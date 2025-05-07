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Новини 9 травня у Росії
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Літак Вучича здійснив вимушену посадку в Баку "через бойові дії між РФ та Україною", - сербські ЗМІ

вучич

Президент Сербії Александар Вучич був змушений здійснити тимчасову посадку в столиці Азербайджану - Баку - через загрозу польоту до Росії.

Про це повідомляє сербське агентство Tanjug, інформує Цензор.НЕТ.

Причиною затримки стали "активні бойові дії між Росією та Україною". За інформацією журналістів, літак Вучича чекав на підтвердження безпеки маршруту після закриття кількох російських аеропортів через масовану атаку українських дронів.

Близько 15:00 агентство повідомило, що глава сербської держави продовжив свій політ до Москви.

Нагадаємо, Сербія може втратити право на членство в Європейському Союзі, якщо президент Александр Вучич поїде на 9 травня до Москви.

Після Вучич підтвердив, що не відмовиться від поїздки до Москви 9 травня, оскільки дав обіцянку кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія та Литва не пропустять літак Вучича до РФ, - сербські ЗМІ

Автор: 

парад (386) літак (2915) Вучич Александр (86)


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Топ коментарі
+19
Нехай летить через Грозний. Тамтешня ППО повинна сподобатися Вучичу
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07.05.2025 17:21
+17
***** цей підар боїться більше, ніж ЄС
то нахіба ця худоба в ЄС?
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07.05.2025 17:17
+14
Зарплата у них 9-го.
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07.05.2025 17:16
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Переживаємо, пля...
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07.05.2025 17:14 Відповісти
Як гівном йому на мацкві помазано.. поперлось.
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07.05.2025 17:15 Відповісти
Зарплата у них 9-го.
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07.05.2025 17:16 Відповісти
Так мухи на гівно й злітаються, жорсткої їм посадки!
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07.05.2025 17:32 Відповісти
вони всі завербовані скоти КДБ
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07.05.2025 17:15 Відповісти
нууу..., в Баку теж можна подивитись парад... по телевізору...
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07.05.2025 17:16 Відповісти
***** цей підар боїться більше, ніж ЄС
то нахіба ця худоба в ЄС?
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07.05.2025 17:17 Відповісти
Да не боїться він його, просто дуже гроші 💸💰 любить, пішки, під обстрілом, но за ними побіжить
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07.05.2025 17:29 Відповісти
А хай Алієв роскаде Вучичу, як кацапня навмисно збиває цивільні літаки.
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07.05.2025 17:20 Відповісти
Тато, а що далі від Бердичева: Місяць чи Житомир?
- Не мороч мені голову! Підійди до вікна. Місяць бачиш?
- Бачу.
- А Житомир?
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07.05.2025 17:20 Відповісти
До ***** - поїхали. До зейла - ніхто не приїде.
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07.05.2025 17:21 Відповісти
Мозку немає, аби щось ляпнуть згідно методики. У Києві шоста тривога на данину хвилину.
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07.05.2025 17:25 Відповісти
Много кто приезжал. Вон и Мерц сказал что скоро заедет
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07.05.2025 17:27 Відповісти
Мерц обіцяв і приїде, коли захоче. А саме на 9те, коли зейло запрошувало, ніхто не приїде, бо всі його мають за злодія, диктатора і пусте місце))
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07.05.2025 18:16 Відповісти
Нехай летить через Грозний. Тамтешня ППО повинна сподобатися Вучичу
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07.05.2025 17:21 Відповісти
Я би на його місці теж не летів до ху....лограду. Зараз вже 6 тривога на цю годину. Таке відчуття що ху...ло провокує нас на завдання удару 9 травня по параду, що б позбавитися від усіх своїх гостей згідно списку.
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07.05.2025 17:22 Відповісти
Хай Вучич на мацкву їде гольфкаром - це дуже безпечно, якщо ти не під@р.
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07.05.2025 17:23 Відповісти
Цей губатий бовтається,як гівно в ополонці...
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07.05.2025 17:36 Відповісти
"Обіцянка Путіну" виявилася важливішою за майбутнє країни... "Зворотньої дорги немає...".
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07.05.2025 18:00 Відповісти
начасі міняти владу у сербії. путінська ганчирка нехай живе в рашці.
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07.05.2025 18:02 Відповісти
Пора продлевать больничный!
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07.05.2025 18:06 Відповісти
В Баку? Він туди через ПАР летів? Гарно зашифрувався
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07.05.2025 18:06 Відповісти
Ну дуже не хоче він летіти на 9 травня.
Певне щось знає.
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07.05.2025 18:17 Відповісти
хай зїсть долму у Алієва, та летить додому. А то ще кадирівська ППО зіб'є борт.
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07.05.2025 18:24 Відповісти
Аліев їде на парад. До речі, це потомственній діктатор, самий звичайний.
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07.05.2025 18:24 Відповісти
кадирка, агонь!
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07.05.2025 18:37 Відповісти
 
 