Вучич після візиту до Москви заявив про бажання Сербії прискорити вступ до ЄС, - Reuters

Лідер Сербії Александр Вучич після візиту в Москву на 8-9 травня заявив, що країна залишається відданою своєму плану вступити до ЄС. За його словами, Сербія хоче прискорити цей процес.

8 та 9 травня Вучич відвідав Росію для участі в параді з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Там він також зустрівся з Путіним та головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою президент Сербії заявив, що Белград хоче пришвидшити свою європейську інтеграцію та відкрити нові розділи переговорів з ЄС.

"Атмосфера (в ЄС)... не зовсім чудова. Я переконаний, що це через поїздку до Москви, але... я вірю, що Європа з розумінням поставиться до прогресу, досягнутого завдяки заслугам", - сказав він.

За його словами, сербський уряд працюватиме над впровадженням реформ, необхідних для вступу до ЄС.

Водночас Кошта зазначив, що Сербія у своєму прагненні до членства в ЄС повинна узгодити свою зовнішню політику з політикою блоку, що включає запровадження санкцій проти РФ.

"Ключовим елементом нашої спільної зовнішньої та безпекової політики є чітке засудження брутального вторгнення Росії в Україну та підтримка України в досягненні справедливого і тривалого миру", - сказав він.

Нагадаємо, Вучич, який прибув до Москви на запрошення російського диктатора Володимира Путіна, заявив, що не боїться покарання за візит.

