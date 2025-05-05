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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Туск: Звірства Другої світової повернулися у вигляді російської агресії в Україні

туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що звірства Другої світової війни повернулися у вигляді російської агресії проти України, і людство не може дозволити собі відвертати очі від цього зла.

Про це він заявив під час виступу в Вагенінген, де відзначалося 80-річчя визволення Нідерландів з-під нацистської окупації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 24 лютого 2022 року майже кожен день цієї агресії є свідченням цього. Перелік місць, де людей вбивали, і це триває й надалі, з кожним днем стає довшим. Три роки тому братські могили в Ірпені та Бучі стали символами російської жорстокості, а пізніше стався Маріуполь, який і надалі нагадує про анонімні могили на кладовищі. Суми і десятки чергових місць - про це не можна говорити без емоцій, особливо, коли ця війна триває вже понад 1160 днів і поглинула більш ніж мільйон людей вбитими і пораненими, зокрема і дітей", - зазначив Туск.

За словами польського прем’єра, лише спільно, як 80 років тому, можна здолати зло. Він закликав до єдності, зміцнення європейських і трансатлантичних зв’язків, а також до політичної рішучості.

"Ми знову повинні стати так само відважними і рішучими, як польські солдати під час Другої світової війни", - заявив Туск, підкресливши, що час безтурботності минув і Європа має мобілізуватися на захист фундаментальних цінностей і безпеки.

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Автор: 

Друга світова війна (296) Туск Дональд (516) війна в Україні (4144)


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людство не може дозволити собі відвертати очі від цього зла.

Якщо в частини цього людства вузькі очі або рудий чубчик - то запросто!
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05.05.2025 17:07 Відповісти
Щоб не дуже злити недоістот каца..ських, про звірства окупанта Іффана-недоістоти в Україні дуже рідко кажуть політики в ЄС....А про це потрібно трубити чи гавкати на кожному кроці.....Чому?? Тому що пересічний європеєць частіше чує виправдання чи спростовування обвинувачень в звірствах від каца..а , а потім той європеєць голосує за пропутінські партії в своїх країнах...за лідерів куплених ФСБ...
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05.05.2025 17:17 Відповісти
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що звірства Другої світової війни повернулися у вигляді російської агресії проти України, У ДСВ...людство перемогло Гітлера,а німецький фашизм, втік в совковий союз,і куйло його перетворив в 3,14дерації , у фашистського мутанта- рашиZZм
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05.05.2025 17:19 Відповісти
Мишебратське населення Імперії Сталіна гірше за ідеологічну надлюдяність нації Гітлера-Гебельса ! Чим гірше? Читаймо історію або просто дивимося на сьогоднішніх - це ж не взялося нізвідки!
дивує інше - ЯК???!!! українцям в оцій гндотногнилячій імперії вдалося не тільки зберегти себе а ще й покращити свідомість росіянських перекотипольних українців... Ну тих у котрих "мой адрес нє двор і не уліца , мой адрес савєцкій саюз"
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05.05.2025 17:54 Відповісти
тільки от гітлера били всі гуртом, а сьогодні Україна сама змушена боротися проти нового гітлера - ху йла московського. скільки будете ще говорити про коаліцію охочих? тільки насправді це має бути не коаліція охочих, а антипутінська коаліція. і не обговорювати її потрібно зараз, її потрібно було створювати ще з першого дня повномасштабного вторгнення на базі статті 51 (право країни, яка зазнала агресії, на колективну оборону) Статуту ООН, який всі так хочуть поважати у світі і дотримуватись. тільки про це не говорила не тільки наша зелена влада (хоча першою повинна була звернутися до усього світу, додатково наголошуючи, що окрім статті 51 є ще Будапешстський меморандум), але про це також не говорили і наші партнери, які статус партнерів повинні були мати до 24.02.22. після чого цей статус вони мали би замінити із партнерів на союзників. І в першу чергу підписанти Будапешта і ті, хто потім приєжднався до підписантів Будапешта (привіт комунякам китайським - тут окремо потрібно нагадати тим "нейтральним", що у них з приєднанням до підпису Будапешта також перед Україною є певні зобов'язання, бо по факту комуняки замість своїх зобов'язань перед Україною, вони навпаки, допомагають агресору добивати Україну).
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05.05.2025 17:26 Відповісти
Іди нах звідси, катсап з@сраний
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05.05.2025 17:32 Відповісти
Ймовірно, це зробили пропалестинські активісти, які до цього освистали Схофа.

У нідерландському Вагенінгені у премʼєра країни Діка Схофа та голову польського уряду Дональда Туска кинули димову шашку під час їхнього виступу на заході з нагоди 80-річчя визволення Нідерландів від окупації нацистів. Ймовірно, це зробили пропалестинські активісти, https://www.gva.be/buitenland/activisten-gooien-rookbom-naar-***********-en-poolse-eerste-ministers-schoof-en-tusk-van-podium-gehaald/65549945.html пише Gazet van Antwerpen
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05.05.2025 18:06 Відповісти
Tak v tom ta i delo , chto 80 let nazat , zlo bilo unichtozhenno toka na palavinu ! Drugaia zhiva i dosi , a ruskie zverstva zvereie nemeckih !
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05.05.2025 18:37 Відповісти
 
 