Туск в Вагенинге: Зверства Второй мировой вернулись в виде российской агрессии в Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что зверства Второй мировой войны вернулись в виде российской агрессии против Украины, и человечество не может позволить себе отворачивать глаза от этого зла.
Об этом он заявил во время выступления в Вагенингене, где отмечалось 80-летие освобождения Нидерландов из-под нацистской оккупации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С 24 февраля 2022 года почти каждый день этой агрессии является свидетельством этого. Перечень мест, где людей убивали, и это продолжается и в дальнейшем, с каждым днем становится длиннее. Три года назад братские могилы в Ирпене и Буче стали символами российской жестокости, а позже произошел Мариуполь, который и в дальнейшем напоминает об анонимных могилах на кладбище. Суммы и десятки очередных мест - об этом нельзя говорить без эмоций, особенно, когда эта война длится уже более 1160 дней и поглотила более миллиона человек убитыми и ранеными, в том числе и детей", - отметил Туск.
По словам польского премьера, только сообща, как 80 лет назад, можно одолеть зло. Он призвал к единству, укреплению европейских и трансатлантических связей, а также к политической решимости.
"Мы снова должны стать такими же отважными и решительными, как польские солдаты во время Второй мировой войны", - заявил Туск, подчеркнув, что время беспечности прошло и Европа должна мобилизоваться на защиту фундаментальных ценностей и безопасности.
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Якщо в частини цього людства вузькі очі або рудий чубчик - то запросто!
дивує інше - ЯК???!!! українцям в оцій гндотногнилячій імперії вдалося не тільки зберегти себе а ще й покращити свідомість росіянських перекотипольних українців... Ну тих у котрих "мой адрес нє двор і не уліца , мой адрес савєцкій саюз"