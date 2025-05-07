Латвия и Литва не пропустят самолет Вучича в РФ, - сербские СМИ
В Сербии говорят, что Латвия и Литва запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пересекать воздушное пространство стран во время его визита в Москву на парад.
Об этом сообщают сербские издания Novosti и Kurir, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечается, первой пролет Вучичу запретила Литва, а уже потом свое воздушное пространство для самолета президента Сербии закрыла Латвия.
Как отмечают СМИ, латвийские власти запретили полет, поскольку "его цель является политически деликатной", а Литва отказала "из-за технических и дипломатических деликатных вопросов".
Также сообщается, что Литва и Польша не позволили самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо пересекать свое воздушное пространство для участия в мероприятиях 9 мая в Москве.
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Айболит 66.
Довгий час Латвію, Литву та Естонію всі називали Прибалтикою. Але це помилка, бо це не одна спільна територія. Після розпаду СРСР вони відновили свою незалежність - і кожна є окремою державою. Тож, коли ми говоримо про одну з цих країн - правильно казати країни Балтії. "Так вони називаються через те, що їх омиває Балтійське море", Також в соціальній мережі Facebook є звернення до українців від литовця Зільвінаса Світоюса, де він просить більше ніколи не називати їхні країни Прибалтикою, пояснюючи що це дуже важливо для них."Ми навчилися правильно вимовляти Україна, і нам буде соромно за будь-кого, хто скаже "на Україну". Ми були б дуже вдячні, якби зробили нам цю незначну послугу: будь ласка, більше не називайте нас Прибалтикою. Ми країни Балтії. Ваші друзі та союзники", - пише він.
проти руху, до 09.05 за великого бажання встигне