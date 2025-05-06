Разом із Фіцо ще кілька представників Словаччини поїдуть до Москви на 9 травня

Окрім премʼєр-міністра Роберта Фіцо, на так званий парад до Дня перемоги 9 травня у Москві поїдуть ще кілька представників Словаччини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив євродепутат від Словаччини Ерік Каліняк.

Так, Ерік Каліняк - син міністра оборони Словаччини Роберта Каліняка – заявив, що він поїде до Москви 9 травня разом зі словацьким премʼєром.

Крім того, до них долучаться інший словацький депутат Любош Блага і, "ймовірно, також депутат Національної ради Словаччини Ріхард Глюк".

Також читайте: Посольство України відповіло Фіцо: Парад у Москві не має нічого спільного з перемогою над нацизмом

Як повідомлялося, напередодні Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку на параді у Москві.

Після прем’єр Фіцо обурився заявою президента Зеленського щодо візиту іноземних лідерів до Москви на парад та звинуватив його у неповазі до РФ.

Своє чергою глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголошувала, що будь-яка участь лідерів країн Євросоюзу в параді в Москві 9 травня не буде "сприйматися легковажно". Вона також зазначила, що це стосується не тільки країн ЄС, а й тих країн, які хочуть вступити в блок.

Читайте: Жоден європейський лідер не повинен бути 9 травня на Червоній площі у Москві, - Туск