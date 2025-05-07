Це обурливо, що Путін приписує лише Росії перемогу над нацистською Німеччиною, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія не повинна приписувати лише собі перемогу над нацистською Німеччиною та використовувати риторику тих днів для агресії проти України.

Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Дуже важливо пам'ятати, що Україна була окупована під час Другої світової війни повністю, а в Росії – лише дуже невелика її частина. Що мільйони українців не тільки зазнали нацистських переслідувань, але й воювали в Червоній Армії. І це обурливо з боку Володимира Путіна приписувати лише Росії перемогу над нацистською Німеччиною", - зазначив Сікорський.

Глава МЗС Польщі додав, що ще гірше використовувати риторику тих днів для "нападок на Україну, яка, на відміну від Росії, є демократією".

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Нагадаємо, у параді в Москві 9 травня братимуть участь військові із 13 країн, водночас північнокорейські військові у заході не представлені.