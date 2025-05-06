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Новости 9 мая в России
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Вместе с Фицо еще несколько представителей Словакии поедут в Москву на 9 мая

Фицо не единственный представитель Словакии, который поедет в Москву

Кроме премьер-министра Роберта Фицо, на так называемый парад ко Дню победы 9 мая в Москве поедут еще несколько представителей Словакии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил евродепутат от Словакии Эрик Калиняк.

Так, Эрик Калиняк - сын министра обороны Словакии Роберта Калиняка - заявил, что он поедет в Москву 9 мая вместе со словацким премьером.

Кроме того, к ним присоединится другой словацкий депутат Любош Блага и, "вероятно, также депутат Национального совета Словакии Рихард Глюк".

Также читайте: Посольство Украины ответило Фицо: Парад в Москве не имеет ничего общего с победой над нацизмом

Как сообщалось, накануне Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве.

После премьер Фицо возмутился заявлением президента Зеленского относительно визита иностранных лидеров в Москву на парад и обвинил его в неуважении к РФ.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркивала, что любое участие лидеров стран Евросоюза в параде в Москве 9 мая не будет "восприниматься легкомысленно". Она также отметила, что это касается не только стран ЕС, но и тех стран, которые хотят вступить в блок.

Читайте: Ни один европейский лидер не должен быть 9 мая на Красной площади в Москве, - Туск

Автор: 

День Победы (1222) парад (641) Словакия (983) Фицо Роберт (186)


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Топ комментарии
+6
Як Брюсель відреагує??? То інтрига - соплежуї...
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06.05.2025 17:39
+5
Під приводом "святкування перемоги", на справді вони приховують З'їзд Секти Фашистів.

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06.05.2025 17:41
+4
Ідеальний час і місце випробувати власну балістичну ракету!
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06.05.2025 17:44
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пір"ячко їм у хйлобузницьку сраку
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06.05.2025 17:36 Ответить
Як Брюсель відреагує??? То інтрига - соплежуї...
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06.05.2025 17:39 Ответить
Прощай Фіцо, в останню путь,
Тебе потвора не забуть.
Прощай, тобі дорога в Рай! (у Пекло).
І місять світить нам, що ще Май!
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06.05.2025 17:59 Ответить
Під приводом "святкування перемоги", на справді вони приховують З'їзд Секти Фашистів.

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06.05.2025 17:41 Ответить
Четвертий рейх
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06.05.2025 18:11 Ответить
ЕС в черговий раз путинські сраколизи плюнули в пику. на наступний рік добавятся румуни і можливо ще хтось
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06.05.2025 17:42 Ответить
Якщо можна лизати зад ***** і одночасно отримувати дотації з ЄС - чому б ні ...?
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06.05.2025 17:59 Ответить
Можливо чехи
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06.05.2025 19:14 Ответить
Зеленський заборонив бити по Москві!
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06.05.2025 17:43 Ответить
Really??????????????
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06.05.2025 18:01 Ответить
Ідеальний час і місце випробувати власну балістичну ракету!
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06.05.2025 17:44 Ответить
Повії дешеві - на док станцію до власника.
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06.05.2025 17:47 Ответить
Ну а як же... Скільки для ***** підмивались, шо не поїхати тепер ніZZя!
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06.05.2025 17:49 Ответить
Вони смоктали в Гітлера, нехай смокчуть і у путьки.
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06.05.2025 17:53 Ответить
В керівництва Євросоюзу є гордість та яйця? Чи оці політичні карлики на кшталт фіцо, орбана, вучіча будуть викручувати їм руки та плювати в обличчя.
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06.05.2025 17:53 Ответить
Ось до чого призводить демократія під час війни, хто в ліс, хто по дрова. Диктатори краще організовані.
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06.05.2025 18:08 Ответить
Посла Словаччини на килим раком з трансляцією на ЄС. "Дружбу" вимкнути - і оголосити, що нафтопровід забився валянками.
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06.05.2025 17:53 Ответить
Війна 11 років - який може бути нафтопровід ?
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06.05.2025 18:01 Ответить
Нехай ви їх там підняло та добряче гепнуло, смердючі тварюки плешивого.
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06.05.2025 17:57 Ответить
було би вчасно, якби 8-го на МНПЗ проилетіли дрони. Тоді дим над червоною площею закрив би небо, щоб сонце не сліпило очі глядачів та учасників параду.
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06.05.2025 19:10 Ответить
Ганьба кацапським підлабузникам.
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06.05.2025 19:25 Ответить
 
 