Латвия и Литва не пропустят самолет Вучича в РФ, - сербские СМИ

В Сербии говорят, что Латвия и Литва запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пересекать воздушное пространство стран во время его визита в Москву на парад.

Об этом сообщают сербские издания Novosti и Kurir, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, первой пролет Вучичу запретила Литва, а уже потом свое воздушное пространство для самолета президента Сербии закрыла Латвия.

Как отмечают СМИ, латвийские власти запретили полет, поскольку "его цель является политически деликатной", а Литва отказала "из-за технических и дипломатических деликатных вопросов".

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Также сообщается, что Литва и Польша не позволили самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо пересекать свое воздушное пространство для участия в мероприятиях 9 мая в Москве.