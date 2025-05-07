РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11766 посетителей онлайн
Новости День Победы
2 815 27

Латвия и Литва не пропустят самолет Вучича в РФ, - сербские СМИ

президент Сербии Александр Вучич

В Сербии говорят, что Латвия и Литва запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пересекать воздушное пространство стран во время его визита в Москву на парад.

Об этом сообщают сербские издания Novosti и Kurir, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, первой пролет Вучичу запретила Литва, а уже потом свое воздушное пространство для самолета президента Сербии закрыла Латвия.

Как отмечают СМИ, латвийские власти запретили полет, поскольку "его цель является политически деликатной", а Литва отказала "из-за технических и дипломатических деликатных вопросов".

Также читайте: Вучич не передумал ехать 9 мая в Москву, говорит, что пообещал Путину

Также сообщается, что Литва и Польша не позволили самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо пересекать свое воздушное пространство для участия в мероприятиях 9 мая в Москве.

Автор: 

парад (641) авиасообщение (793) Вучич Александр (69)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Бо нєх шастати.
показать весь комментарий
07.05.2025 12:31
+13
тільки через ємен та іран
показать весь комментарий
07.05.2025 12:33
+11
«Ніколи не кажіть "Прибалтика": як правильно називати Латвію, Литву та Естонію

Довгий час Латвію, Литву та Естонію всі називали Прибалтикою. Але це помилка, бо це не одна спільна територія. Після розпаду СРСР вони відновили свою незалежність - і кожна є окремою державою. Тож, коли ми говоримо про одну з цих країн - правильно казати країни Балтії. "Так вони називаються через те, що їх омиває Балтійське море", Також в соціальній мережі Facebook є звернення до українців від литовця Зільвінаса Світоюса, де він просить більше ніколи не називати їхні країни Прибалтикою, пояснюючи що це дуже важливо для них."Ми навчилися правильно вимовляти Україна, і нам буде соромно за будь-кого, хто скаже "на Україну". Ми були б дуже вдячні, якби зробили нам цю незначну послугу: будь ласка, більше не називайте нас Прибалтикою. Ми країни Балтії. Ваші друзі та союзники", - пише він.
показать весь комментарий
07.05.2025 12:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бо нєх шастати.
показать весь комментарий
07.05.2025 12:31 Ответить
тим більше, шо на ********** більшість аеропортів закриті ше з 06.05 - "план ковьйор"
показать весь комментарий
07.05.2025 12:45 Ответить
хай через Хорватію летить, ги-ги....

.
показать весь комментарий
07.05.2025 12:59 Ответить
тільки через ємен та іран
показать весь комментарий
07.05.2025 12:33 Ответить
Через китай, на хвості у Сі.
показать весь комментарий
07.05.2025 12:35 Ответить
"Настоящие герои всегда идут в обход!"
Айболит 66.
показать весь комментарий
07.05.2025 13:14 Ответить
Тому він такий ********?
показать весь комментарий
07.05.2025 12:33 Ответить
Ну, а який має бути той ...уй? Так що все нормальок...
показать весь комментарий
07.05.2025 12:40 Ответить
Браття прибалти ! Тримаємося ✊
показать весь комментарий
07.05.2025 12:33 Ответить
Все ок. Тільки не кажіть "прибалти". Це російський наратив. Браття - литовці, браття балтійці.
показать весь комментарий
07.05.2025 12:36 Ответить
+
показать весь комментарий
07.05.2025 12:39 Ответить
«Ніколи не кажіть "Прибалтика": як правильно називати Латвію, Литву та Естонію

Довгий час Латвію, Литву та Естонію всі називали Прибалтикою. Але це помилка, бо це не одна спільна територія. Після розпаду СРСР вони відновили свою незалежність - і кожна є окремою державою. Тож, коли ми говоримо про одну з цих країн - правильно казати країни Балтії. "Так вони називаються через те, що їх омиває Балтійське море", Також в соціальній мережі Facebook є звернення до українців від литовця Зільвінаса Світоюса, де він просить більше ніколи не називати їхні країни Прибалтикою, пояснюючи що це дуже важливо для них."Ми навчилися правильно вимовляти Україна, і нам буде соромно за будь-кого, хто скаже "на Україну". Ми були б дуже вдячні, якби зробили нам цю незначну послугу: будь ласка, більше не називайте нас Прибалтикою. Ми країни Балтії. Ваші друзі та союзники", - пише він.
показать весь комментарий
07.05.2025 12:44 Ответить
Прибалтика, це мурмунськ, расчленінград, карелія.
показать весь комментарий
07.05.2025 13:25 Ответить
Через Пакистан Индию пусть летит, может получится ))
показать весь комментарий
07.05.2025 12:36 Ответить
най трубою лізе
проти руху, до 09.05 за великого бажання встигне
показать весь комментарий
07.05.2025 12:41 Ответить
пускай шойгу ему инструкторов подкинет,у тех дебилов есть опыт нестандартно дохнуть в трубах)
показать весь комментарий
07.05.2025 12:48 Ответить
там зараз бєлоусов керує, мощі суворова притаранив *****
показать весь комментарий
07.05.2025 12:50 Ответить
А сенс нафтопроводом проти руху лізти, якщо можна по газогону в напрямку руху? Газ то по трубі з ЄС в Україну йде, а не навпаки.
показать весь комментарий
07.05.2025 13:14 Ответить
"Идём партизанскими тропами...".
показать весь комментарий
07.05.2025 12:41 Ответить
Вже ніхто нікуди не йде, партизанські тропи перекрили на ремонт.
показать весь комментарий
07.05.2025 13:24 Ответить
Спробують переповзать...
показать весь комментарий
07.05.2025 14:09 Ответить
хай летить через Чорне море може потрапить на парад на крейсері ! там дві сушки недавно пірнули .
показать весь комментарий
07.05.2025 12:53 Ответить
Нехай по трубі газогону до Мацкви лізуть.
показать весь комментарий
07.05.2025 13:00 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2025 13:01 Ответить
ч/з АНТАРКТИДУ будет быстрее !!!)))
показать весь комментарий
07.05.2025 13:15 Ответить
Та він вже прилетів, є фото з маскви.
показать весь комментарий
07.05.2025 13:25 Ответить
Дієво та потужно!!
показать весь комментарий
07.05.2025 13:32 Ответить
 
 