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Латвія та Литва не пропустять літак Вучича до РФ, - сербські ЗМІ

президент Сербії Александр Вучич

У Сербії кажуть, що Латвія та Литва заборонили літаку президента Сербії Александра Вучича перетинати повітряний простір країн під час його візиту до Москви на парад. 

Про це повідомляють сербські видання Novosti та Kurir, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, першою проліт Вучичу заборонила Литва, а вже згодом свій повітряний простір для літака президента Сербії закрила Латвія.

Як зазначають ЗМІ, латвійська влада заборонила політ, оскільки "його мета є політично делікатною", а Литва відмовила "через технічні та дипломатичні делікатні питання".

Також читайте: Вучич не передумав їхати 9 травня до Москви, каже, що пообіцяв Путіну

Також повідомляється, що Литва та Польща не дозволили літаку прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо перетинати свій повітряний простір для участі у заходах 9 травня у Москві.

Автор: 

парад (386) авіасполучення (3073) Вучич Александр (86)


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Топ коментарі
+13
Бо нєх шастати.
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07.05.2025 12:31
+13
тільки через ємен та іран
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07.05.2025 12:33
+13
«Ніколи не кажіть "Прибалтика": як правильно називати Латвію, Литву та Естонію

Довгий час Латвію, Литву та Естонію всі називали Прибалтикою. Але це помилка, бо це не одна спільна територія. Після розпаду СРСР вони відновили свою незалежність - і кожна є окремою державою. Тож, коли ми говоримо про одну з цих країн - правильно казати країни Балтії. "Так вони називаються через те, що їх омиває Балтійське море", Також в соціальній мережі Facebook є звернення до українців від литовця Зільвінаса Світоюса, де він просить більше ніколи не називати їхні країни Прибалтикою, пояснюючи що це дуже важливо для них."Ми навчилися правильно вимовляти Україна, і нам буде соромно за будь-кого, хто скаже "на Україну". Ми були б дуже вдячні, якби зробили нам цю незначну послугу: будь ласка, більше не називайте нас Прибалтикою. Ми країни Балтії. Ваші друзі та союзники", - пише він.
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07.05.2025 12:44
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Бо нєх шастати.
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07.05.2025 12:31 Відповісти
тим більше, шо на ********** більшість аеропортів закриті ше з 06.05 - "план ковьйор"
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07.05.2025 12:45 Відповісти
хай через Хорватію летить, ги-ги....

.
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07.05.2025 12:59 Відповісти
тільки через ємен та іран
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07.05.2025 12:33 Відповісти
Через китай, на хвості у Сі.
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07.05.2025 12:35 Відповісти
"Настоящие герои всегда идут в обход!"
Айболит 66.
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07.05.2025 13:14 Відповісти
Тому він такий ********?
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07.05.2025 12:33 Відповісти
Ну, а який має бути той ...уй? Так що все нормальок...
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07.05.2025 12:40 Відповісти
Браття прибалти ! Тримаємося ✊
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07.05.2025 12:33 Відповісти
Все ок. Тільки не кажіть "прибалти". Це російський наратив. Браття - литовці, браття балтійці.
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07.05.2025 12:36 Відповісти
+
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07.05.2025 12:39 Відповісти
«Ніколи не кажіть "Прибалтика": як правильно називати Латвію, Литву та Естонію

Довгий час Латвію, Литву та Естонію всі називали Прибалтикою. Але це помилка, бо це не одна спільна територія. Після розпаду СРСР вони відновили свою незалежність - і кожна є окремою державою. Тож, коли ми говоримо про одну з цих країн - правильно казати країни Балтії. "Так вони називаються через те, що їх омиває Балтійське море", Також в соціальній мережі Facebook є звернення до українців від литовця Зільвінаса Світоюса, де він просить більше ніколи не називати їхні країни Прибалтикою, пояснюючи що це дуже важливо для них."Ми навчилися правильно вимовляти Україна, і нам буде соромно за будь-кого, хто скаже "на Україну". Ми були б дуже вдячні, якби зробили нам цю незначну послугу: будь ласка, більше не називайте нас Прибалтикою. Ми країни Балтії. Ваші друзі та союзники", - пише він.
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07.05.2025 12:44 Відповісти
Прибалтика, це мурмунськ, расчленінград, карелія.
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07.05.2025 13:25 Відповісти
Через Пакистан Индию пусть летит, может получится ))
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07.05.2025 12:36 Відповісти
най трубою лізе
проти руху, до 09.05 за великого бажання встигне
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07.05.2025 12:41 Відповісти
пускай шойгу ему инструкторов подкинет,у тех дебилов есть опыт нестандартно дохнуть в трубах)
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07.05.2025 12:48 Відповісти
там зараз бєлоусов керує, мощі суворова притаранив *****
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07.05.2025 12:50 Відповісти
А сенс нафтопроводом проти руху лізти, якщо можна по газогону в напрямку руху? Газ то по трубі з ЄС в Україну йде, а не навпаки.
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07.05.2025 13:14 Відповісти
"Идём партизанскими тропами...".
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07.05.2025 12:41 Відповісти
Вже ніхто нікуди не йде, партизанські тропи перекрили на ремонт.
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07.05.2025 13:24 Відповісти
Спробують переповзать...
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07.05.2025 14:09 Відповісти
хай летить через Чорне море може потрапить на парад на крейсері ! там дві сушки недавно пірнули .
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07.05.2025 12:53 Відповісти
Нехай по трубі газогону до Мацкви лізуть.
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07.05.2025 13:00 Відповісти
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07.05.2025 13:01 Відповісти
ч/з АНТАРКТИДУ будет быстрее !!!)))
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07.05.2025 13:15 Відповісти
Та він вже прилетів, є фото з маскви.
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07.05.2025 13:25 Відповісти
Дієво та потужно!!
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07.05.2025 13:32 Відповісти
 
 