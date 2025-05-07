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Новини 9 травня у Росії
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Невелика група депутатів Європарламенту поїде у Москву на 9 травня, - ЗМІ

Декілька євродепутатів зібралися на парад 9 травня в Москву

Депутати Європарламенту від лівопопулістської партії "Союз Сари Вагенкнехт" зібралися у Москву на парад до 9 травня. Разом з ними поїдуть ще троє євродепутатів - з Чехії, Кіпру та Словаччини.

Про це пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обидва євродепутати - Міхаель фон дер Шуленбург і Рут Фірменіх - є представниками німецької лівопопулістської партії "Союз Сари Вагенкнехт" (ССВ).

До Москви вони вирушать разом з трьома іншими депутатами Європарламенту - з Чехії, Кіпру та Словаччини.

Під час час свого дводенного візиту до Москви євродепутати планують зустрітися з членами російської Держдуми та "іншими представниками політичної і культурної сфери".

Читайте також: Разом із Фіцо ще кілька представників Словаччини поїдуть до Москви на 9 травня

Євродепутати кажуть, що їхній візит покликаний підкреслити, "що ми вважаємо переговори і обміни на всіх рівнях необхідними для подолання спіралі конфронтації і ескалації в Європі, що постійно зростає".

"Ми також хочемо послати сигнал, що ми хочемо, щоб зброя в Україні замовкла назавжди", - наголосили фон дер Шуленбург і Фірменіх у своєму пресрелізі.

Група європарламентарів також заявила, що планує відвідати Київ.

Читайте також: Це обурливо, що Путін приписує лише Росії перемогу над нацистською Німеччиною, - Сікорський

Автор: 

Німеччина (7390) Європарламент (1049) росія (65394)


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Топ коментарі
+6
Только в спецодежде, колпаки с бубенцами и красные носы...
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07.05.2025 19:49
+4
Союз Сари Путінваген.
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07.05.2025 19:53
+3
І не шкода ці маргіналці своїх сопартійців? Їх же дроном ******* на параді
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07.05.2025 19:51
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Только в спецодежде, колпаки с бубенцами и красные носы...
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07.05.2025 19:49 Відповісти
І не шкода ці маргіналці своїх сопартійців? Їх же дроном ******* на параді
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07.05.2025 19:51 Відповісти
Путлер в открытую палит своих агентов.
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07.05.2025 20:11 Відповісти
Союз Сари Путінваген.
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07.05.2025 19:53 Відповісти
Оголосити єврошльондр "персонами нон-грата" в Україні і пенделями,з кордону,відкопати!
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07.05.2025 19:54 Відповісти
Блін! Де стільки самокатів придбати ...?
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07.05.2025 19:55 Відповісти
А каллас сказала, що всі повинні бути в Києві
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07.05.2025 19:56 Відповісти
За заралатою поїхали негідники!
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07.05.2025 20:00 Відповісти
Якісь ці вагІнкнезти і шулєРбурги зросійщені. Напевне потомки тих, хто ґвалтував у березні-травні німецьких фрау і фройляйн, забираючи у низ все - від велосипедів і наручних годинників з обручками до столового срібла і нижньої білизни. От фрау-фройляйн і розродилися через деякий час оцими. Це явище описане у психіатричній літературі, як "стокгольмський синдром".
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07.05.2025 20:01 Відповісти
Нічого дивного-бо кожна повія має свою ціну...
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07.05.2025 20:02 Відповісти
Дайте Сарі почитати https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/mozhemo-povtoriti-yak-radyanski-soldati-po-zviryachomu-i-bezkarno-gvaltuvali-nimeckih-zhinok-2031973.html ЦЕ
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07.05.2025 20:11 Відповісти
Вот бы их там всех и закобзонить, насколько мир стал бы чище...
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07.05.2025 20:13 Відповісти
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07.05.2025 20:19 Відповісти
хай їдуть - назад тільки не пускайте
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07.05.2025 20:37 Відповісти
Сара Вагенкнехт це ж з Німеччині? То кого вона буде зображати? Нацистів, яких перемогли?
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07.05.2025 20:53 Відповісти
 
 