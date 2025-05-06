Разом із Фіцо ще кілька представників Словаччини поїдуть до Москви на 9 травня
Окрім премʼєр-міністра Роберта Фіцо, на так званий парад до Дня перемоги 9 травня у Москві поїдуть ще кілька представників Словаччини.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив євродепутат від Словаччини Ерік Каліняк.
Так, Ерік Каліняк - син міністра оборони Словаччини Роберта Каліняка – заявив, що він поїде до Москви 9 травня разом зі словацьким премʼєром.
Крім того, до них долучаться інший словацький депутат Любош Блага і, "ймовірно, також депутат Національної ради Словаччини Ріхард Глюк".
Як повідомлялося, напередодні Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку на параді у Москві.
Після прем’єр Фіцо обурився заявою президента Зеленського щодо візиту іноземних лідерів до Москви на парад та звинуватив його у неповазі до РФ.
Своє чергою глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголошувала, що будь-яка участь лідерів країн Євросоюзу в параді в Москві 9 травня не буде "сприйматися легковажно". Вона також зазначила, що це стосується не тільки країн ЄС, а й тих країн, які хочуть вступити в блок.
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