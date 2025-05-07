Латвія та Литва не пропустять літак Вучича до РФ, - сербські ЗМІ

У Сербії кажуть, що Латвія та Литва заборонили літаку президента Сербії Александра Вучича перетинати повітряний простір країн під час його візиту до Москви на парад.

Про це повідомляють сербські видання Novosti та Kurir, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, першою проліт Вучичу заборонила Литва, а вже згодом свій повітряний простір для літака президента Сербії закрила Латвія.

Як зазначають ЗМІ, латвійська влада заборонила політ, оскільки "його мета є політично делікатною", а Литва відмовила "через технічні та дипломатичні делікатні питання".

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Також повідомляється, що Литва та Польща не дозволили літаку прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо перетинати свій повітряний простір для участі у заходах 9 травня у Москві.