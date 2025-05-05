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Новости Агрессия России против Украины Война
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Туск в Вагенинге: Зверства Второй мировой вернулись в виде российской агрессии в Украине

туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что зверства Второй мировой войны вернулись в виде российской агрессии против Украины, и человечество не может позволить себе отворачивать глаза от этого зла.

Об этом он заявил во время выступления в Вагенингене, где отмечалось 80-летие освобождения Нидерландов из-под нацистской оккупации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 24 февраля 2022 года почти каждый день этой агрессии является свидетельством этого. Перечень мест, где людей убивали, и это продолжается и в дальнейшем, с каждым днем становится длиннее. Три года назад братские могилы в Ирпене и Буче стали символами российской жестокости, а позже произошел Мариуполь, который и в дальнейшем напоминает об анонимных могилах на кладбище. Суммы и десятки очередных мест - об этом нельзя говорить без эмоций, особенно, когда эта война длится уже более 1160 дней и поглотила более миллиона человек убитыми и ранеными, в том числе и детей", - отметил Туск.

По словам польского премьера, только сообща, как 80 лет назад, можно одолеть зло. Он призвал к единству, укреплению европейских и трансатлантических связей, а также к политической решимости.

"Мы снова должны стать такими же отважными и решительными, как польские солдаты во время Второй мировой войны", - заявил Туск, подчеркнув, что время беспечности прошло и Европа должна мобилизоваться на защиту фундаментальных ценностей и безопасности.

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Вторая мировая война (422) Туск Дональд (735) война в Украине (4109)


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людство не може дозволити собі відвертати очі від цього зла.

Якщо в частини цього людства вузькі очі або рудий чубчик - то запросто!
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05.05.2025 17:07 Ответить
Щоб не дуже злити недоістот каца..ських, про звірства окупанта Іффана-недоістоти в Україні дуже рідко кажуть політики в ЄС....А про це потрібно трубити чи гавкати на кожному кроці.....Чому?? Тому що пересічний європеєць частіше чує виправдання чи спростовування обвинувачень в звірствах від каца..а , а потім той європеєць голосує за пропутінські партії в своїх країнах...за лідерів куплених ФСБ...
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05.05.2025 17:17 Ответить
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що звірства Другої світової війни повернулися у вигляді російської агресії проти України, У ДСВ...людство перемогло Гітлера,а німецький фашизм, втік в совковий союз,і куйло його перетворив в 3,14дерації , у фашистського мутанта- рашиZZм
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05.05.2025 17:19 Ответить
Мишебратське населення Імперії Сталіна гірше за ідеологічну надлюдяність нації Гітлера-Гебельса ! Чим гірше? Читаймо історію або просто дивимося на сьогоднішніх - це ж не взялося нізвідки!
дивує інше - ЯК???!!! українцям в оцій гндотногнилячій імперії вдалося не тільки зберегти себе а ще й покращити свідомість росіянських перекотипольних українців... Ну тих у котрих "мой адрес нє двор і не уліца , мой адрес савєцкій саюз"
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05.05.2025 17:54 Ответить
тільки от гітлера били всі гуртом, а сьогодні Україна сама змушена боротися проти нового гітлера - ху йла московського. скільки будете ще говорити про коаліцію охочих? тільки насправді це має бути не коаліція охочих, а антипутінська коаліція. і не обговорювати її потрібно зараз, її потрібно було створювати ще з першого дня повномасштабного вторгнення на базі статті 51 (право країни, яка зазнала агресії, на колективну оборону) Статуту ООН, який всі так хочуть поважати у світі і дотримуватись. тільки про це не говорила не тільки наша зелена влада (хоча першою повинна була звернутися до усього світу, додатково наголошуючи, що окрім статті 51 є ще Будапешстський меморандум), але про це також не говорили і наші партнери, які статус партнерів повинні були мати до 24.02.22. після чого цей статус вони мали би замінити із партнерів на союзників. І в першу чергу підписанти Будапешта і ті, хто потім приєжднався до підписантів Будапешта (привіт комунякам китайським - тут окремо потрібно нагадати тим "нейтральним", що у них з приєднанням до підпису Будапешта також перед Україною є певні зобов'язання, бо по факту комуняки замість своїх зобов'язань перед Україною, вони навпаки, допомагають агресору добивати Україну).
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05.05.2025 17:26 Ответить
Іди нах звідси, катсап з@сраний
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05.05.2025 17:32 Ответить
 
 