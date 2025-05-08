Вучич не боїться покарання за візит до РФ: Сербія залишається на європейському шляху

Президент Сербії Александр Вучич, який прибув до Москви на запрошення російського диктатора Володимира Путіна, заявив, що не боїться покарання за візит.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише це пише російська служба BBC.

Так, після свого прибуття Вучич дав інтерв'ю сербському телебаченню на Красній площі у Москві.

"Мене абсолютно не хвилює, що хтось інший у світі подумає або скаже. Мене обрав сербський народ, мене обрали громадяни Сербії. Мене не обирають ні в Ризі, ні в Таллінні, ні у Вільнюсі, ні де б то не було ще", - заявив сербський президент.

Також він висловив упевненість, говорячи про Євросоюз, що Сербія "залишиться на європейському шляху".

"Що стосується Європейського союзу - я впевнений, що Сербія залишиться на європейському шляху. Якщо вони захочуть когось карати, нехай карають мене", - додав Вучич.

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