РФ поширює за кордоном новий пропагандистський рух "Побєда 9/45", - Служба зовнішньої розвідки

Кремль використовує пропагандистський рух "Побєда 9/45" як новий інструмент гібридного впливу Росії. Представництва пропагандистів відкрилися у деяких країнах ЄС.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що напередодні 80-ї річниці перемоги у так званій "Великій вітчизняній війні" російська влада активно просуває діяльність пропагандистського руху "Побєда 9/45".

Керівник проєкту – віцеспікер Держдуми РФ Борис Чернишов, який перебуває під санкціями Заходу за підтримку воєнної агресії Росії проти України.

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Рух організовує культурні заходи, автопробіги й кінопокази, а також ініціює гуманітарні проєкти, серед яких – відновлення радянських військових поховань. Однак усе це має ідеологічне забарвлення та слугує просуванню російських історичних інтерпретацій, що суперечать міжнародному консенсусу щодо Другої світової війни.

Лише за перші три місяці існування руху РФ його представництва відкрилися у восьми країнах: Вірменії, Казахстані, Білорусі, Молдові, Узбекистані, Угорщині, Словаччині та Словенії.

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