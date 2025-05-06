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Новини 9 травня у Росії
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Разом із Фіцо ще кілька представників Словаччини поїдуть до Москви на 9 травня

фіцо не єдиний ваід Словаччини поїде до Москви

Окрім премʼєр-міністра Роберта Фіцо, на так званий парад до Дня перемоги 9 травня у Москві поїдуть ще кілька представників Словаччини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив євродепутат від Словаччини Ерік Каліняк.

Так, Ерік Каліняк - син міністра оборони Словаччини Роберта Каліняка – заявив, що він поїде до Москви 9 травня разом зі словацьким премʼєром.

Крім того, до них долучаться інший словацький депутат Любош Блага і, "ймовірно, також депутат Національної ради Словаччини Ріхард Глюк".

Також читайте: Посольство України відповіло Фіцо: Парад у Москві не має нічого спільного з перемогою над нацизмом

Як повідомлялося, напередодні Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку на параді у Москві.

Після прем’єр Фіцо обурився заявою президента Зеленського щодо візиту іноземних лідерів до Москви на парад та звинуватив його у неповазі до РФ.

Своє чергою глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголошувала, що будь-яка участь лідерів країн Євросоюзу в параді в Москві 9 травня не буде "сприйматися легковажно". Вона також зазначила, що це стосується не тільки країн ЄС, а й тих країн, які хочуть вступити в блок.

Читайте: Жоден європейський лідер не повинен бути 9 травня на Червоній площі у Москві, - Туск

Автор: 

День Перемоги (449) парад (383) Словаччина (1105) Фіцо Роберт (207)


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Топ коментарі
+6
Як Брюсель відреагує??? То інтрига - соплежуї...
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06.05.2025 17:39
+5
Під приводом "святкування перемоги", на справді вони приховують З'їзд Секти Фашистів.

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06.05.2025 17:41
+4
Ідеальний час і місце випробувати власну балістичну ракету!
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06.05.2025 17:44
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пір"ячко їм у хйлобузницьку сраку
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06.05.2025 17:36 Відповісти
Як Брюсель відреагує??? То інтрига - соплежуї...
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06.05.2025 17:39 Відповісти
Прощай Фіцо, в останню путь,
Тебе потвора не забуть.
Прощай, тобі дорога в Рай! (у Пекло).
І місять світить нам, що ще Май!
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06.05.2025 17:59 Відповісти
Під приводом "святкування перемоги", на справді вони приховують З'їзд Секти Фашистів.

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06.05.2025 17:41 Відповісти
Четвертий рейх
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06.05.2025 18:11 Відповісти
ЕС в черговий раз путинські сраколизи плюнули в пику. на наступний рік добавятся румуни і можливо ще хтось
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06.05.2025 17:42 Відповісти
Якщо можна лизати зад ***** і одночасно отримувати дотації з ЄС - чому б ні ...?
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06.05.2025 17:59 Відповісти
Можливо чехи
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06.05.2025 19:14 Відповісти
Зеленський заборонив бити по Москві!
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06.05.2025 17:43 Відповісти
Really??????????????
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06.05.2025 18:01 Відповісти
Ідеальний час і місце випробувати власну балістичну ракету!
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06.05.2025 17:44 Відповісти
Повії дешеві - на док станцію до власника.
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06.05.2025 17:47 Відповісти
Ну а як же... Скільки для ***** підмивались, шо не поїхати тепер ніZZя!
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06.05.2025 17:49 Відповісти
Вони смоктали в Гітлера, нехай смокчуть і у путьки.
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06.05.2025 17:53 Відповісти
В керівництва Євросоюзу є гордість та яйця? Чи оці політичні карлики на кшталт фіцо, орбана, вучіча будуть викручувати їм руки та плювати в обличчя.
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06.05.2025 17:53 Відповісти
Ось до чого призводить демократія під час війни, хто в ліс, хто по дрова. Диктатори краще організовані.
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06.05.2025 18:08 Відповісти
Посла Словаччини на килим раком з трансляцією на ЄС. "Дружбу" вимкнути - і оголосити, що нафтопровід забився валянками.
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06.05.2025 17:53 Відповісти
Війна 11 років - який може бути нафтопровід ?
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06.05.2025 18:01 Відповісти
Нехай ви їх там підняло та добряче гепнуло, смердючі тварюки плешивого.
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06.05.2025 17:57 Відповісти
було би вчасно, якби 8-го на МНПЗ проилетіли дрони. Тоді дим над червоною площею закрив би небо, щоб сонце не сліпило очі глядачів та учасників параду.
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06.05.2025 19:10 Відповісти
Ганьба кацапським підлабузникам.
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06.05.2025 19:25 Відповісти
В останню путь...
,в останню пууууть
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06.05.2025 19:51 Відповісти
 
 