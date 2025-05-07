Латвія та Литва не пропустять літак Вучича до РФ, - сербські ЗМІ
У Сербії кажуть, що Латвія та Литва заборонили літаку президента Сербії Александра Вучича перетинати повітряний простір країн під час його візиту до Москви на парад.
Про це повідомляють сербські видання Novosti та Kurir, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначається, першою проліт Вучичу заборонила Литва, а вже згодом свій повітряний простір для літака президента Сербії закрила Латвія.
Як зазначають ЗМІ, латвійська влада заборонила політ, оскільки "його мета є політично делікатною", а Литва відмовила "через технічні та дипломатичні делікатні питання".
Також повідомляється, що Литва та Польща не дозволили літаку прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо перетинати свій повітряний простір для участі у заходах 9 травня у Москві.
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Айболит 66.
Довгий час Латвію, Литву та Естонію всі називали Прибалтикою. Але це помилка, бо це не одна спільна територія. Після розпаду СРСР вони відновили свою незалежність - і кожна є окремою державою. Тож, коли ми говоримо про одну з цих країн - правильно казати країни Балтії. "Так вони називаються через те, що їх омиває Балтійське море", Також в соціальній мережі Facebook є звернення до українців від литовця Зільвінаса Світоюса, де він просить більше ніколи не називати їхні країни Прибалтикою, пояснюючи що це дуже важливо для них."Ми навчилися правильно вимовляти Україна, і нам буде соромно за будь-кого, хто скаже "на Україну". Ми були б дуже вдячні, якби зробили нам цю незначну послугу: будь ласка, більше не називайте нас Прибалтикою. Ми країни Балтії. Ваші друзі та союзники", - пише він.
проти руху, до 09.05 за великого бажання встигне