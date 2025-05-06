Вместе с Фицо еще несколько представителей Словакии поедут в Москву на 9 мая
Кроме премьер-министра Роберта Фицо, на так называемый парад ко Дню победы 9 мая в Москве поедут еще несколько представителей Словакии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил евродепутат от Словакии Эрик Калиняк.
Так, Эрик Калиняк - сын министра обороны Словакии Роберта Калиняка - заявил, что он поедет в Москву 9 мая вместе со словацким премьером.
Кроме того, к ним присоединится другой словацкий депутат Любош Блага и, "вероятно, также депутат Национального совета Словакии Рихард Глюк".
Как сообщалось, накануне Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве.
После премьер Фицо возмутился заявлением президента Зеленского относительно визита иностранных лидеров в Москву на парад и обвинил его в неуважении к РФ.
В свою очередь глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркивала, что любое участие лидеров стран Евросоюза в параде в Москве 9 мая не будет "восприниматься легкомысленно". Она также отметила, что это касается не только стран ЕС, но и тех стран, которые хотят вступить в блок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тебе потвора не забуть.
Прощай, тобі дорога
в Рай!(у Пекло).
І місять світить нам, що ще Май!