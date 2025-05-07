Літак Вучича здійснив вимушену посадку в Баку "через бойові дії між РФ та Україною", - сербські ЗМІ

Президент Сербії Александар Вучич був змушений здійснити тимчасову посадку в столиці Азербайджану - Баку - через загрозу польоту до Росії.

Про це повідомляє сербське агентство Tanjug, інформує Цензор.НЕТ.

Причиною затримки стали "активні бойові дії між Росією та Україною". За інформацією журналістів, літак Вучича чекав на підтвердження безпеки маршруту після закриття кількох російських аеропортів через масовану атаку українських дронів.

Близько 15:00 агентство повідомило, що глава сербської держави продовжив свій політ до Москви.

Нагадаємо, Сербія може втратити право на членство в Європейському Союзі, якщо президент Александр Вучич поїде на 9 травня до Москви.

Після Вучич підтвердив, що не відмовиться від поїздки до Москви 9 травня, оскільки дав обіцянку кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

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