Депутати Європарламенту від лівопопулістської партії "Союз Сари Вагенкнехт" зібралися у Москву на парад до 9 травня. Разом з ними поїдуть ще троє євродепутатів - з Чехії, Кіпру та Словаччини.

Про це пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обидва євродепутати - Міхаель фон дер Шуленбург і Рут Фірменіх - є представниками німецької лівопопулістської партії "Союз Сари Вагенкнехт" (ССВ).

До Москви вони вирушать разом з трьома іншими депутатами Європарламенту - з Чехії, Кіпру та Словаччини.

Під час час свого дводенного візиту до Москви євродепутати планують зустрітися з членами російської Держдуми та "іншими представниками політичної і культурної сфери".

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Євродепутати кажуть, що їхній візит покликаний підкреслити, "що ми вважаємо переговори і обміни на всіх рівнях необхідними для подолання спіралі конфронтації і ескалації в Європі, що постійно зростає".

"Ми також хочемо послати сигнал, що ми хочемо, щоб зброя в Україні замовкла назавжди", - наголосили фон дер Шуленбург і Фірменіх у своєму пресрелізі.

Група європарламентарів також заявила, що планує відвідати Київ.

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