Самолет Вучича совершил вынужденную посадку в Баку "из-за боевых действий между РФ и Украиной", - сербские СМИ
Президент Сербии Александар Вучич был вынужден совершить временную посадку в столице Азербайджана - Баку - из-за угрозы полета в Россию.
Об этом сообщает сербское агентство Tanjug, информирует Цензор.НЕТ.
Причиной задержки стали "активные боевые действия между Россией и Украиной". По информации журналистов, самолет Вучича ждал подтверждения безопасности маршрута после закрытия нескольких российских аэропортов из-за массированной атаки украинских дронов.
Около 15:00 агентство сообщило, что глава сербского государства продолжил свой полет в Москву.
Напомним, Сербия может потерять право на членство в Европейском Союзе, если президент Александр Вучич поедет на 9 мая в Москву.
После Вучич подтвердил, что не откажется от поездки в Москву 9 мая, поскольку дал обещание кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
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то нахіба ця худоба в ЄС?
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Певне щось знає.