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Новини 9 травня у Росії Пропагандистські акції РФ
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РФ поширює за кордоном новий пропагандистський рух "Побєда 9/45", - Служба зовнішньої розвідки

Росія вигадала пропагандистський рух Побєда 9/45 за кордоном

Кремль використовує пропагандистський рух "Побєда 9/45" як новий інструмент гібридного впливу Росії. Представництва пропагандистів відкрилися у деяких країнах ЄС.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що напередодні 80-ї річниці перемоги у так званій "Великій вітчизняній війні" російська влада активно просуває діяльність пропагандистського руху "Побєда 9/45".

Керівник проєкту – віцеспікер Держдуми РФ Борис Чернишов, який перебуває під санкціями Заходу за підтримку воєнної агресії Росії проти України.

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Рух організовує культурні заходи, автопробіги й кінопокази, а також ініціює гуманітарні проєкти, серед яких – відновлення радянських військових поховань. Однак усе це має ідеологічне забарвлення та слугує просуванню російських історичних інтерпретацій, що суперечать міжнародному консенсусу щодо Другої світової війни.

Лише за перші три місяці існування руху РФ його представництва відкрилися у восьми країнах: Вірменії, Казахстані, Білорусі, Молдові, Узбекистані, Угорщині, Словаччині та Словенії.

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Автор: 

пропаганда (2812) росія (65394) СЗР (117) зовнішня розвідка (468)


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Топ коментарі
+3
Як можна в ЄС давати цим х@йлам відкривати будь що((
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07.05.2025 20:32
+1
Що це значить 9/45?Мабуть це по грінвічу ,або по Цельсія
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07.05.2025 21:02
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Як можна в ЄС давати цим х@йлам відкривати будь що((
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07.05.2025 20:32 Відповісти
Це не пропагандистський рух, а жидкій стул!
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07.05.2025 20:36 Відповісти
Що це значить 9/45?Мабуть це по грінвічу ,або по Цельсія
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07.05.2025 21:02 Відповісти
14/88
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07.05.2025 22:27 Відповісти
а що, україна?
де наша відповідь?
всі кацапські акції, повинні бути заблоковані українцями!
не хочуть в окопи, то нехай виловлюють та карають кацапів за кордоном!
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07.05.2025 21:06 Відповісти
Це замість ютуб-стрімів про кабаки, готелі ЄС та неймовірні подорожі?
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07.05.2025 21:21 Відповісти
І що це за ***** 9/45?

Навпаки 45/9=5. Яле я не певен, що всі кацапи так вміють. 😁

Якби кацапи голяка у тюбетейках танцювали "яблучко" - це знайшло б відгук у чутливих до екзотики європейців.
А так незрозуміла нудотина.
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07.05.2025 21:19 Відповісти
Старий ти став. Алгєбру забув. Та й совковий символ теж забув.
Тож звиняй, нагадаю...
9/45=0.2
А 0.2 ЦЕ РІВНО ГРАНЧАК - совковий граньоний стакан. Кацап без горілки, або бояри некацап.
Кстаті бояра у них теж у фанфуріках по 0.2 Так шо усе скрєпно. 🤣
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07.05.2025 21:42 Відповісти
"Вірменії, Казахстані, Білорусі, Молдові, Узбекистані, Угорщині, Словаччині та Словенії".....от якщоб в Китаї та Їндії, чи в Малайзії чи на Філіпінах, в Бразилії чи ПАР... а то токоє
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07.05.2025 22:16 Відповісти
интересно, праздновали ли (победители) победу в первой мировой во время второй мировой?
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07.05.2025 22:27 Відповісти
 
 