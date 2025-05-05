Туск в Вагенинге: Зверства Второй мировой вернулись в виде российской агрессии в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что зверства Второй мировой войны вернулись в виде российской агрессии против Украины, и человечество не может позволить себе отворачивать глаза от этого зла.

Об этом он заявил во время выступления в Вагенингене, где отмечалось 80-летие освобождения Нидерландов из-под нацистской оккупации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 24 февраля 2022 года почти каждый день этой агрессии является свидетельством этого. Перечень мест, где людей убивали, и это продолжается и в дальнейшем, с каждым днем становится длиннее. Три года назад братские могилы в Ирпене и Буче стали символами российской жестокости, а позже произошел Мариуполь, который и в дальнейшем напоминает об анонимных могилах на кладбище. Суммы и десятки очередных мест - об этом нельзя говорить без эмоций, особенно, когда эта война длится уже более 1160 дней и поглотила более миллиона человек убитыми и ранеными, в том числе и детей", - отметил Туск.

По словам польского премьера, только сообща, как 80 лет назад, можно одолеть зло. Он призвал к единству, укреплению европейских и трансатлантических связей, а также к политической решимости.

"Мы снова должны стать такими же отважными и решительными, как польские солдаты во время Второй мировой войны", - заявил Туск, подчеркнув, что время беспечности прошло и Европа должна мобилизоваться на защиту фундаментальных ценностей и безопасности.

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