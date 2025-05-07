Це обурливо, що Путін приписує лише Росії перемогу над нацистською Німеччиною, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія не повинна приписувати лише собі перемогу над нацистською Німеччиною та використовувати риторику тих днів для агресії проти України.
Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Дуже важливо пам'ятати, що Україна була окупована під час Другої світової війни повністю, а в Росії – лише дуже невелика її частина. Що мільйони українців не тільки зазнали нацистських переслідувань, але й воювали в Червоній Армії. І це обурливо з боку Володимира Путіна приписувати лише Росії перемогу над нацистською Німеччиною", - зазначив Сікорський.
Глава МЗС Польщі додав, що ще гірше використовувати риторику тих днів для "нападок на Україну, яка, на відміну від Росії, є демократією".
Нагадаємо, у параді в Москві 9 травня братимуть участь військові із 13 країн, водночас північнокорейські військові у заході не представлені.
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У виступі в зв'язку з 30-річчям звільнення України від гітлерівських загарбників тодішнім першим секретарем ЦК Компартії України Володимира Щербицького була названа цифра 6750 тис. осіб.
Пізніше людські військові втрати були визначені в 2,5 млн осіб і 5,5 млн. - загиблих військовополонених і мирного населення. По відношенню до загальних втрат СРСР це становить 40-44 %. З врахуванням вторинних демографічних втрат (померлі від хвороб і голоду, депортовані, емігранти, втрати у природному прирості населення), то втрати складуть приблизно 14,5 млн осіб[1].
Було також зруйновано майже 700 міст (40 % усіх міст СРСР, знищених війною) і 28000 сіл. Оцінка матеріальних збитків становила 285 млрд рублів (в цінах 1941 року) - понад 40 % усього збитку СРСР.
У війні загинув кожен п'ятий українець. Серед військовослужбовців призову на літо 1941 року уціліли тільки 3 % з загальної кількості.
Спалено 319 000 господарств, на Лівобережній Україні був зруйнований кожен четвертий будинок.
Виведено з ладу 5600 мостів, зруйновано 33 000 шкіл, технікумів, 18 000 медичних установ[2].
В матеріалах Прес-служби Президента України В. Януковича, поширених до Дня Перемоги в Німецько-радянській війні, втрати України в Другій Світовій війні визначаються як такі, що перевищили 10 млн осіб[3].
Ні.
Якщо ти інтелектом не дитина.
Такими, ************* теревенями, як і совдепівським залякуванням Світу, про «термоядерну війну», упродовж всього свого існування срср, московіти з *******, ЗАЛЯКУЮТЬ Світ, щоб їх боялися і кормили!
це обурливо
бо це трампон усіх переміг
Хотілося б конкретніше з цього місця ... Де за останніх 3 роки Україна є демократією? Наразі Україна - є неофедальною автократією . Де жирує каста силовиків -чиновників ,яку не можна змінити ,і прості посполиті позбавлені практично всіх прав.
90% конституції видерто і відправлено в смітник - залишили лише ту частину - де про обовязки - для того щоб тицяти холопам в морди легітимізуючи насилля ....