Вместе с Фицо еще несколько представителей Словакии поедут в Москву на 9 мая

Кроме премьер-министра Роберта Фицо, на так называемый парад ко Дню победы 9 мая в Москве поедут еще несколько представителей Словакии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил евродепутат от Словакии Эрик Калиняк.

Так, Эрик Калиняк - сын министра обороны Словакии Роберта Калиняка - заявил, что он поедет в Москву 9 мая вместе со словацким премьером.

Кроме того, к ним присоединится другой словацкий депутат Любош Блага и, "вероятно, также депутат Национального совета Словакии Рихард Глюк".

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Как сообщалось, накануне Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве.

После премьер Фицо возмутился заявлением президента Зеленского относительно визита иностранных лидеров в Москву на парад и обвинил его в неуважении к РФ.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркивала, что любое участие лидеров стран Евросоюза в параде в Москве 9 мая не будет "восприниматься легкомысленно". Она также отметила, что это касается не только стран ЕС, но и тех стран, которые хотят вступить в блок.

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