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Новини 9 травня у Росії
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Це обурливо, що Путін приписує лише Росії перемогу над нацистською Німеччиною, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія не повинна приписувати лише собі перемогу над нацистською Німеччиною та використовувати риторику тих днів для агресії проти України.

Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Дуже важливо пам'ятати, що Україна була окупована під час Другої світової війни повністю, а в Росії – лише дуже невелика її частина. Що мільйони українців не тільки зазнали нацистських переслідувань, але й воювали в Червоній Армії. І це обурливо з боку Володимира Путіна приписувати лише Росії перемогу над нацистською Німеччиною", - зазначив Сікорський.

Глава МЗС Польщі додав, що ще гірше використовувати риторику тих днів для "нападок на Україну, яка, на відміну від Росії, є демократією".

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Нагадаємо, у параді в Москві 9 травня братимуть участь військові із 13 країн, водночас північнокорейські військові у заході не представлені.

Автор: 

Друга світова війна (297) нацизм (149) путін володимир (23881) Сікорський Радослав (259)


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Топ коментарі
+14
Якщо би Трамп був тоді президентом - Друга світова не розпочалася би.....
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07.05.2025 18:59
+5
На божевільних не обурюются, божевільних ізолюють.
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07.05.2025 19:02
+5
Тому зараз Украіна повинна перемогти росію і путіна,,щоб поставити назавжди крапку ,хто переможець,а хто самозванець.
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07.05.2025 19:02
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Якщо би Трамп був тоді президентом - Друга світова не розпочалася би.....
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07.05.2025 18:59 Відповісти
Та звичайно ж . Всім відомо що друга світова сталася через Байдена і Обаму .
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07.05.2025 19:16 Відповісти
Втрати України в Другій світовій війні - прямі та непрямі людські та матеріальні втрати, які поніс український народ у період Другої світової війни.
У виступі в зв'язку з 30-річчям звільнення України від гітлерівських загарбників тодішнім першим секретарем ЦК Компартії України Володимира Щербицького була названа цифра 6750 тис. осіб.
Пізніше людські військові втрати були визначені в 2,5 млн осіб і 5,5 млн. - загиблих військовополонених і мирного населення. По відношенню до загальних втрат СРСР це становить 40-44 %. З врахуванням вторинних демографічних втрат (померлі від хвороб і голоду, депортовані, емігранти, втрати у природному прирості населення), то втрати складуть приблизно 14,5 млн осіб[1].
Було також зруйновано майже 700 міст (40 % усіх міст СРСР, знищених війною) і 28000 сіл. Оцінка матеріальних збитків становила 285 млрд рублів (в цінах 1941 року) - понад 40 % усього збитку СРСР.
У війні загинув кожен п'ятий українець. Серед військовослужбовців призову на літо 1941 року уціліли тільки 3 % з загальної кількості.
Спалено 319 000 господарств, на Лівобережній Україні був зруйнований кожен четвертий будинок.
Виведено з ладу 5600 мостів, зруйновано 33 000 шкіл, технікумів, 18 000 медичних установ[2].
В матеріалах Прес-служби Президента України В. Януковича, поширених до Дня Перемоги в Німецько-радянській війні, втрати України в Другій Світовій війні визначаються як такі, що перевищили 10 млн осіб[3].
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07.05.2025 20:14 Відповісти
На божевільних не обурюются, божевільних ізолюють.
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07.05.2025 19:02 Відповісти
Тому зараз Украіна повинна перемогти росію і путіна,,щоб поставити назавжди крапку ,хто переможець,а хто самозванець.
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07.05.2025 19:02 Відповісти
Слово "лише" тут зайве. Ніяка росія Гітлєра не перемагала і навіть не воювала з очолювпною ним Німеччиною. Гітлєра переміг сирисири - союз з 15 республік.
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07.05.2025 19:02 Відповісти
Це обурливо, що Путін приписує лише Росії перемогу над нацистською Німеччиною, - Сікорський

Ні.
Якщо ти інтелектом не дитина.
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07.05.2025 19:04 Відповісти
Яка Росія? Була така держава? Коли і де в ті часи була Російськая Федерація?
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07.05.2025 19:05 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_(1939)#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 https://uk.wikipedia.org/wiki/Перепис_населення_СРСР_(1939)#Адміністративно-територіальний_склад
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07.05.2025 19:44 Відповісти
То де там РФ? Я не знайшов у таблиці Россійськой Федерації.
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07.05.2025 20:20 Відповісти
Там же, де Вірменія або Україна. До всіх нинішніх держав в СРСР додані 3 букви
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07.05.2025 20:26 Відповісти
Касаб, то ти собі зайву хромосому додав, а то ВСЕ інші країни і їх вже не існує більш 30 років. Касаб, ти знов обісрався в намаганні перекроіти історію під себе.
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07.05.2025 20:46 Відповісти
Вірменії не існує?
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07.05.2025 20:50 Відповісти
Взагалі то я касабам, як розумово недоразвиненим тваринкам намагаюсь мало чого поясьнювати, бо ВСЕ це гівно людства з тавром "росіянін" тупе стадо скота, то чому я повинен робити для тебе виключення, касаб?
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07.05.2025 20:54 Відповісти
Ну хоча б з того, що я не касаб. Дуже прошу, наймудріший.
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07.05.2025 20:56 Відповісти
А шо це змінює чуваш? Чи може даргінець або осетин тощо? Ви ВСІ гівно людства з тавром "росіянін".
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07.05.2025 21:13 Відповісти
На початку війни СРСР багато заводів евакуював з України на росію. І досі їх не повернув. І потім ці тварюки ще кажуть, що вони перемогли без України.
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07.05.2025 19:13 Відповісти
Дайте больше оружия, помогайте Украине развалить рашку и не будет потом никакой обиды, как и самой рашки не будет.
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07.05.2025 19:15 Відповісти
У кожної Людини, яка хоть трішки, знає таблицю Множення, оте теліпання ****** єрундою, перед камерами ЗМІ щодо його старечого «тлумачення» Світової Історії у 20 століття, це, як балаканина немічного діда, про свої походеньки у 70 років, таким, як і він, немічним органам, - орбанам-фіцам-венсам….
Такими, ************* теревенями, як і совдепівським залякуванням Світу, про «термоядерну війну», упродовж всього свого існування срср, московіти з *******, ЗАЛЯКУЮТЬ Світ, щоб їх боялися і кормили!
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07.05.2025 19:20 Відповісти
так
це обурливо
бо це трампон усіх переміг
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07.05.2025 19:23 Відповісти
Якби зеленському дозволили називати РФ нацистами та фашистами, так ми бы свою пропаганду хоч якось робили. А так путін спокійно нас називає і все ОК. Обтекайтє.
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07.05.2025 19:36 Відповісти
Він їх називає рашистами. Рашисти гірші за фашистів та нацистів разом узятих.
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07.05.2025 20:11 Відповісти
тому еврей Вітькофф цілує дупу Путину-рашисту?? це не працює.
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07.05.2025 20:36 Відповісти
Для чого звертати увагу на заяви лишнєхромосомного сцаря..
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07.05.2025 19:38 Відповісти
"3 вересня 1939 року: Велика Британія, Франція та їхні домініони (Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка) оголосили війну Німеччині. 10 червня 1940 року: Італія оголосила війну Франції та Великій Британії. 8 грудня 1941 року: США оголосили війну Японії. 11 грудня 1941 року: Німеччина та Італія оголосили війну США." - і де тут російськомовні?
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07.05.2025 19:45 Відповісти
нападок на Україну, яка, на відміну від Росії, є демократією". Джерело: https://censor.net/ua/n3550964

Хотілося б конкретніше з цього місця ... Де за останніх 3 роки Україна є демократією? Наразі Україна - є неофедальною автократією . Де жирує каста силовиків -чиновників ,яку не можна змінити ,і прості посполиті позбавлені практично всіх прав.
90% конституції видерто і відправлено в смітник - залишили лише ту частину - де про обовязки - для того щоб тицяти холопам в морди легітимізуючи насилля ....
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07.05.2025 20:07 Відповісти
росія до ціеї перемоги ніякого відношення не мае. СРСР мае
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07.05.2025 20:28 Відповісти
Сусідський пес вночі гавкає, не дає спати. Це обурливо...
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07.05.2025 20:37 Відповісти
 
 