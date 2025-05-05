Туск: Звірства Другої світової повернулися у вигляді російської агресії в Україні
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що звірства Другої світової війни повернулися у вигляді російської агресії проти України, і людство не може дозволити собі відвертати очі від цього зла.
Про це він заявив під час виступу в Вагенінген, де відзначалося 80-річчя визволення Нідерландів з-під нацистської окупації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З 24 лютого 2022 року майже кожен день цієї агресії є свідченням цього. Перелік місць, де людей вбивали, і це триває й надалі, з кожним днем стає довшим. Три роки тому братські могили в Ірпені та Бучі стали символами російської жорстокості, а пізніше стався Маріуполь, який і надалі нагадує про анонімні могили на кладовищі. Суми і десятки чергових місць - про це не можна говорити без емоцій, особливо, коли ця війна триває вже понад 1160 днів і поглинула більш ніж мільйон людей вбитими і пораненими, зокрема і дітей", - зазначив Туск.
За словами польського прем’єра, лише спільно, як 80 років тому, можна здолати зло. Він закликав до єдності, зміцнення європейських і трансатлантичних зв’язків, а також до політичної рішучості.
"Ми знову повинні стати так само відважними і рішучими, як польські солдати під час Другої світової війни", - заявив Туск, підкресливши, що час безтурботності минув і Європа має мобілізуватися на захист фундаментальних цінностей і безпеки.
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Якщо в частини цього людства вузькі очі або рудий чубчик - то запросто!
дивує інше - ЯК???!!! українцям в оцій гндотногнилячій імперії вдалося не тільки зберегти себе а ще й покращити свідомість росіянських перекотипольних українців... Ну тих у котрих "мой адрес нє двор і не уліца , мой адрес савєцкій саюз"
У нідерландському Вагенінгені у премʼєра країни Діка Схофа та голову польського уряду Дональда Туска кинули димову шашку під час їхнього виступу на заході з нагоди 80-річчя визволення Нідерландів від окупації нацистів. Ймовірно, це зробили пропалестинські активісти, https://www.gva.be/buitenland/activisten-gooien-rookbom-naar-***********-en-poolse-eerste-ministers-schoof-en-tusk-van-podium-gehaald/65549945.html пише Gazet van Antwerpen