1236) парад (383)


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Топ коментарі
+17
Азербайджан? Алієв проковнтув збитий літак. Підстилка
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06.05.2025 18:21
+15
Бачу - зібрались майже всі країни , хто переміг фашизм у 1945 му . Тут і В'єтнам , і Лаос , і М'янма .
Не вистачає лише представників Талібану , Хезболли і ХАМАСу . !!
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06.05.2025 18:34
+8
Армії М'янми та В'єтнаму кували перемогу над нацизмом. Що ви ,плять розумієте?...Й@баний театр абсурду.
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06.05.2025 18:32
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Усі воюють!
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06.05.2025 18:13 Відповісти
може закінчились?
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06.05.2025 18:28 Відповісти
підари їм свої підарські воєннікі повидавали, от тепер не знають хто з них підар кацапський, а хто - підар корейський, усі на одно іпало
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06.05.2025 18:33 Відповісти
Якшо китайці будуть марширувати - той сателіти підтягнулись
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06.05.2025 18:16 Відповісти
тільки завдяки оцим справді могутнім країнам світ переміг гітлерівську коаліцію!
це ж міжнародне визнання плєшивого, чи не дуже?
кажуть над москвою якісь дрони вибухають?
брешуть, чи то патрушев сахар таскає?
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06.05.2025 18:17 Відповісти
Одним словом світове лайно почесно висторться на червоній площі. Окрім звісно військ КНДР, бо навіть для інших, привезти цих дикунів в москву - занадто (бояться що розграблять там усе та згвалтують мумію Леніна)
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06.05.2025 18:17 Відповісти
За исключением Китая одни страны-отбросы какие-то
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06.05.2025 18:17 Відповісти
зато надійні союзники
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06.05.2025 18:19 Відповісти
Китай теж мерзенна недокраїна.
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06.05.2025 18:24 Відповісти
Вторая экономика мира, ну да, ну да
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06.05.2025 18:25 Відповісти
ага:
вже була вторая армія в мірє.
зараз, вторая економіка в мірє....

які ще, байки можна подивитися в тік току?
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06.05.2025 18:47 Відповісти
ти тупий? дебільне порівння, бо китай дійсно друга економіка в світі!
Данні за 2024 рік (ТОП-5):

1. США

ВВП: $27,36 трлн;

ВВП на душу населення: $81 630;

річний темп зростання ВВП: +2,5%.

2. Китай

ВВП: $17,66 трлн;

ВВП на душу населення: $12 040;

річний темп зростання ВВП: +5,2%.

3. Німеччина

ВВП: $4,46 трлн;

ВВП на душу населення: $52 730;

річний темп зростання ВВП: -0,3%.

4. Японія

ВВП: $4,21 трлн;

ВВП на душу населення: $33 810;

річний темп зростання ВВП: +1,9%.

5. Індія

ВВП: $3,57 трлн;

ВВП на душу населення: $2500;

річний темп зростання ВВП: +7,8%.
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06.05.2025 19:54 Відповісти
гострий, скільки в китаї душ населення?
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06.05.2025 19:58 Відповісти
Азербайджан? Алієв проковнтув збитий літак. Підстилка
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06.05.2025 18:21 Відповісти
За Карабах!
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06.05.2025 18:32 Відповісти
якийсь варіант мазохізму. пєпєл совка вечно стучіть в їх мрії про новогулаг ((
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06.05.2025 18:58 Відповісти
Оцей список насправді є усередненим портретом росіянина 21 сторіччя.
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06.05.2025 18:26 Відповісти
Адін нарот. Азія. За винятком Білорусії, де держава ніби є, а нації нема. Померла. Тихо-тихо. Перед смертю їй відобрало мову.
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06.05.2025 18:35 Відповісти
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06.05.2025 19:28 Відповісти
Вже якось пʼять відсталих племен Середньоазійських можна зрозуміти… А ось кавказець Алієв що там згубив? Всі вони ніколи не скажуть скільки їм на банки відправив пуйло.
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06.05.2025 18:26 Відповісти
Армії М'янми та В'єтнаму кували перемогу над нацизмом. Що ви ,плять розумієте?...Й@баний театр абсурду.
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06.05.2025 18:32 Відповісти
Бачу - зібрались майже всі країни , хто переміг фашизм у 1945 му . Тут і В'єтнам , і Лаос , і М'янма .
Не вистачає лише представників Талібану , Хезболли і ХАМАСу . !!
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06.05.2025 18:34 Відповісти
Они маршировать не умеют и "путин Акбар" не могут выучить...
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06.05.2025 19:07 Відповісти
ВОНИ МОЖУТЬ КРИЧАТИ: ВОВКА *****,ВСІ БУДУТЬ ВСЕОДНО ХЛОПАТИ
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06.05.2025 19:38 Відповісти
це всі країни, які приймали участь у розгромі гітлерівців ))
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06.05.2025 18:35 Відповісти
Вони штурмовали Берлін!
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06.05.2025 19:06 Відповісти
А яке відношення ці країни В'єтнам, Єгипт, Лаос, Монголія, М'янмa мають до другої світової війни? Вони теж там воювали, чи що?
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06.05.2025 18:35 Відповісти
Якось насрати на це гівносборище.
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06.05.2025 18:38 Відповісти
Ядєрний Дімон вже почав святкувати .!
.
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06.05.2025 18:40 Відповісти
Баллистика им в головы...
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06.05.2025 18:42 Відповісти
Світ заслужив ядерного апокаліпсосу ! Був один "жандарм" на Землі, та й той здох ! При усіх мінусах США якось тримали увесь світ в певних "рамках". Але це було давно... "Акела" вже не той...
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06.05.2025 18:46 Відповісти
Всі немосковитські військові на красній площі будуть лише прикривати )(уйостанські війська від дронових атак - ми будєм стаять за женщінамі і дєтьмі і пускай толька паробуют вистрєліть.
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06.05.2025 18:47 Відповісти
а корейцев собаки в курске доедают????
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06.05.2025 18:53 Відповісти
Рублевка за своих породистых собак испугалась.
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06.05.2025 18:55 Відповісти
Військові 13 країн візьмуть участь у параді в Москві, КНДР серед них немає

Пахітілі врагі?
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06.05.2025 18:55 Відповісти
"тринадцять друзів **********" ))
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06.05.2025 18:59 Відповісти
В'єтнама, Єгипту, Лаосу, Монголії, М'янми!
А шо, військові Талібану з Хасасом та Хезболлой не присутні? А чому?
І ще забули Гондурас з Сомали
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06.05.2025 19:05 Відповісти
Усе, що знаходиться на території агресора-московії, є ціллю, для нанесення по ній, ударів Україною!!
Усі інші теревені, то, як мертвому припарка!! Виключно, лише теліпання перед ЗМІ, обвислою єрундою ******!
Смерть московітам! Слава Україні!
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06.05.2025 19:06 Відповісти
Бомбить парад ми скоріше за все не будемо, та і нема чим, а ось сказати ***** мол давай зробимо обмін "всіх на всіх" і ми твій парад чіпати не будемо. Думаю не погана ідея
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06.05.2025 19:09 Відповісти
Давайте будемо чесними - вся ія шобла не брала б участь у цьому шабаші, якщо б не брав участь і Цзінпін. 😊 Отже це не вияв поваги до пуцина - це почет Цзінпіна. І так, Цзінпін буде 9 травня найкращим засобом ПВО/ПРО красной площаді у мацкві. Впевнений, він це зробить не за дякую.
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06.05.2025 19:18 Відповісти
Значить треба лупцонути на пару днів раніше під час тренувань.
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06.05.2025 19:58 Відповісти
В москве на 9 мая соберётся весь цвет мировой "демократии".
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06.05.2025 19:28 Відповісти
Так ось якою була антигітлерівська коаліція.
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06.05.2025 19:57 Відповісти
 
 