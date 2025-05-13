УКР
Новини 9 травня у Росії
Вучич після візиту до Москви заявив про бажання Сербії прискорити вступ до ЄС, - Reuters

Візит Вучича до Росії. Сербія хоче швидше вступити до ЄС

Лідер Сербії Александр Вучич після візиту в Москву на 8-9 травня заявив, що країна залишається відданою своєму плану вступити до ЄС. За його словами, Сербія хоче прискорити цей процес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

8 та 9 травня Вучич відвідав Росію для участі в параді з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Там він також зустрівся з Путіним та головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою президент Сербії заявив, що Белград хоче пришвидшити свою європейську інтеграцію та відкрити нові розділи переговорів з ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відносини з режимом Путіна не можуть бути звичайними на тлі агресії проти України, - ЄС про візит Вучича до РФ 9 травня

"Атмосфера (в ЄС)... не зовсім чудова. Я переконаний, що це через поїздку до Москви, але... я вірю, що Європа з розумінням поставиться до прогресу, досягнутого завдяки заслугам", - сказав він.

За його словами, сербський уряд працюватиме над впровадженням реформ, необхідних для вступу до ЄС.

Водночас Кошта зазначив, що Сербія у своєму прагненні до членства в ЄС повинна узгодити свою зовнішню політику з політикою блоку, що включає запровадження санкцій проти РФ.

Також читайте: Літак Вучича здійснив вимушену посадку в Баку "через бойові дії між РФ та Україною", - сербські ЗМІ

"Ключовим елементом нашої спільної зовнішньої та безпекової політики є чітке засудження брутального вторгнення Росії в Україну та підтримка України в досягненні справедливого і тривалого миру", - сказав він.

Нагадаємо, Вучич, який прибув до Москви на запрошення російського диктатора Володимира Путіна, заявив, що не боїться покарання за візит.

Також читайте: Каллас про візит Вучича у Москву: Всі ці візити залишаються на совісті тих, хто готовий стояти поруч із Путіним, який веде війну зараз

