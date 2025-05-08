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Новини 9 травня у Росії
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Вучич не боїться покарання за візит до РФ: Сербія залишається на європейському шляху

Вучич про свою поїздку до Москви

Президент Сербії Александр Вучич, який прибув до Москви на запрошення російського диктатора Володимира Путіна, заявив, що не боїться покарання за візит.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише це пише російська служба BBC.

Так, після свого прибуття Вучич дав інтерв'ю сербському телебаченню на Красній площі у Москві.

"Мене абсолютно не хвилює, що хтось інший у світі подумає або скаже. Мене обрав сербський народ, мене обрали громадяни Сербії. Мене не обирають ні в Ризі, ні в Таллінні, ні у Вільнюсі, ні де б то не було ще", - заявив сербський президент.

Також він висловив упевненість, говорячи про Євросоюз, що Сербія "залишиться на європейському шляху".

"Що стосується Європейського союзу - я впевнений, що Сербія залишиться на європейському шляху. Якщо вони захочуть когось карати, нехай карають мене", - додав Вучич.

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Автор: 

Сербія (370) Євросоюз (13460) Вучич Александр (89)


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Топ коментарі
+20
І рибку зʼїсти і на*уй пуйла сісти. (С) сручич
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08.05.2025 08:09
+19
Ригу, Таллінн та Вільнюс обісрав, а наприклад Берлін чи Париж сцикотно.Які ці підстилки ***** нікчемні.
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08.05.2025 08:12
+15
Європейський шлях турується через москву - їбанат
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08.05.2025 08:09
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Європейський шлях турується через москву - їбанат
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08.05.2025 08:09 Відповісти
І рибку зʼїсти і на*уй пуйла сісти. (С) сручич
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08.05.2025 08:09 Відповісти
В нього і рожа під0ра, слащава й губаста, мабуть буї ******** дуже
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08.05.2025 08:59 Відповісти
Це перший рядок сербського гімну
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08.05.2025 09:19 Відповісти
Шлях Європи у Парашу?
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08.05.2025 08:11 Відповісти
Ригу, Таллінн та Вільнюс обісрав, а наприклад Берлін чи Париж сцикотно.Які ці підстилки ***** нікчемні.
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08.05.2025 08:12 Відповісти
від позиції Риги, Вільнюса та Таллінна- Вучич обіс...ся...
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08.05.2025 08:16 Відповісти
керівництво сербії, звісно, ті ще падлюки, але майбутнє європи, саме за слов'янами!
бо, романо германці та англо сакси, порозовіли безповоротно!
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08.05.2025 08:13 Відповісти
Ви ще забули пом"янути тунгусо-маньчжурців та берберо-канарців.
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08.05.2025 08:32 Відповісти
Хай ваші слов'яни спочатку навчаться генерувати гроші і не красти, а то як стояти з протягнутою рукою - то завжди самі перші в черзі.
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08.05.2025 09:03 Відповісти
Серби як сябри *************.
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08.05.2025 08:13 Відповісти
Политическая проститутка как поговаривал вождь краснопузых.
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08.05.2025 08:13 Відповісти
Мене не обирають ні в Ризі, ні в Таллінні, ні у Вільнюсі..... Про ху...лостан не скажу, а то я дарма по зарплату приїхав. А ЄС як доїв так і доїти буду. І що ви мені заробите. Ось така я падлюка
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08.05.2025 08:13 Відповісти
Робить вигляд що не розуміє що немає наразі ніякого "його". Є президент Сербії, відповідальний своїми діями за те що далі буде з країною.
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08.05.2025 08:14 Відповісти
І країна з громадянами-виборцями теж відповідає за те, що вибирає собі у владу.тому покарання має бути колективне. Тут все просто - або влада веде країну у Європу, або ж у жопу болота.
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08.05.2025 08:56 Відповісти
А чого йому боятися? Хіба ЄС не прогодує ще одного орбана-фіца?
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08.05.2025 08:16 Відповісти
Поки само ЄС не надає п@дюлєй таким паразитам, то вони клали на те ЄС хєр, бо знають про толерантність ( слабкість) європейців
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08.05.2025 08:18 Відповісти
Гнати на хер з європейського шляху. Такі політичні карлики як він, орбан, фіцо - це троянські коняки, якіх пхає путлер та жовтопикий віні-пух в європейський дім.
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08.05.2025 08:20 Відповісти
та ні. Так не працює. Карати будуть сербів, щоб наступним разом думали, в якій клітинці хрестик ставити на виборах
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08.05.2025 08:20 Відповісти
Та знають вони в якій клітинці хрестика ставити. Якщо тільки їх приймуть до ЄС, то можна буде остаточно ставити хрест на Європі... (((

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08.05.2025 08:40 Відповісти
Обломки развалившейся сербской империи повредили голову,я и в Европу хочу,я и путину отлижу - неопределившийся политический бисексуал.
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08.05.2025 08:24 Відповісти
Серби, серби? Це не ті шо влаштували ризанину у Сребніце та колись прислуговували Гітлеру а зараз *****? І взагалі, у серьів, як і у МУДЬЯр комплекс несобівартості малих наролів. Серби це ще одна піявка на тілі ЄС.
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08.05.2025 08:30 Відповісти
Старий, це ти переплутав сербів з хорватами. Під час ІІ Світової союзниками Гітлера була Хорватія (маріонеточна як і Словакія) на чолі з Анте Павеличем, який керував знищенням 1 млн. сербів на Балканах. Боснійські мусліми теж відзначились, прислуговуючи німцям.
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08.05.2025 08:54 Відповісти
А як же бути з майже 10 000 (а це у % відношенні до чисельністі сербів дуже багато) сербським корпусом СС сформованим у вересні 1941 року і який протягом війни чудово зарекомендував себе у боротьбі з партизанами Тіто та четниками а з осені 1944 року й проти регулярних частин Червоної та болгарської армій? Та взагалі Сербія грала найважливішу роль для Німеччини. У ній були розвинуті базові галузі промисловості, необхідні німецькій економіці. Із Сербії до Німеччини поставлялася кукурудза і пшениця тощо.
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08.05.2025 09:22 Відповісти
Та шо там та кукурудза. Для німецької економіки найважливішим промисловим комплексом в Сербії був гірничодобувний комплекс з видобутку міді в Борі. Восени 1942, у шахтах добровільно працювали близько 30 000 сербів.
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08.05.2025 09:27 Відповісти
Сербія залишається на шляху ЄС - лежить колодою, нікому нах не потрібною.
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08.05.2025 08:42 Відповісти
А шо вони Сербії зроблять ? Чи тій самій Угорщині ,....пообсуждают...поосуждают ,та і на тому закінчиться..
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08.05.2025 08:45 Відповісти
Прибув на московію, щоб кланятися та стояти раком,перед китайцем сідзенпинем!!
Усі інші, його балачки, то мертвому припарка!
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08.05.2025 08:48 Відповісти
криваві гроші від терориста це взагалі просто гроші...
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08.05.2025 08:57 Відповісти
Губошлёп уже просит наказать его?😀
Плётка или пробка?
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08.05.2025 09:01 Відповісти
"Якщо вони захочуть когось карати, нехай карають мене", - додав Вучич.
походу новий лідор ЛГБТ
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08.05.2025 09:26 Відповісти
 
 