Невелика група депутатів Європарламенту поїде у Москву на 9 травня, - ЗМІ
Депутати Європарламенту від лівопопулістської партії "Союз Сари Вагенкнехт" зібралися у Москву на парад до 9 травня. Разом з ними поїдуть ще троє євродепутатів - з Чехії, Кіпру та Словаччини.
Про це пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що обидва євродепутати - Міхаель фон дер Шуленбург і Рут Фірменіх - є представниками німецької лівопопулістської партії "Союз Сари Вагенкнехт" (ССВ).
До Москви вони вирушать разом з трьома іншими депутатами Європарламенту - з Чехії, Кіпру та Словаччини.
Під час час свого дводенного візиту до Москви євродепутати планують зустрітися з членами російської Держдуми та "іншими представниками політичної і культурної сфери".
Євродепутати кажуть, що їхній візит покликаний підкреслити, "що ми вважаємо переговори і обміни на всіх рівнях необхідними для подолання спіралі конфронтації і ескалації в Європі, що постійно зростає".
"Ми також хочемо послати сигнал, що ми хочемо, щоб зброя в Україні замовкла назавжди", - наголосили фон дер Шуленбург і Фірменіх у своєму пресрелізі.
Група європарламентарів також заявила, що планує відвідати Київ.
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