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Новости 9 мая в России
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Самолет Вучича совершил вынужденную посадку в Баку "из-за боевых действий между РФ и Украиной", - сербские СМИ

вучич

Президент Сербии Александар Вучич был вынужден совершить временную посадку в столице Азербайджана - Баку - из-за угрозы полета в Россию.

Об этом сообщает сербское агентство Tanjug, информирует Цензор.НЕТ.

Причиной задержки стали "активные боевые действия между Россией и Украиной". По информации журналистов, самолет Вучича ждал подтверждения безопасности маршрута после закрытия нескольких российских аэропортов из-за массированной атаки украинских дронов.

Около 15:00 агентство сообщило, что глава сербского государства продолжил свой полет в Москву.

Напомним, Сербия может потерять право на членство в Европейском Союзе, если президент Александр Вучич поедет на 9 мая в Москву.

После Вучич подтвердил, что не откажется от поездки в Москву 9 мая, поскольку дал обещание кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Латвия и Литва не пропустят самолет Вучича в РФ, - сербские СМИ

Автор: 

парад (644) самолет (3601) Вучич Александр (69)


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Топ комментарии
+23
Нехай летить через Грозний. Тамтешня ППО повинна сподобатися Вучичу
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07.05.2025 17:21
+21
***** цей підар боїться більше, ніж ЄС
то нахіба ця худоба в ЄС?
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07.05.2025 17:17
+16
Зарплата у них 9-го.
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07.05.2025 17:16
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Переживаємо, пля...
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07.05.2025 17:14 Ответить
Як гівном йому на мацкві помазано.. поперлось.
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07.05.2025 17:15 Ответить
Зарплата у них 9-го.
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07.05.2025 17:16 Ответить
Так мухи на гівно й злітаються, жорсткої їм посадки!
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07.05.2025 17:32 Ответить
вони всі завербовані скоти КДБ
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07.05.2025 17:15 Ответить
нууу..., в Баку теж можна подивитись парад... по телевізору...
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07.05.2025 17:16 Ответить
***** цей підар боїться більше, ніж ЄС
то нахіба ця худоба в ЄС?
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07.05.2025 17:17 Ответить
Да не боїться він його, просто дуже гроші 💸💰 любить, пішки, під обстрілом, но за ними побіжить
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07.05.2025 17:29 Ответить
А хай Алієв роскаде Вучичу, як кацапня навмисно збиває цивільні літаки.
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07.05.2025 17:20 Ответить
Тато, а що далі від Бердичева: Місяць чи Житомир?
- Не мороч мені голову! Підійди до вікна. Місяць бачиш?
- Бачу.
- А Житомир?
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07.05.2025 17:20 Ответить
До ***** - поїхали. До зейла - ніхто не приїде.
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07.05.2025 17:21 Ответить
Мозку немає, аби щось ляпнуть згідно методики. У Києві шоста тривога на данину хвилину.
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07.05.2025 17:25 Ответить
Много кто приезжал. Вон и Мерц сказал что скоро заедет
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07.05.2025 17:27 Ответить
Мерц обіцяв і приїде, коли захоче. А саме на 9те, коли зейло запрошувало, ніхто не приїде, бо всі його мають за злодія, диктатора і пусте місце))
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07.05.2025 18:16 Ответить
Нехай летить через Грозний. Тамтешня ППО повинна сподобатися Вучичу
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07.05.2025 17:21 Ответить
Я би на його місці теж не летів до ху....лограду. Зараз вже 6 тривога на цю годину. Таке відчуття що ху...ло провокує нас на завдання удару 9 травня по параду, що б позбавитися від усіх своїх гостей згідно списку.
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07.05.2025 17:22 Ответить
Хай Вучич на мацкву їде гольфкаром - це дуже безпечно, якщо ти не під@р.
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07.05.2025 17:23 Ответить
Цей губатий бовтається,як гівно в ополонці...
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07.05.2025 17:36 Ответить
"Обіцянка Путіну" виявилася важливішою за майбутнє країни... "Зворотньої дорги немає...".
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07.05.2025 18:00 Ответить
начасі міняти владу у сербії. путінська ганчирка нехай живе в рашці.
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07.05.2025 18:02 Ответить
Пора продлевать больничный!
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07.05.2025 18:06 Ответить
В Баку? Він туди через ПАР летів? Гарно зашифрувався
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07.05.2025 18:06 Ответить
Ну дуже не хоче він летіти на 9 травня.
Певне щось знає.
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07.05.2025 18:17 Ответить
хай зїсть долму у Алієва, та летить додому. А то ще кадирівська ППО зіб'є борт.
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07.05.2025 18:24 Ответить
Аліев їде на парад. До речі, це потомственній діктатор, самий звичайний.
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07.05.2025 18:24 Ответить
кадирка, агонь!
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07.05.2025 18:37 Ответить
Серби тупорилі "собіратєлі земель"як і какЦапня
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07.05.2025 19:35 Ответить
 
 